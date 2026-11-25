Im finnischen Kontiolahti steigen die Biathleten am Donnerstag in den Weltcup ein. Dabei hat Philipp Nawrath, im Vorjahr Deutschlands Bester, zum Auftakt im Einzel große Pläne.

Phillip Nawrath in Aktion Quelle: Epa

Der Start in den Biathlon-Winter steht an, und für den deutschen Routinier Philipp Nawrath ist erst mal alles aufs Beste bestellt. "Mit Kontiolahti habe ich gute Erfahrungen, da hat eigentlich immer alles gepasst", rekapituliert Deutschlands erfolgreichster Biathlet der Vorsaison im Gespräch mit ZDFheute.

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Ruhiger Einstieg in Kontiolahti

Außerdem ist da noch das Einzel, mit dem es am Donnerstag auf dem ansprechenden Kurs im finnischen Niemandsland in den nacholympischen Winter geht.

Das Rennen über 20 Kilometer ist der klassische Einstieg in die Skijägerei, und Nawrath fände etwas mehr Abwechslung im Programm schon ganz gut. Andererseits schätzt der Mann aus dem Allgäu den vergleichsweise ruhigen Auftakt in den Weltcup.

Nawrath mit zehn Jahren Weltcup-Erfahrung

"Vom Tempo her ist es für jeden Sportler angenehmer, so reinzukommen - und nicht vom ersten Meter an 100 Prozent Vollgas knüppeln zu müssen", findet der 33-Jährige. Den Kurs in Kontiolahti hält er für einen der schwersten überhaupt im Weltcup. Deshalb gilt auch: "Gerade dort gehört die richtige Renneinteilung dazu."

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Dass er als Team-Oldie in dieser Hinsicht Vorteile gegenüber ungestümen jüngeren Kollegen haben dürfte, ahnt Nawrath. Seine Erfahrung aus mittlerweile zehn Jahren in der ersten Biathlon-Klasse richtig zu kanalisieren - das musste der muskulöse Wahl-Ruhpoldinger aber erst einmal lernen. Leicht fiel ihm das keineswegs.

Früher bin ich mit viel zu viel Euphorie in Rennen hineingegangen - mit Hormonen, die mich haben überpacen lassen. Und die mich am Ende sehr viel Zeit gekostet haben. „

Spätestens seit Olympia in Antholz, wo er mit Bronze in der Mixed-Staffel im Februar die einzige Biathlon-Medaille für den DSV gewann, hat er seine Hormone im Wettkampf jedoch im Griff. "Ich bin ja nun", sagt Nawrath, "schon länger dabei und merke, dass es da sehr auf Gefühl ankommt, auf eine gute Einstellung."

Einzelmedaille bei WM als Hauptziel

Die Belohnung für den emotionalen Feinschliff war im Vorjahr Platz neun im Gesamtweltcup. Den würde der Polizeihauptmeister von der bayerischen Landespolizei, in Antholz als Fünfter im Einzel nur knapp an einer zweiten olympischen Medaille vorbeigeschrammt, in dieser Saison gerne noch um ein paar Ränge nach oben schieben.

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Ein Plätzchen unter den Top sechs der Branche lautet das Ziel. Noch wichtiger wäre ihm aber eine WM-Einzelmedaille. "Das ist ein Riesending, das mir in meiner Karriere noch fehlt. Es wäre der Wahnsinn, wenn das in einem Rennen für mich aufginge", sinniert Nawrath.

Nawrath zum Saisonende schon 34 Jahre alt

Dem Wahnsinn will er dabei gerne noch mehrere Chancen einräumen. Beim Saisonhöhepunkt im Februar im estnischen Otepää wird Nawrath zwar schon 34, für ihn allerdings kein Grund, ans Aufhören zu denken.

"Eher im Gegenteil", frohlockt der gebürtige Füssener: Klar, mit Verletzungen müsse man immer mal rechnen - vor allem aber sei es so: "Im Moment kann ich noch richtig Gas geben. Deshalb kann ich mir auch grundsätzlich vorstellen, bis Olympia 2030 weiterzumachen."

Fernziel Olympia in französischen Alpen

Die winterliche Show im Zeichen der fünf Ringe - für ihn wäre es die dritte - findet dann in den französischen Alpen statt. Es dürfte, ahnt Nawrath, der emotionale Gegenentwurf zu seiner persönlichen Olympia-Premiere werden. Die erlebte er vor knapp fünf Jahren bei den Corona-Spielen von Peking.

"Die waren auf ihre Weise auch schön", erinnert sich Nawrath. "Nur sind die Spiele 2030 dann hier in der Nähe - und das ist schon was Cooles."

Noch cooler aber fände er erst mal, könnte er im Dunkel Finnlands seinen Plan für den Saisonstart umsetzen. Auf dem Einzel dort liegt schon seit längerem sein Fokus. "Und ich dachte mir so", erzählt Philipp Nawrath: "Hey, wieso soll man da nicht gleich am Anfang mal ein mega gutes Ergebnis vorlegen können?"

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