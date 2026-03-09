  3. Merkliste
Handballerinnen überrollen Slowenien: DHB-Frauen lösen EM-Ticket

Dana Bleckmann (M, Deutschland) in Aktion.

Stark abgeliefert, Ticket gelöst: Die deutschen Handballerinnen haben mit einer überzeugenden Vorstellung vorzeitig die Qualifikation für die EM im kommenden Winter geschafft.

Quelle: Reuters

