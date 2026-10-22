Niclas Füllkrüg: In der Liga top, aber für das DFB-Team zu alt?

Niclas Füllkrug erlebt gerade bei Werder seinen zweiten Frühling und steht an der Spitze der Torjäger-Liste. Reicht das für die Rückkehr ins DFB-Team unter Jürgen Klopp?

Füllkrüg: In der Liga top, aber für das DFB-Team zu alt?

Niclas Füllkrug trifft für Bremen wie am Fließband und bringt sich fürs DFB-Team wieder ins Gespräch. Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

Nach seiner Rückkehr in die Bundesliga blüht Werder Bremens Stürmer Niclas Füllkrug auf. Der 33-Jährige (Samstag ab 23 Uhr zu Gast im aktuellen sportstudio) führt mit sechs Treffern nach sechs Spieltagen gemeinsam mit Leverkusens Patrik Schick die Torschützenliste der Fußball-Bundesliga an.

Mit seiner Treffsicherheit wird auch eine Rückkehr in die Fußball-Nationalmannschaft zum Thema. Zuletzt schnürte er gegen den SC Paderborn einen Doppelpack. Aber passt der Routinier auch in die Planungen von Bundestrainer Jürgen Klopp?

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Völler: "Warum nicht?"

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hatte Füllkrug zuletzt Hoffnungen auf eine DFB-Rückkehr gemacht. "Warum nicht?", antwortete der 66-Jährige im "Doppelpass" bei Sport1 auf eine mögliche Nominierung angesprochen.

Wenn so die Quote weitergeht, und das haben wir ja schon erlebt mit ihm, auch bei der Europameisterschaft, wenn du einen Stürmer hast, den du noch mal reinschmeißen kannst, der so eine Kopfballqualität hat, das ist immer noch enorm wichtig. „ Rudi Völler

Matthäus hätte bei Füllkrug "gutes Gefühl"

Auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht durchaus noch eine Zukunft für Füllkrug im Nationaltrikot. "Die Zahlen sprechen für ihn, auch wenn er schon ein gewisses Alter hat", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

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Bundestrainer Klopp wolle die Nationalmannschaft zwar "verjüngen", gab Matthäus zu bedenken, "aber die Jungen haben noch zu große Schwankungen in ihren Leistungen. Einen erfahrenen Joker wie Füllkrug zu haben, würde mir ein gutes Gefühl geben. Die Entscheidung muss aber der Bundestrainer treffen."

Klopp: "Wir gucken ja alle"

Der Bundestrainer selbst hat den Werder-Kicker in den Blick genommen. "Wir gucken ja alle, wir sind ja nicht doof", erklärte Klopp am Mittwoch bei DAZN.

Niclas Füllkrug schießt in der Bundesliga ein Tor nach dem anderen, aber ist 33. Das ist nicht meine Schuld. „ Jürgen Klopp

Auf die Nachfrage, ob "Fülle" deshalb nicht mehr in das Team passe, antwortete der Trainer: "Wir haben eine Gegenwart, eine mittelfristige Zukunft und eine langfristige Zukunft. In der Gegenwart kann es natürlich funktionieren, mittelfristig unter Umständen auch. Langfristig, ja, also da müssen wir jetzt mal sehen."

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Füllkrug: Egal, ob ich 43 bin oder 33

Die Tür in die Nationalmannschaft ist also nicht verschlossen und Füllkrug selbst hatte bereits vor einigen Tagen seine grundsätzliche Bereitschaft erklärt, weiterhin Verantwortung zu übernehmen.

Wenn mein Land mich braucht, bin ich da. Immer! Egal, ob ich 43 bin oder 33. Wenn sie einen brauchen, der sich in die Box stellt, dann komme ich auch. „ Niclas Füllkrug

Füllkrug zu Gast im "aktuellen sportstudio"

Druck auf Klopp aufbauen will Füllkrug allerdings auch nicht. "Ich bettle nicht darum und ich fordere nichts", erklärte der Stürmer, "schon gar nicht in Interviews."

Warum der Bremen-Rückkehrer nach zwei schwierigen Jahren in Mailand und London in seiner Wohlfühlzone aber zu alter Klasse gefunden hat, wird er am Samstag sicherlich im "aktuellen sportstudio" verraten. Dort stellt sich der Fußball-Profi ab 22:30 Uhr den Fragen von Moderator Sven Voss - live auf ZDFheute.de und im Streaming-Portal.

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Quelle: mit Material von dpa und SID