Jürgen Klopps Devise: Siegen vor Kindergeschrei

Der ungewöhnliche Rahmen beim Nations-League-Spiel gegen Serbien spornt den Bundestrainer nur noch mehr an. Klopp möchte gegen die Niederlande danach eine Art Endspiel bestreiten.

Will mit seiner Auswahl das Nations-League-Spiel gegen Serbien gewinnen: Bundestrainer Jürgen Klopp. Quelle: dpa

Vorweg: Es soll sich nicht um eine Trauermontur handeln, mit der die deutsche Nationalmannschaft die Nations-League-Partie gegen Serbien in Belgrad (Freitag 20:45 Uhr) bestreitet.

Die schwarze Optik mit goldenen Streifen ist das Abschiedstrikot des Ausrüsters Adidas, das unfreiwillig nun auch zum trostlosen Rahmen in der als "Marakana" bekannten Betonschüssel passt. Wegen der UEFA-Sanktionen sind als Besucher fast nur Kindergruppen unter 15 Jahren in Begleitung zugelassen.

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Klopp: "Wir nehmen es, wie es ist"

Für Jürgen Klopp sind die Rahmenbedingungen nicht mehr als eine Randnotiz. "Wir nehmen es, wie es ist", stellte der Bundestrainer in der Abschlusspressekonferenz klar. "Wir nehmen auch ein Stadion mit 5.000 Zuschauern. Wir haben die ganze Woche ohne Zuschauer trainiert - wir sollten vorbereitet sein", ergänzte er mit einem verschmitzten Grinsen.

Die hitzige Atmosphäre in einem vollbesetzten Stadion hat er mal vor fast genau acht Jahren mit dem FC Liverpool bei Roter Stern Belgrad bei einer Champions-League-Pleite (0:2) erlebt, als Marko Marin für den Hauptstadtklub als doppelter Vorbereiter glänzte.

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Sieg gegen Gruppenletzten ist Pflicht

Dass nun fast ausschließlich junge Zuschauer Zutritt finden, kommentierte Klopp am Donnerstagabend auf seine eigene Art:

Man muss jetzt hier nichts androhen, aber es ist schon das Ziel, das Spiel zu gewinnen, obwohl es vor Kindern stattfindet. „ Jürgen Klopp

Vor der DFB-Sponsorenwand mit einem weißen Vorhang wirkte der 59-Jährige ansonsten recht entspannt, denn: "Wir fühlen uns nach einer sehr guten Woche vorbereitet. Es ist ein Prüfstein, wie weit wir sind."

Die Ausgangslage hat sich Klopp mit seinem XXL-Kader und Experimenten in den ersten vier Begegnungen selbst verkompliziert. Die DFB-Auswahl liegt mit fünf Zählern auf Rang drei - und drei Punkte hinter den Niederlanden und Griechenland.

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Es könnte im März 2027 statt der Viertelfinals auch Playoffs gegen den Abstieg geben, weil bislang erst ein Sieg heraussprang: im Hinspiel (2:0) gegen ziemlich zerzaust wirkende Serben, die sechs Länderspiele in Folge verloren haben. Klopp war bei jenem Vortrag in München bereits nach 15 Minuten richtig happy, weil er mit seinem Trainerteam gesehen habe, "dass wir einen Impact haben".

Freifahrtschein für Joshua Kimmich

Weil so viele deutsche Spitzenmannschaften mit der Manndeckung agieren würden - allen voran der FC Bayern - müsse er bei seinen Spielern "eine Gehirnwäsche" vornehmen: "Immer, wenn der Adler auf die Brust kommt, spielen wir anders."

Die Formation, die er schon fest im Kopf habe, wollte der Bundestrainer aus der serbischen Hauptstadt zwar nicht verraten, aber er stellte noch klar, dass Joshua Kimmich im Mittelfeld gesetzt sei: "Er ist ein Topspieler." Nur weil Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof es zuletzt gut gemacht hätten, müsse daraus nicht abgeleitet werden, dass es den Kapitän nicht mehr brauche.

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Florian Wirtz hat sich beim FC Liverpool verbessert

Insgesamt ist der Bundestrainer beseelt davon, ein "Finale" um den Viertelfinaleinzug gegen die Niederlande in Berlin (Montag 20:45 Uhr/ARD) zu spielen. Volles Olympiastadion, erhöhte Aufmerksamkeit. Es gebe keine bessere Bühne, keinen besseren Gegner, um einen gelungenen Jahresabschluss hinzulegen.

Und doch möchte Klopp aus seiner Wunschkonstellation keinen Siegzwang ableiten: "Ich muss entwickeln, ich muss mir die Zeit geben. Wir fühlen uns auf einem Weg. Wir haben einen Prozess gestartet und merken, es geht in die richtige Richtung." Vielleicht kann Freitag, der 13., wenigstens dem Nationalteam Glück bringen, auf Erfolgskurs zu gelangen.

Die Spieler wollen es erzwingen. "Es geht um den richtigen Willen, um die Überzeugung, und dann haben wir die Qualität, die Serben zu schlagen", sagte Florian Wirtz, der nach Klopp die Fragerunde abschloss. Er stehe mit dem Bundestrainer im Übrigen im ständigen Austausch.

Seit Klopps-Amtsübernahme ist der im Kreativzentrum gesetzte Edeltechniker in Liverpool doppelt so effektiv wie vorher. Vielleicht ja keineswegs ein Zufall, obwohl Trainer und Spieler den Zusammenhang sowohl bei gemeinsamen Auftritten am Mittwoch in Herzogenaurach als auch einen Tag darauf in Belgrad leugneten.

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