Harry Kane feiert in der Nations League seinen 126. Einsatz für England. Er führt die Three Lions mit seinem verwandelten Elfmeter zum 2:1-Sieg gegen Kroatien.

Nächster Meilenstein für Weltfußballer Harry Kane: Gegen Kroatien absolviert der Tprjäger sein 126. Länderspiel für England. Der Siegtreffer zum 2:1 ist sein 92. Länderspieltor. 13.11.2026 | 2:57 min

Fußball-Star Harry Kane hat den nächsten Meilenstein seiner Karriere erreicht. Der englische Kapitän lief beim 2:1 (1:0) in der Nations League gegen Kroatien zum 126. Mal für die Three Lions auf und ist damit alleiniger Rekord-Nationalspieler seines Heimatlands.

Zuvor hatte der 33 Jahre alte Profi des FC Bayern München die Bestmarke mit Ex-Torwart Peter Shilton geteilt. Außerdem erzielte Kane sein 92. Länderspieltor.

Italien fügt Frankreich die erste Niederlage unter Trainer Zidane zu und übernimmt die Tabellenführung in Gruppe eins. In Mailand schießen beide Esposito-Brüder einen Elfmeter. 13.11.2026 | 2:59 min

England bereits sicher im Viertelfinale

Durch den Sieg steht England sicher im Viertelfinale der Nations League. Zuvor hatten bereits Spanien, das 2:0 gegen Tschechien gewann, und Portugal das Viertelfinalticket gelöst. Italien wahrt nach einem 3:1-Erfolg gegen Frankreich die Chance auf den Gruppensieg.

Kane besorgte in der 64. Minute per Foulelfmeter den Siegtreffer, die 1:0-Führung von Morgan Rogers (24.) hatte Kane eingeleitet. Petar Sucic (59.) gelang der zwischenzeitliche Ausgleich für Kroatien. Das Team von Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel trifft in der Gruppe 3 am Sonntag zum letzten Gruppenspiel in Madrid auf Spanien.

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