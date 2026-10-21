Aicher führt deutsches Team zum Weltcup-Auftakt in Sölden

Das deutsche Ski-Alpin-Team um Emma Aicher startet an diesem Wochenende in den Weltcup. Für Allrounderin Aicher ist es der Auftakt im Kampf um den Gesamtweltcup.

Auftakt zum alpinen Ski-Weltcup: Die deutsche Skirennläufeirn Emma Aicher gilt als Mitfavoritin auf den Gesamtweltcup. 21.10.2026 | 2:08 min

Skirennläuferin Emma Aicher führt das zehnköpfige deutsche Aufgebot für den Weltcup-Auftakt der Alpinen in Sölden/Österreich an. Neben der zweimaligen Olympiazweiten starten Lena Dürr, Kira Weidle-Winkelmann, Fabiana Dorigo und Jana Fritz am Samstag beim Riesenslalom auf dem Rettenbachgletscher.

Den Riesenslalom der Männer am Sonntag (jeweils 10:00/13:00 Uhr, ARD) bestreiten der frühere Weltmeister Alexander Schmid, Anton Grammel, Fabian Gratz, Nickco Palamaras und Jonas Stockinger.

Die Entscheidung um den Gesamtweltcup zwischen Emma Aicher und Mikaela Shiffrin fällt im letzten Saisonrennen. Aicher zeigt einen furiosen 1. Lauf, doch Shiffrin behält die Nerven. 25.03.2026 | 8:38 min

Saisonstart "zur richtigen Zeit"

"Der Saisonstart kommt genau zur richtigen Zeit", sagte Aicher, "nach so einer langen Pause freue ich mich einfach wieder darauf, am Start zu stehen." Aber die 22-Jährige hat auch Respekt:

Der Steilhang bereitet mir technisch noch Kopfzerbrechen. Aber genau das ist der Ansporn, es diesmal besser zu machen. „ Emma Aicher

Über Platz 28 war Aicher beim Riesenslalom in Sölden noch nicht hinausgekommen. Für den Gesamtweltcup zählt sie dennoch zu den aussichtsreichen Anwärterinnen. Auch weil US-Star Mikaela Shiffrin in diesem Jahr auf einige Rennen in ihrer Spezialdisziplin Slalom verzichten will. Im vergangenen Winter belegte Aicher in der Gesamtwertung hinter Shiffrin bereits Platz zwei.

Dass Mikaela künftig auf einige Slaloms verzichten will, finde ich persönlich schade - sie prägt diesen Sport. „ Emma Aicher

Emma Aicher hat bei der Abfahrt in St. Moritz den beiden Speed-Königinnen Lindsey Vonn und Sofia Goggia die Show gestohlen und feierte den dritten Weltcup-Sieg ihrer Karriere. 13.12.2025 | 0:25 min

Bundestrainer Andreas Puelacher verlangte von seinen Athletinnen, dass sie "wirklich an ihr Limit gehen", um "vorne dabei" zu sein. Der Start sei "immer wieder etwas Besonderes. Man weiß nicht, wo man steht, man weiß nicht, wie gut man in Form ist."

Alpin-Athletin Lara Gut-Behrami hat ihre Karriere im Alter von 35 Jahren beendet. Vergangene Saison war sie bereits verletzt ausgefallen. 05.08.2026 | 0:30 min

Deutsche Männer zwischen Zuversicht und Aufholbedarf

Sein Trainerkollege Christian Schwaiger, zuständig für die Männer, berichtete von einer gelungenen Vorbereitung. "Im Speedbereich hatten wir das beste Camp, seit ich im Herrensport tätig bin", sagte er: "Wir wollen hier die nächste Generation näher Richtung Weltcup bringen, aber ohne Panik: Die jungen Athleten bekommen ein Lern- und Entwicklungsjahr."

Seine Techniker seien "bereit für Sölden". Aber: "Einen internationalen Vergleich hatten wir noch nicht, deshalb wird es spannend." Zugleich gab Schwaiger zu: "Im Slalom haben wir Aufholbedarf. Bis wir hier wieder ein cooles Team haben, dauert es noch ein, zwei Jahre."

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: sid