Turn-Weltmeisterschaften 2026:Kevric & Eder: Wie erfolgreich werden die deutschen Turner?
von Jannik Höntsch
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Die deutschen Turner starten durchwachsen in die WM in Rotterdam: Das Herrenteam verpasst die Qualifikation für das Teamfinale deutlich. Stattdessen überzeugt eine WM-Debütantin.
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