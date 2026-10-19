Wer sind die Favoriten, welche Chancen hat das deutsche Team und warum geht es schon um Olympia 2028? Die wichtigsten Antworten zur Turn-WM in Rotterdam.

Die deutschen Turner starten durchwachsen in die WM in Rotterdam: Das Herrenteam verpasst die Qualifikation für das Teamfinale deutlich. Stattdessen überzeugt eine WM-Debütantin. 19.10.2026 | 1:44 min

Die Turn-Weltmeisterschaften werden vom 17. Oktober bis zum 25. Oktober in Rotterdam ausgetragen. Insgesamt gibt es 14 Weltmeistertitel zu vergeben. Nach den Qualifikationen, die bis einschließlich Montag den 19. Oktober stattfinden, stehen die Teamentscheidungen, die Mehrkampffinals sowie die Gerätefinals auf dem Programm. Gleichzeitig geht es bereits um wichtige Weichenstellungen für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.

Europameisterin Karina Schönmaier verpasst bei der Turn-WM wegen eines Fehlers eine mögliche Medaille am Sprung. Am Ende bleibt Rang fünf für die 20-Jährige. 24.10.2025 | 0:47 min

Die Stars der Titelkämpfe

Die Weltelite des Turnens gibt sich in Rotterdam die Ehre. Bei den Frauen zählen insbesondere die Brasilianerin Rebeca Andrade sowie die algerische Stufenbarren-Spezialistin Kaylia Nemour zu den bekanntesten Namen dieser Weltmeisterschaften.

Zeitplan Turn-WM 2026 Dienstag, 20.10., 19:30 - 22 Uhr: Teamfinale der Männer

Mittwoch, 21.10., 19:30 - 22 Uhr: Teamfinale der Frauen

Donnerstag, 22.10., 19:30 - 22 Uhr: Einzelfinale der Männer

Freitag, 23.10. 19:30 - 22 Uhr: Einzelfinale der Frauen

Samstag, 24.10., 15:45 - 17:15 Uhr: Gerätefinals

Sonntag, 25.10., 15:30 -– 16:50 Uhr: Gerätefinals

Die Titelverteidigerin und Mehrkampf-Weltmeisterin Angelina Melnikova wird bei den Titelkämpfen in Rotterdam nicht antreten. Der Russin wurde wenige Tage vor Beginn der Weltmeisterschaften die Einreise in die Niederlande verweigert.

Timo Eder hat im Mehrkampffinale der Turn-WM im indonesischen Jakarta den 19. Platz belegt. Titelverteidiger Daiki Hashimoto aus Japan wurde zum dritten Mal Mehrkampf-Weltmeister. 23.10.2025 | 0:37 min

Bei den Männern richten sich viele Blicke auf die japanischen Ausnahmekönner Hashimoto Daiki und Oka Shinnosuke. Beide gehören im Mehrkampf und mit ihren Mannschaften zu den Goldkandidaten.

Deutschlands Hoffnungen auf vordere Platzierungen

Angeführt wird das deutsche Team von Helen Kevric. Die amtierende Europameisterin am Stufenbarren reist nach einer starken Saison mit berechtigten Hoffnungen auf einen Finaleinzug zu den Weltmeisterschaften nach Rotterdam. Bereits bei den Olympischen Spielen in Paris erreichte die erst 18-Jährige das Mehrkampf- und Stufenbarrenfinale.

Am Schwebebalken holen Pauline Schäfer-Betz und die 18-jährige Helen Kevric die gleiche Punktzahl. Am Ende entscheidet die Ausführung über Gold. Relive kommentiert von Alex Ruda und Ronny Ziesmer. 26.07.2026 | 7:17 min

Zu den deutschen Hoffnungsträgerinnen zählte außerdem Karina Schönmaier. Die Vize-Europameisterin am Sprung verpasste nach einem Sturz an ihrem Spezialgerät das Gerätefinale. Komplettiert wird das Frauen-Team unter anderem von Lea Quaas, Madita Mayr und Emma Malewski.

Die Qualifikation der Frauen läuft noch bis Montagabend, sodass die endgültigen Finalteilnehmerinnen erst danach feststehen.

Turnerin Karina Schönmaier gewinnt bei der EM in Leipzig Gold im Sprungfinale - das erste für die DTB-Frauen seit 2008. Für die 19-Jährige ist es bereits die dritte Medaille. 30.05.2025 | 0:32 min

Bei den Männern standen vor allem Timo Eder, Nils Dunkel und Radomyr Stelmakh im Fokus. Das deutsche Team verpasste in der Qualifikation allerdings als 15. die angestrebte Teilnahme am Team-Finale. Für ein deutsches Highlight sorgte Timo Eder, der sich für das Mehrkampf-Finale qualifizieren konnte.

An diesen Geräten wird um WM-Gold geturnt

Die Frauen kämpfen um WM-Gold am Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden. Hinzu kommen die Entscheidungen im Teamwettbewerb und im Mehrkampf. Bei den Männern werden Medaillen an Boden, Pauschenpferd, Ringen, Sprung, Barren und Reck vergeben.

In einem engen Wettkampf holt Silja Stöhr im Gerätturnen-Mehrkampf Gold vor Karina Schönmaier und Pauline Schäfer-Betz. Die Entscheidung, Kommentare Alexander Ruda, Ronny Ziesmer. 24.07.2026 | 5:22 min

Als Höhepunkt vieler Weltmeisterschaften gilt der Mehrkampf. Hier müssen die Athletinnen und Athleten an allen Geräten antreten. Wer am Ende die höchste Gesamtpunktzahl erreicht, darf sich Weltmeisterin oder Weltmeister nennen.

Schon gewusst? Rotterdam ist nach 1987 und 2010 bereits zum dritten Mal Gastgeber einer Turn-WM.

An den Weltmeisterschaften nehmen 464 Turnerinnen und Turner aus 83 Nationen teil.

Die Titelkämpfe stehen unter dem Motto "Building Bridges".

Mehr als nur WM-Gold

Neben den Medaillen geht es in Rotterdam bereits um die ersten Olympia-Tickets. Die drei besten Mannschaften der Weltmeisterschaften qualifizieren sich direkt für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.

Wer das verpasst, muss den deutlich längeren und schwierigeren Weg über weitere Qualifikationswettkämpfe gehen. Für viele Nationen steht deshalb nicht nur WM-Gold auf dem Spiel, sondern auch die Chance, sich schon zwei Jahre vor den Spielen einen Startplatz für Los Angeles zu sichern.