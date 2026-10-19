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Turn-WM in Rotterdam: Wie erfolgreich sind die deutschen Turner?

Turn-Weltmeisterschaften 2026:Kevric & Eder: Wie erfolgreich werden die deutschen Turner?

von Jannik Höntsch

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Helen Kevric bei der Turn-EM 2026

Die deutschen Turner starten durchwachsen in die WM in Rotterdam: Das Herrenteam verpasst die Qualifikation für das Teamfinale deutlich. Stattdessen überzeugt eine WM-Debütantin.

TV-Kameramann beim Fußballspiel

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