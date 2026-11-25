Nach einer langen und erfolgreichen Saison kämpft Alexander Zverev mit dem deutschen Team um den Davis Cup. Das Final 8 in Bologna ist der Abschied einer Generation.

Kapitän Michael Kohlmann spricht im ZDF-Interview mit Jannik Schneider vor dem Final 8 des Davis Cup unter anderem über die Stimmung im DTB-Team und den Viertelfinal-Gegner Großbritannien. 25.11.2026 | 8:47 min

Es gibt nicht wenige, die dem traditionsreichen Teamwettbewerb im Tennis nach den endlosen Reformen der vergangenen Jahre die Wertigkeit abgesprochen haben. Ein wenig gewöhnungsbedürftig ist das Jahresfinale des Davis Cup mit den besten acht Nationen der Saison noch immer - auch hier in Bologna.

Trotz langer Saison: Zverev und Alcaraz am Start

Doch ein Blick in eine der zahlreichen verwinkelten Trainingshallen des großen Messegeländes BolognaFiere am Mittwochmorgen genügte, um zu verstehen, wie wichtig der Davis Cup den Topspielern trotz allem ist. Mit Alexander Zverev und Carlos Alcaraz trainierten die beiden derzeit besten einsatzfähigen Spieler der Welt auf zwei Courts nebeneinander. Nach einer kräftezehrenden Saison absolvierten sie mit ihren Nationalmannschaftskollegen rund zwei Stunden intensive Trainingsarbeit.

Im Endspiel der ATP-Finals musste sich Alexander Zverev gegen Carlos Alcaraz geschlagen geben. Der Weltranglisten-Erste hat sich nicht auch noch zum inoffiziellen Weltmeister küren können. 23.11.2026 | 1:30 min

Alcaraz fehlte mehrere Monate mit einer Handgelenksverletzung, verpasste zwei Grand-Slam-Turniere und hat sich wieder auf hohem Niveau stabilisiert. Eine Kostprobe gab der erst 23-Jährige am vergangenen Sonntag, als er Zverev im Endspiel der ATP Finals besiegte.

Das deutsche Tennisteam jubelt nach dem Sieg gegen Kroatien über den Einzug in das Finalturnier des Davis Cup. Quelle: Christoph Reichwein / dpa

Tolle Saison: Zverev bricht Agassis Rekord

Zverev hat elf Monate durchgespielt, die meisten Einzel auf der Tour bestritten und die beste Saison seiner Karriere hingelegt. Der Tennisstar gewann seine ersten beiden Grand-Slam-Titel und schloss als erster deutscher Tennisspieler in der Geschichte der ATP-Weltrangliste ein Jahr als Nummer eins ab.

Mit 29 Jahren und 217 Tagen ist er der älteste Spieler, dem dies erstmals gelang - drei Tage älter als Andre Agassi im Jahr 1999.

Drittes Spiel, dritter Sieg: Alexander Zverev hinterlässt bei den ATP Finals einen souveränen Eindruck. Gegen Arthur Fils verwandelte die Nummer eins der Tennis-Welt ihren sechsten Matchball. 20.11.2026 | 1:18 min

Rückendeckung von Kohlmann und DTB-Team

Zverev, das wird vor Ort in Bologna deutlich, ist nicht nur körperlich müde, sondern ist es auch leid, sich immer wieder für seinen Status als Nummer eins rechtfertigen zu müssen, den er sich in Abwesenheit des verletzten Jannik Sinner erarbeitete. Entsprechende Fragen kamen auch am Mittwoch auf der Pressekonferenz vor dem Viertelfinale gegen Großbritannien auf.

Trotz aller Strapazen, zu denen auch ein neuer Rechtsstreit um mutmaßliche Falschaussagen in einem Interview gehört, zu dem er am Mittwoch erstmals öffentlich befragt wurde, ist Zverev in Bologna.

Mit dem zweiten Statement-Sieg bei den ATP Finals hat sich Alexander Zverev vorzeitig für das Halbfinale qualifiziert. Er bezwang im zweiten Gruppenspiel in Turin Ben Shelton mit 6:2, 7:6 (7:4). 18.11.2026 | 1:19 min

Letzte Chance für gemeinsamen Davis-Cup-Titel

Er will mit seiner Generation die womöglich letzte Chance auf den gemeinsamen Davis-Cup-Titel nutzen, zumal das Erfolgsdoppel Kevin Krawietz/Tim Pütz die gemeinsame Karriere beendet. Teamchef Michael Kohlmann verteidigte, wie das gesamte Team vor Ort, Zverev im ausführlichen ZDF-Interview.