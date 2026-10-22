Nations League: Geisterspiel für DFB-Team in Belgrad

Nach wiederholten Fan-Vergehen greift die UEFA gegen Serbien durch. Im nächsten Heimspiel gegen Deutschland dürfen keine Zuschauer ins Stadion.

Im Hinspiel feierte die DFB-Elf einen 2:0-Sieg über Serbien. Quelle: Marcel Engelbrecht / firo Sportphoto

Wegen rassistischen und diskriminierenden Verhaltens seiner Anhänger muss Serbien das Nations-League-Duell mit Deutschland ohne Zuschauer bestreiten. Die vor rund zwei Wochen ausgesprochene Strafe des europäischen Fußballverbands UEFA ist nun offiziell.

Der DFB informierte die Ticketbewerber in einem Schreiben darüber, dass auch deutsche Fans nicht dabei sein dürfen. Das Spiel findet am 13. November in Belgrad statt.

Rassistische und diskriminierende Vorfälle

Auslöser der Sanktionen waren rassistische und diskriminierende Vorfälle bei den jüngsten Nations-League-Partien der Serben gegen Griechenland (1:2) und die Niederlande (1:2). Zudem wird eine Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro fällig.

Hätten uns für euch bessere Nachrichten gewünscht. „ DFB-Nachricht an die Fans

Der serbische Verband hatte noch versucht, das Urteil abzumildern. So hätten Kinder und einige deutsche Fans Zugang zum Stadion von Roter Stern Belgrad erhalten sollen. Ob unter 15-Jährige ins Stadion dürfen, ist offen. Dass es für deutsche Fans ausgeschlossen ist, bestätigte der DFB und bedauerte die Entwicklungen.

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Serbien schon im Hinspiel sanktioniert

"Wir standen im engen Austausch mit der UEFA und dem serbischen Verband und hätten uns für euch bessere Neuigkeiten gewünscht", hieß es in dem Schreiben. Schon beim Hinspiel in München Anfang Oktober hatte die UEFA Serbien sanktioniert. Damals durften keine Tickets an serbische Fans verkauft werden. Deutschland gewann 2:0 und Klopp holte damit seinen ersten Sieg als Bundestrainer.

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