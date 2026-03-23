Emma Aichers Chance: Alles Wichtige zum Gesamtweltcup-Showdown

Skirennläuferin Emma Aicher hat sich in der alpinen Weltspitze etabliert - und hat nun noch die Chance auf den Gewinn des Gesamtweltcups. Alles Wichtige zum alpinen Showdown im ZDF.

Aicher fährt um Gesamtweltcup - alles Wichtige zum Showdown

Emma Aicher (links) oder Mikaela Shiffrin: Wer sichert sich die Gesamtwertung? Quelle: AFP

Spannender könnte die alpine Ski-Saison aus deutscher Sicht nicht auf die Zielgerade einbiegen: Emma Aicher hat vor den letzten beiden Rennen noch die große Chance, US-Star Mikaela Shiffrin den Gesamtsieg und die so begehrte große Kristallkugel zu entreißen. Das ZDF zeigt die Rennen am Dienstag und Mittwoch im Stream und im TV. Das Wichtigste im Überblick:

Was steht auf dem Renn-Programm ?

Die alpinen Skirennläuferinnen und Skirennläufer bestreiten beim Weltcupfinale im norwegischen Hafjell die letzten Rennen der Saison. Die Frauen absolvieren am Dienstag (10:30 Uhr/13:30 Uhr) den Slalom, am Mittwoch (09:30 Uhr/12:30 Uhr) den Riesenslalom. Die Männer bestreiten am Dienstag den Riesenslalom und am Mittwoch den Slalom.

Das ZDF zeigt das Weltcupfinale Frauen und Männer am Dienstag und Mittwoch im Stream und im TV: Dienstag, 24. März:

09:30 Uhr: Riesenslalom Männer, 1. Lauf im ZDF-Stream

10:30 Uhr: Slalom Frauen, 1. Lauf im ZDF und im ZDF-Stream

12:30 Uhr: Riesenslalom Männer 2, Lauf und Slalom Frauen 2. Lauf im ZDF und im ZDF-Stream



Mittwoch, 25. März:

09:30 Uhr: Riesenslalom Frauen 1. Lauf im ZDF-Stream

10:30 Uhr: Slalom Männer, 1. Lauf im ZDF und im ZDF-Stream

12:30 Uhr: Riesenslalom Frauen 2, Lauf und Slalom Männer 2. Lauf im ZDF und im ZDF-Stream

Welche Entscheidungen sind noch offen?

Während bei den Männern die Entscheidung um den Gesamtweltcup schon gefallen ist, geht es bei den Frauen noch um die Entscheidung um die große Kristallkugel zwischen Emma Aicher und Mikaela Shiffrin.

Die Disziplinenwertungen bei den Frauen sind bereits entschieden. Die Entscheidungen um die Disziplinwertungen Slalom und Riesenslalom finden bei den Männern ohne deutsche Chancen statt.

Im letzten Super-G der Frauen glänzt Kira Weidle-Winkelmann als Dritte. Emma Aicher wird Vierte und holt im Gesamtweltcup etwas zu US-Star Shiffrin auf. Das Rennen in der Zusammenfassung. 22.03.2026 | 7:57 min

Wie steht es in der Gesamtwertung bei den Frauen?

Emma Aicher liegt in der Gesamtwertung vor dem Slalom am Dienstag mit insgesamt 1.241 Punkten 45 Punkte hinter Shiffrin (1.286).

Wie ist das Szenario für den Slalom am Dienstag?

Für einen Sieg gibt es 100 Punkte, für Platz zwei 80, für Platz drei 60, für Platz vier 50 Punkte, für Platz fünf 45 Punkte. Bei Punktgleichheit zählt die höhere Anzahl an Siegen in der jeweiligen Disziplin, anschließend die höhere Anzahl an zweiten Plätzen.

Siegt Shiffrin am Dienstag, müsste Aicher mindestens den vierten Platz belegen, um die Entscheidung auf den Riesenslalom am Mittwoch zu vertagen.

DSV-Skirennläuferin Emma Aicher hat vor den letzten beiden Saisonrennen noch die Chance auf den Gewinn des Gesamtweltcups. Druck will sie sich keinen machen. 23.03.2026 | 0:25 min

Aicher oder Shiffrin im Slalom - wer ist favorisiert?

Der Slalom ist die Paradedisziplin von Mikaela Shiffrin. Der Sieg führt normalerweise nur über die 31-Jährige. Neben Olympia-Gold hat der US-Star in diesem Winter im Weltcup acht von neun Slaloms gewonnen.

Allrounderin Aicher fuhr im Slalom in dieser Saison bislang vier Mal aufs Podest. Neben drei dritten Plätzen überzeugte Aicher Mitte März als Zweite hinter Shiffrin.

Nächstes Top-Ergebnis für Emma Aicher: Beim Slalom von Are ist nur Über-Läuferin Mikaela Shiffrin (USA) schneller. Mit Platz 2 schafft Aicher ihr bisher bestes Slalom-Ergebnis überhaupt. 15.03.2026 | 0:43 min

Welche DSV-Ahtletin gewann schonmal den Gesamtweltcup?

Aus Deutschland hatten bislang nur Rosi Mittermaier (1976), zweimal Katja Seizinger (1996/1998) sowie zuletzt Maria Riesch 2011 in den Gesamtwertungen triumphiert. Aber keine von denen war bei ihren Siegen so jung wie Aicher mit ihren 22 Jahren. Einem deutschen Skirennläufer gelang der Sieg im Gesamtweltcup bisher noch nie.

Welche Entwicklung hat Emma Aicher in dieser Saison gemacht?

Die 22-Jährige kann aber schon jetzt auf eine fulminante Saison zurückblicken. "Was jetzt noch kommt, ist Zugabe", sagte sie schon vor dem Weltcupfinale im ZDF: "Ich bin sehr zufrieden. Vor einem Jahr war ich ja noch nirgends im Vergleich."

Die Allrounderin hat einen enormen Leistungssprung in diesem Winter gezeigt und sich in allen vier Disziplinen in der Weltspitze etabliert: Sie gewann Olympia-Silber in der Abfahrt und in der Team-Kombination. Im Weltcup konnte sie in diesem Winter bisher drei Siege in Super-G und Abfahrt herausfahren, insgesamt neun Mal stand sie auf dem Podest eines Weltcuprennens, drei Mal davon auch im Slalom.

Die Abfahrts-Wertung schloss sie als Gesamt-Zweite ab (2025:9), in der Super-G-Wertung wurde sie Gesamt-Dritte (2025:15). Und nun lebt noch die Chance auf den ganz großen Triumph. Druck machen will sich die 22-Jährige nicht.

Ich fahre einfach Ski, und dann sehen wir, was passiert. „ Emma Aicher

DSV-Sportvorstand Wolfgang Maier betont die enorme Entwicklung von Emma Maier. Die 22-Jährige sei ein Glücksfall für den DSV, denn sie begeistere auch mit ihrer Art. 07.03.2026 | 4:13 min

Wer darf beim Weltcupfinale starten?

Startberechtigt sind für die jeweilige Disziplin die Top 25 der Weltcup-Wertung, außerdem Läuferinnen oder Läufer mit 500 Punkten oder mehr im Gesamtweltcup, die Weltmeister oder Olympiasieger sowie die Gewinner der Junioren-WM.

Welche DSV-Athleten sind am Start?

Neben Emma Aicher ist im Slalom und Riesenslalom Lena Dürr am Start. Speedspezialistin Kira Weidle-Winkelmann will auch im Riesenslalom starten. Startberechtigt bei den Männern sind im Riesenslalom Fabian Gratz, Anton Grammel und Jonas Stockinger sowie im Slalom Linus Straßer.

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Quelle: ZDF