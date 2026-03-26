Am Ende hat es noch nicht ganz gereicht für den großen Wurf - doch Ski-Legende Mikaela Shiffrin hat Konkurrentin Emma Aicher schon jetzt gelobt.

Mikaela Shiffrin bringt im Finale ihren Vorsprung gegen Emma Aicher noch ins Ziel. Im Interview berichtet sie, wie nervös sie war angesichts der Stärke ihrer deutschen Konkurrentin. 25.03.2026 | 2:53 min

Nach dem bis zum letzten Rennen spannenden Zweikampf um den Gesamtweltcup hat Ski-Star Mikaela Shiffrin ihre deutsche Rivalin Emma Aicher gelobt. "Emma, es war so eine Ehre, gegen dich anzutreten", schrieb die 31-Jährige bei Instagram.

Dein Skifahren, deine Energie und deine Persönlichkeit sind so inspirierend. Du hast eine glänzende Zukunft vor dir. „ Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin

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Beim Saisonfinale in Norwegen hatte Aicher die Ausnahmeathletin im Kampf um den Gesamtweltcup bis zuletzt unter Druck gesetzt.

Erst im abschließenden Riesenslalom-Rennen entschied sich am Mittwoch der Kampf um die große Kristallkugel zugunsten Shiffrins. Zwischenzeitlich hatte Aicher realistische Chancen, den Rückstand noch aufzuholen.

Die Entscheidung um den Gesamtweltcup zwischen Emma Aicher und Mikaela Shiffrin fällt im letzten Saisonrennen. Aicher zeigt einen furiosen 1. Lauf, doch Shiffrin behält die Nerven. 25.03.2026 | 8:38 min

Aicher mit herausragender Saison

Mit zehn Podestplätzen in dieser Saison - darunter drei Siegen - und zwei olympischen Silbermedaillen zeigte Aicher dennoch eine herausragende Saison. Sie erreichte als Zweite im Gesamtweltcup die beste Platzierung einer deutschen Skirennläuferin seit dem Sieg von Maria Riesch vor 15 Jahren (2011).

Bei Olympia gewann die 22-Jährige zudem zwei Silbermedaillen. "Ich kann es kaum erwarten, dir zuzuschauen (und weiterhin gegen dich anzutreten... zumindest noch eine Weile)", schrieb Shiffrin.

Emma Aicher wird Zweite im Gesamtweltcup. "Ich bin sehr, sehr zufrieden", sagt sie. Die harte Arbeit habe sich ausgezahlt. 24.10.2025 | 1:13 min

Aicher zu Revanche im nächsten Winter: "Schauen wir mal"

"Es hat so viel Spaß gemacht, sie herauszufordern", sagte Aicher zu ihrem Winter und dem Generationsduell mit der Amerikanerin. "Ich bin skifahrerisch so viel besser geworden, darauf will ich aufbauen. Und dann schauen wir mal."

Aicher war als einzige Rennfahrerin in diesem Winter in allen Disziplinen auf Top-Niveau angetreten - mehr Events bestritt keine. "Es ist schön, jetzt dann mal ein bisschen von der Ski-Blase wegzukommen", sagt sie.

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Quelle: dpa