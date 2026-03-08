Top-Leistung: Deutsche Handballerinnen für EM qualifiziert

Im Spaziergang zur EM: Die deutschen Handball-Frauen schlagen Slowenien klar und sind damit vorzeitig für die Endrunde im Dezember 2026 qualifiziert.

Blick für die Mitspielerin: Nieke Kühne (Mitte). Quelle: IMAGO / wolf-sportfoto

Die deutschen Handballerinnen haben mit einer überzeugenden Vorstellung vorzeitig die Qualifikation für die Europameisterschaft im kommenden Dezember geschafft. Die Vizeweltmeisterinnen gewannen das zweite Duell mit Slowenien mit 33:18 (18:8) und begeisterten die Zuschauer in Heidelberg mit einer Spitzenleistung.

Bundestrainer Markus Gaugisch erklärt, wie sich die deutschen Handball-Frauen nach dem Gewinn von WM-Silber weiterentwickeln können. Heute geht's in der EM-Quali gegen Slowenien. 04.03.2026 | 3:44 min

Angeführt von den Toptorschützinnen Antje Döll und Nina Engel mit jeweils fünf Treffern und angepeitscht von 3.800 Fans in der ausverkauften Halle überzeugte die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch auf ganzer Linie. Das Hinspiel vier Tage zuvor in Celje hatte das Team 30:23 gewonnen.

Mit der makellosen Bilanz von vier Siegen aus vier Spielen und 8:0 Punkten ist einer der ersten beiden Plätze in der Vierergruppe schon sicher. Die folgenden Spiele gegen Belgien und Nordmazedonien dienen nun eher zum Schaulaufen und Warmspielen für das Jahreshighlight: Vom 3. bis 20. Dezember jagt das DHB-Team in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei den EM-Titel. Die Auslosung erfolgt am 16. April in Kattowitz.

Nach Silber bei der Weltmeisterschaft : Warum die DHB-Frauen in eine goldige Zukunft blicken dürfen Im WM-Finale gegen Norwegen verkauften sich die deutschen Handballerinnen teuer. Diese Silbermedaille ist womöglich nicht das Ende, sondern erst der Anfang. von Erik Eggers

Bundestrainer Gaugisch experimentiert

Im 150. Länderspiel von Leistungsträgerin Emily Vogel begann Deutschland griffig und konzentriert in der Abwehr, nach einem festgehaltenen Ball von Torhüterin Sarah Wachter stellte Alexia Hauf per Gegenstoß auf 5:1 (7.).

Gaugischs Mannschaft agierte zielstrebig im Angriff und begann ohne Kreisläuferin, stattdessen mit sechs Spielerinnen im Rückraum. Der Plan ging auf, nach nicht einmal 13 Minuten zog Deutschland durch Nina Engel auf sechs Tore davon (9:3).

So lief die Handball-WM für Torhüterin Katharina Filter, Abwehrspezialistin Aimée von Pereira und Bundestrainer Markus Gaugisch. 20.12.2025 | 1:51 min

Die Sloweninnen hingegen vergaben ihre Möglichkeiten und verloren viele Bälle leichtfertig.

Klare Führung in der ersten Halbzeit

Als Marie Steffen den nächsten Gegenstoß zum 12:3 verwandelt hatte, schien das Spiel zur Hälfte der ersten Halbzeit entschieden. Im zweiten Durchgang rotierte die DHB-Auswahl ordentlich durch, insgesamt 13 Spielerinnen trafen für Deutschland. Trotz mehrerer Treffer der Sloweninnen blieb die Intensität in der Abwehr hoch.

Rückraum-Star Xenia Smits und Kapitänin Antje Döll über die anstehende Heim-WM und den Frauenhandball in Deutschland. 15.11.2025 | 13:14 min

Quelle: SID