Holt Helen Kevric bei der Turn-WM Edelmetall? Neben den Entscheidungen im Turnen stehen am Wochenende der Auftakt des Ski-Weltcups in Sölden und der 7. Bundesliga-Spieltag an.

Greift nach EM-Gold am Stufenbarren nun nach Edelmetall bei der Weltmeisterschaft in Rotterdam: Turnerin Helen Kevric. Quelle: Igor Kupljenik / Imago

Liebe Sport-Fans,

auch diese Woche war in der Sportwelt einiges los - und am Wochenende geht es direkt spannend weiter: mit dem Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt, gleich mehreren Medaillenentscheidungen bei der Turn-WM in Rotterdam und dem traditionellen Auftakt in die neue Ski-Weltcup-Saison im österreichischen Sölden.

Bundesliga-Topspiel: Dortmund gegen Frankfurt

Bleibt Borussia Dortmund unter Cheftrainer Niko Kovac erstmals drei Ligaspiele in Folge ohne Sieg? Die Antwort gibt es am Samstag, wenn der BVB zuhause auf Eintracht Frankfurt trifft. Die Adler reisen mit Rückenwind an: Der erste Heimsieg der Saison gegen Köln dürfte für zusätzliches Selbstvertrauen sorgen.

Frankfurt gegen Köln verpasst? Hier die Highlights:

Endlich wieder ein Heimsieg für Eintracht Frankfurt und eine gute Reaktion auf das Debakel von Leipzig: Beim 1:0 gegen den 1. FC Köln wird Younes Ebnoutalib zum Matchwinner. 19.10.2026 | 8:13 min

Eintracht-Kapitän Robin Koch weiß allerdings, dass in Dortmund eine schwierige Aufgabe wartet:

Dortmund auswärts, das wird sicherlich eines der schwierigsten Spiele der Saison - es ist aber auch immer ein geiles Spiel. „ Eintracht-Kapitän Robin Koch vor dem Topspiel gegen Dortmund

Tipp: Alle Spiele, alle Tore der neun Bundesliga-Partien sowie ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga gibt’s montags ab 00:00 Uhr in der ZDFheute-App und auf ZDFsportstudio.de.

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das aktuelle sportstudio mit Niclas Füllkrug

Im aktuellen sportstudio gibt's am späten Samstagabend nicht nur die ersten Bilder des Bundesliga-Topspiels: ZDF-Moderator Sven Voss begrüßt außerdem Werder-Rückkehrer Niclas Füllkrug. Der Stürmer erlebt in Bremen derzeit seinen zweiten Frühling und führt die Torjägerliste an. Doch reicht das auch für eine Rückkehr in die Nationalmannschaft?

Mehr dazu im aktuellen sportstudio am Samstag, ab 22:30 Uhr im Stream (ab 23 Uhr im TV).

Das Topspiel des 7. Bundesliga-Spieltags: Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt in der Free-TV-Premiere. Zu Gast bei Sven Voss ist Werder-Rückkehrer Niclas Füllkrug. 24.10.2026

Beschert Helen Kevric Team Deutschland die einzige WM-Medaille?

Für die deutschen Turnerinnen und Turner läuft die WM in Rotterdam bisher eher enttäuschend. Bei den Männern schaffte es lediglich Timo Eder ins Mehrkampffinale, wo er den 14. Platz belegte. Auch in der Mannschaftswertung blieb die Männerriege hinter den Erwartungen zurück und landete in der Qualifikation auf Rang 15. Die Frauen beendeten die Qualifikation auf dem zehnten Platz.

Bei den deutschen Turnern läuft es bei der WM eher mäßig bis schlecht. Dafür überragt mal wieder der Japaner Hashimoto, der sich zum vierten Mal zum Mehrkampfweltmeister krönen konnte. 23.10.2026 | 1:02 min

Eine deutsche Medaille ist allerdings noch möglich: Helen Kevric überzeugte in der Qualifikation am Stufenbarren mit starken 14,766 Punkten. Damit sicherte sich die amtierende Europameisterin den zweiten Platz hinter Olympiasiegerin Kaylia Nemour und qualifizierte sich für das Finale am Samstag.

Ob Kevric ihre starke Leistung im Kampf um die Medaillen bestätigen kann, zeigt sich am Samstag ab 16:30 Uhr im Stufenbarrenfinale.

Turn-WM: Zeitplan und Stream am Wochenende Samstag, 24.10., 15:45 - 17:15 Uhr: Gerätefinals

Sonntag, 25.10., 15:30 -– 16:50 Uhr: Gerätefinals

Alle Entscheidungen sehen Sie live in der Sportschau

Saisonstart im Ski alpin mit Emma Aicher

Am Wochenende fällt außerdem der Startschuss in die neue Ski-Saison: Beim Weltcup in Sölden werden am Samstag und Sonntag die ersten Punkte in den beiden Riesenslalomrennen vergeben. Für Deutschland geht unter anderem Emma Aicher an den Start.

Nach zwei Olympia-Silbermedaillen, drei Weltcup-Siegen und sechs weiteren Podestplätzen im Vorjahr ruhen große Hoffnungen auf der 22-Jährigen, die als Mitfavoritin auf den Gesamtweltcup gilt. Doch Aicher lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen:

Ich will mich auf meins konzentrieren und was ich besser machen kann. Den Rest kann ich nicht beeinflussen. „ Emma Aicher

Auftakt zum alpinen Ski-Weltcup: Die deutsche Skirennläuferin Emma Aicher gilt als Mitfavoritin auf den Gesamtweltcup. 21.10.2026 | 2:08 min

Bolzplatz: Warum die Wahl zum Ballon d'Or so kontrovers ist

Schon zum 70. Mal wird kommende Woche der Ballon d'Or verliehen - und mit Harry Kane hat erstmals seit 30 Jahren wieder ein Bundesliga-Spieler Chancen auf die Auszeichnung. Doch die Wahl zum Weltfußballer ist nicht unumstritten: Welche Kriterien zählen, woher kommen die Kontroversen und wie fair ist die Vergabe wirklich? Darum geht's in der neuen Bolzplatz-Folge:

Immer wieder Kontroversen um den Goldenen Ball: Warum ist die Vergabe so umstritten? Welche Kriterien entscheiden und kann die Wahl überhaupt fair sein? 22.10.2026 | 16:24 min

Süßigkeiten geplündert!

Bundestrainer Jürgen Klopp erzählt bei einer Kinder-Pressekonferenz, wie bei ihm in Liverpool einmal eingebrochen wurde - und wie er den Einbrecher vorgefunden hat.

"Als wir nach Hause gekommen sind, saß tatsächlich einer im Wohnzimmer und hat unsere Süßigkeiten gegessen", erzählt Bundestrainer Jürgen Klopp bei einer Kinder-Pressekonferenz. 22.10.2026 | 1:06 min

Wir begleiten euch durch dieses ereignisreiche Sport-Wochenende. Alle wichtigen Ergebnisse, Highlights und Geschichten gibt es wie immer bei ZDFheute.de, bei ZDFsportstudio.de und auf unseren Social-Kanälen sowie im täglichen WhatsApp-Update. Einfach hier anmelden: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Und keine Sorge: Wer etwas am Wochenende verpasst hat, bekommt am Montag ein Update mit allen Highlights kompakt und einen Ausblick auf die Woche.

Wir sind gespannt, was das Sport-Wochenende bringt - und wer am Montag den Ballon d'Or gewinnt. Aber erstmal: Habt ein schönes Wochenende!

Sportliche Grüße,

Sarah Grund und die ZDFsportstudio-Redaktion