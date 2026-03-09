Handballerinnen überrollen Slowenien:Starke DHB-Frauen lösen das EM-Ticket
Stark abgeliefert, Ticket gelöst: Die deutschen Handballerinnen haben mit einer überzeugenden Vorstellung vorzeitig die Qualifikation für die EM im kommenden Winter geschafft.
