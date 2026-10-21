Aicher führt deutsches Team zum Weltcup-Auftakt in Sölden

Saisonstart - Ski Alpin:Emma Aicher startet in die Mission Gesamtweltcup
Das deutsche Ski-Alpin-Team um Emma Aicher startet an diesem Wochenende in den Weltcup. Für Allrounderin Aicher ist es der Auftakt im Kampf um den Gesamtweltcup.
Skirennläuferin Emma Aicher führt das zehnköpfige deutsche Aufgebot für den Weltcup-Auftakt der Alpinen in Sölden/Österreich an. Neben der zweimaligen Olympiazweiten starten Lena Dürr, Kira Weidle-Winkelmann, Fabiana Dorigo und Jana Fritz am Samstag beim Riesenslalom auf dem Rettenbachgletscher.
Den Riesenslalom der Männer am Sonntag (jeweils 10:00/13:00 Uhr, ARD) bestreiten der frühere Weltmeister Alexander Schmid, Anton Grammel, Fabian Gratz, Nickco Palamaras und Jonas Stockinger.
Saisonstart "zur richtigen Zeit"
"Der Saisonstart kommt genau zur richtigen Zeit", sagte Aicher, "nach so einer langen Pause freue ich mich einfach wieder darauf, am Start zu stehen." Aber die 22-Jährige hat auch Respekt:
Über Platz 28 war Aicher beim Riesenslalom in Sölden noch nicht hinausgekommen. Für den Gesamtweltcup zählt sie dennoch zu den aussichtsreichen Anwärterinnen. Auch weil US-Star Mikaela Shiffrin in diesem Jahr auf einige Rennen in ihrer Spezialdisziplin Slalom verzichten will. Im vergangenen Winter belegte Aicher in der Gesamtwertung hinter Shiffrin bereits Platz zwei.
Bundestrainer Andreas Puelacher verlangte von seinen Athletinnen, dass sie "wirklich an ihr Limit gehen", um "vorne dabei" zu sein. Der Start sei "immer wieder etwas Besonderes. Man weiß nicht, wo man steht, man weiß nicht, wie gut man in Form ist."
Deutsche Männer zwischen Zuversicht und Aufholbedarf
Sein Trainerkollege Christian Schwaiger, zuständig für die Männer, berichtete von einer gelungenen Vorbereitung. "Im Speedbereich hatten wir das beste Camp, seit ich im Herrensport tätig bin", sagte er: "Wir wollen hier die nächste Generation näher Richtung Weltcup bringen, aber ohne Panik: Die jungen Athleten bekommen ein Lern- und Entwicklungsjahr."
Seine Techniker seien "bereit für Sölden". Aber: "Einen internationalen Vergleich hatten wir noch nicht, deshalb wird es spannend." Zugleich gab Schwaiger zu: "Im Slalom haben wir Aufholbedarf. Bis wir hier wieder ein cooles Team haben, dauert es noch ein, zwei Jahre."
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