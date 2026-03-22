Aicher verpasst Aufholjad - Shiffrin verneint Rücktrittsgerüchte

Emma Aicher verpasst es, im Gesamtweltcup an US-Star Shiffrin vorbeizuziehen. Sie wird im Super G Vierte hinter Weidle-Winkelmann. Shiffrin äußert sich im ZDF zu Rücktrittsgerüchten.

Emma Aicher wird beim Super-G der Frauen in Kvitfjell Vierte. Quelle: Imago

Skirennläuferin Emma Aicher hat ihren Rückstand im Gesamtweltcup noch einmal ein wenig verkürzen können, US-Skistar Mikaela Shiffrin (USA) aber nicht überholen können. Nach dem letzten Super-G des Winters beim Weltcup-Finale im norwegischen Kvitfjell liegt Aicher 45 Punkte hinter Mikaela Shiffrin (USA). Mit dem Salom am Dienstag und Riesenslalom am Mittwoch (beide ZDF live) stehen noch zwei Rennen aus.

Die 22 Jahre alte Aicher wurde im Super-G am Sonntag Rang vier hinter Sofia Goggia aus Italien, der Schweizerin Corinne Suter und ihrer erneut starken Teamkollegin Kira Weidle-Winkelmann, die am Vortag bereits in der Abfahrt Dritte geworden war. Die beiden Deutschen trennte nur eine Hundertstel - ein Unterschied von zehn Punkten im Weltcup.

Shiffrin: "Ich werde nicht zurücktreten"

Shiffrin erhielt als 21. keine Punkte - und entkräftete im ZDF anschließend die Spekulationen um ein mögliches Karriereende. "Gerüchte", sagte sie. "Ich werde meine Karriere noch nicht beenden, nein."

US-Skistar Mikaela Shiffrin äußert sich zu den Gerüchten über einen mögliche Rücktritt von ihr und den Zweikampf um den Gesamtweltcup mit Emma Aicher. 22.03.2026 | 2:18 min

Im norwegischen Hafjell stehen am Dienstag und Mittwoch noch der letzte Riesenslalom und der letzte Slalom der Saison auf dem Programm - in beiden Disziplinen ist Shiffrin deutlich stärker einzuschätzen als ihre deutsche Verfolgerin. Die 30 Jahre alte US-Amerikanerin könnte sich die große Kristallkugel schon am Dienstag sichern.

Für Weidle-Winkelmann (+0,60 Sekunden) war es die erste Podestplatzierung in einem Super-G und ihre vierte insgesamt im besten Winter ihrer Karriere. Aichers Saison ist bereits ein großer Erfolg. In der Super-G-Gesamtwertung belegte sie am Ende Platz drei hinter Goggia und Alice Robinson aus Neuseeland. Die Abfahrtssaison hatte sie am Vortag als Zweite hinter Laura Pirovano aus Italien beendet.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: sid