Allrounderin Emma Aicher hat den ersten Slalom der alpinen Weltcup-Saison in Levi gewonnen. Ihren ersten Sieg in dieser Disziplin holte sie in souveräner Manier.

Erster Weltcup-Sieg im Slalom: Emma Aicher schreit in Levi ihre Freude heraus. Quelle: Gabriele Facciotti / AP

Am Freitag hatte Emma Aicher Geburtstag, am Samstag durfte sie im finnischen Levi erneut feiern. Im Ziel fasste sich die 23-Jährige ungläubig an den Kopf - Deutschlands beste Skirennläuferin machte sich beim alpinen Weltcup nördlich des Polarkreises selbst das schönste Geschenk und holte ihren sechsten Weltcupsieg, den ersten im Slalom. Zweite wurde die Albanerin Lara Colturi (+0,43) vor der Olympiafünften Katharina Truppe aus Österreich (+0,50).

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"Levi war mein erster Weltcup, meine ersten Punkte und mein erstes Podium im Slalom. Das ist schon so ein Full-Circle-Moment", sagte die abgeklärte Aicher dem BR:

Es ist richtig cool, dass ich zwei Läufe solide runtergebracht habe und ganz oben stehen darf. „ Emma Aicher

Aicher tritt in die Fußstapfen von Riesch

In Abwesenheit von Rekordsiegerin Mikaela Shiffrin (USA) hat die Allrounderin ihre Chance damit eiskalt genutzt. Sie ist die erste deutsche Siegerin in Levi seit Maria Riesch 2012 und sicherte sich die erhofften Punkte für einen Angriff auf den Gesamtweltcup. Shiffrin, die im hohen Norden zuletzt dreimal in Serie gewonnen hatte, hat die erste Slalom-Station ausgelassen und wird auch auf das Rennen in Gurgl (21. November) in ihrer Spezialdisziplin verzichten.

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Nach einer sauberen Renneröffnung, bei der sich Aicher von einem kleinen Wackler nicht aus der Ruhe bringen ließ, fuhr die 23-Jährige auch im entscheidenden Lauf in ihrer so abgeklärten Art souverän. Aicher schrieb damit ihre Erfolgsgeschichte in Levi weiter - vor genau einem Jahr hatte sie am selben Ort ihren ersten Podestplatz im Slalom geholt.

Emma Aicher unterstreicht beim Slalom in Levi ihre herausragende Form. Quelle: Roni Rekomaa/ddp

Dürr nach schwachem ersten Lauf noch 18.

Schon beim Weltcup-Auftakt im österreichischen Sölden Ende Oktober hatte Aicher im Riesenslalom einen unerwarteten Traumstart in die neue Saison gefeiert. "Das bedeutet wohl irgendwie, dass ich etwas richtig mache", so Aicher, die den dritten Rang "als Motivation" mitgenommen hatte.

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Für die weiteren deutschen Starterinnen war es ein gebrauchter Tag. Lena Dürr (34), die in Levi schon fünfmal auf dem Podest stand, brachte über zwei Sekunden Rückstand aus dem ersten Durchgang mit, machte dann jedoch noch einige Plätze gut und wurde 18. (+2,71). Weltcup-Debütantin Charlotte Grandinger (45./+3,38) und Jessica Hilzinger (48./+3,69) hatten den zweiten Lauf klar verpasst.

Olympiasiegerin Vlhova feiert Comeback

Neben Aicher hatte derweil auch Petra Vlhova Grund zur Freude. Die slowakische Olympiasiegerin von Peking, die sich Anfang 2024 das Kreuzband gerissen hatte, kehrte nach 1.008 Tagen in den Weltcup zurück und landete auf Platz 16 (+2,43). Sölden-Siegerin Paula Moltzan (USA) schied nach einem Fehler hingegen bereits im ersten Lauf aus.

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Quelle: SID