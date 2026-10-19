Turn-Weltmeisterschaften 2026 : Kevric & Eder: Wie erfolgreich werden die deutschen Turner?

von Jannik Höntsch 19.10.2026 | 16:43 |

Die deutschen Turner starten durchwachsen in die WM in Rotterdam: Das Herrenteam verpasst die Qualifikation für das Teamfinale deutlich. Stattdessen überzeugt eine WM-Debütantin.