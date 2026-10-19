Titelkämpfe in Rotterdam:Das Wichtigste zur Turn-WM 2026
von Paula Schröder
Wer sind die Favoriten, welche Chancen hat das deutsche Team und warum geht es schon um Olympia 2028? Die wichtigsten Antworten zur Turn-WM in Rotterdam.
Die Turn-Weltmeisterschaften werden vom 17. Oktober bis zum 25. Oktober in Rotterdam ausgetragen. Insgesamt gibt es 14 Weltmeistertitel zu vergeben. Nach den Qualifikationen, die bis einschließlich Montag den 19. Oktober stattfinden, stehen die Teamentscheidungen, die Mehrkampffinals sowie die Gerätefinals auf dem Programm. Gleichzeitig geht es bereits um wichtige Weichenstellungen für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.
Die Stars der Titelkämpfe
Die Weltelite des Turnens gibt sich in Rotterdam die Ehre. Bei den Frauen zählen insbesondere die Brasilianerin Rebeca Andrade sowie die algerische Stufenbarren-Spezialistin Kaylia Nemour zu den bekanntesten Namen dieser Weltmeisterschaften.
- Dienstag, 20.10., 19:30 - 22 Uhr: Teamfinale der Männer
- Mittwoch, 21.10., 19:30 - 22 Uhr: Teamfinale der Frauen
- Donnerstag, 22.10., 19:30 - 22 Uhr: Einzelfinale der Männer
- Freitag, 23.10. 19:30 - 22 Uhr: Einzelfinale der Frauen
- Samstag, 24.10., 15:45 - 17:15 Uhr: Gerätefinals
- Sonntag, 25.10., 15:30 -– 16:50 Uhr: Gerätefinals
Die Titelverteidigerin und Mehrkampf-Weltmeisterin Angelina Melnikova wird bei den Titelkämpfen in Rotterdam nicht antreten. Der Russin wurde wenige Tage vor Beginn der Weltmeisterschaften die Einreise in die Niederlande verweigert.
Bei den Männern richten sich viele Blicke auf die japanischen Ausnahmekönner Hashimoto Daiki und Oka Shinnosuke. Beide gehören im Mehrkampf und mit ihren Mannschaften zu den Goldkandidaten.
Deutschlands Hoffnungen auf vordere Platzierungen
Angeführt wird das deutsche Team von Helen Kevric. Die amtierende Europameisterin am Stufenbarren reist nach einer starken Saison mit berechtigten Hoffnungen auf einen Finaleinzug zu den Weltmeisterschaften nach Rotterdam. Bereits bei den Olympischen Spielen in Paris erreichte die erst 18-Jährige das Mehrkampf- und Stufenbarrenfinale.
Zu den deutschen Hoffnungsträgerinnen zählte außerdem Karina Schönmaier. Die Vize-Europameisterin am Sprung verpasste nach einem Sturz an ihrem Spezialgerät das Gerätefinale. Komplettiert wird das Frauen-Team unter anderem von Lea Quaas, Madita Mayr und Emma Malewski.
Die Qualifikation der Frauen läuft noch bis Montagabend, sodass die endgültigen Finalteilnehmerinnen erst danach feststehen.
Bei den Männern standen vor allem Timo Eder, Nils Dunkel und Radomyr Stelmakh im Fokus. Das deutsche Team verpasste in der Qualifikation allerdings als 15. die angestrebte Teilnahme am Team-Finale. Für ein deutsches Highlight sorgte Timo Eder, der sich für das Mehrkampf-Finale qualifizieren konnte.
An diesen Geräten wird um WM-Gold geturnt
Die Frauen kämpfen um WM-Gold am Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden. Hinzu kommen die Entscheidungen im Teamwettbewerb und im Mehrkampf. Bei den Männern werden Medaillen an Boden, Pauschenpferd, Ringen, Sprung, Barren und Reck vergeben.
Als Höhepunkt vieler Weltmeisterschaften gilt der Mehrkampf. Hier müssen die Athletinnen und Athleten an allen Geräten antreten. Wer am Ende die höchste Gesamtpunktzahl erreicht, darf sich Weltmeisterin oder Weltmeister nennen.
- Rotterdam ist nach 1987 und 2010 bereits zum dritten Mal Gastgeber einer Turn-WM.
- An den Weltmeisterschaften nehmen 464 Turnerinnen und Turner aus 83 Nationen teil.
- Die Titelkämpfe stehen unter dem Motto "Building Bridges".
Mehr als nur WM-Gold
Neben den Medaillen geht es in Rotterdam bereits um die ersten Olympia-Tickets. Die drei besten Mannschaften der Weltmeisterschaften qualifizieren sich direkt für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.
Wer das verpasst, muss den deutlich längeren und schwierigeren Weg über weitere Qualifikationswettkämpfe gehen. Für viele Nationen steht deshalb nicht nur WM-Gold auf dem Spiel, sondern auch die Chance, sich schon zwei Jahre vor den Spielen einen Startplatz für Los Angeles zu sichern.