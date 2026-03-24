Ski Alpin: Aicher wahrt theoretische Chance auf Gesamtweltcup

Mini-Chance auf Gesamtweltcup gewahrt:Aicher fährt wieder auf das Podest
Emma Aicher wird Dritte beim Slalom in Hafjell und wahrt die theoretische Chance auf den Gewinn des Gesamtweltcups. Siegerin Mikaela Shiffrin ist aber so gut wie durch.
Skirennläuferin Emma Aicher hat im Kampf um den Gesamtweltcup eine Mini-Chance gewahrt. Die 22-Jährige fuhr beim Sieg von Mikaela Shiffrin im letzten Slalom der Saison im norwegischen Hafjell auf Rang drei.
Aicher müsste 85 Punkte aufholen
In den Riesenslalom am Mittwoch, den abschließenden Wettbewerb dieses Winters, geht sie mit 85 Punkten Rückstand auf den US-Star.
Um die große Kristallkugel noch zu gewinnen, müsste Aicher im letzten Rennen der Saison ihren ersten Sieg in einem Riesenslalom feiern und darauf hoffen, dass Shiffrin keine Punkte holt.
Shiffrin war in ihrer Paradedisziplin wieder einmal eine Klasse für sich und siegte mit 1,32 Sekunden Vorsprung vor der Schweizerin Wendy Holdener. Aichers Teamkollegin Lena Dürr musste sich mit Platz 17 begnügen.
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