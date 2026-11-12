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Nations League: England im Viertelfinale, Rekord für Harry Kane

Nations League:Harry Kane trifft bei Rekordspiel: England im Viertelfinale

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Harry Kane feiert in der Nations League seinen 126. Einsatz für England. Er führt die Three Lions mit seinem verwandelten Elfmeter zum 2:1-Sieg gegen Kroatien.

Harry Kane erzielt per Elfmeter das 2:1 für England und jubelt anschließend im Nations-League-Spiel gegen Kroatien im Wembley-Stadion.

Nächster Meilenstein für Weltfußballer Harry Kane: Gegen Kroatien absolviert der Tprjäger sein 126. Länderspiel für England. Der Siegtreffer zum 2:1 ist sein 92. Länderspieltor.

13.11.2026 | 2:57 min

Fußball-Star Harry Kane hat den nächsten Meilenstein seiner Karriere erreicht. Der englische Kapitän lief beim 2:1 (1:0) in der Nations League gegen Kroatien zum 126. Mal für die Three Lions auf und ist damit alleiniger Rekord-Nationalspieler seines Heimatlands.

Zuvor hatte der 33 Jahre alte Profi des FC Bayern München die Bestmarke mit Ex-Torwart Peter Shilton geteilt. Außerdem erzielte Kane sein 92. Länderspieltor.

Francesco Pio Esposito feiert seinen verwandelten Elfmeter im Nations-League-Spiel zwischen Italien und Frankreich in Mailand.

Italien fügt Frankreich die erste Niederlage unter Trainer Zidane zu und übernimmt die Tabellenführung in Gruppe eins. In Mailand schießen beide Esposito-Brüder einen Elfmeter.

13.11.2026 | 2:59 min

England bereits sicher im Viertelfinale

Durch den Sieg steht England sicher im Viertelfinale der Nations League. Zuvor hatten bereits Spanien, das 2:0 gegen Tschechien gewann, und Portugal das Viertelfinalticket gelöst. Italien wahrt nach einem 3:1-Erfolg gegen Frankreich die Chance auf den Gruppensieg.

Kane besorgte in der 64. Minute per Foulelfmeter den Siegtreffer, die 1:0-Führung von Morgan Rogers (24.) hatte Kane eingeleitet. Petar Sucic (59.) gelang der zwischenzeitliche Ausgleich für Kroatien. Das Team von Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel trifft in der Gruppe 3 am Sonntag zum letzten Gruppenspiel in Madrid auf Spanien.

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Quelle: dpa
Über die Nations League berichtete das ZDF am 12.11.2026 in dem Beitrag "Nations League: DFB-Team vor Geisterspiel gegen Serbien" sowie in den Highlight-Clips.

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