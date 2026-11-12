Klopp: Nmecha will auf "Kronen"-Jubel verzichten

Der umstrittene Torjubel von Felix Nmecha beschäftigt auch das DFB-Team. Vor dem Serbien-Spiel verkündet Bundestrainer Klopp das Ergebnis seines Gesprächs mit dem BVB-Star.

Bei seinem Torjubel setzt sich Felix Nmecha eine imaginäre Krone ab. Quelle: Sven Simon

Der in die Kritik geratene Felix Nmecha wird zumindest in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf seinen umstrittenen "Kronen"-Jubel verzichten. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs mit Bundestrainer Jürgen Klopp.

Er will so nicht mehr jubeln. „ Bundestrainer Jürgen Klopp

DFB-Team spielt am Freitag in Serbien

"Er hat gesagt, dass er alle Menschen liebt und niemanden diskreditiert. Damit ist für mich der wichtigste Teil geklärt", sagte Klopp vor dem Spiel in der Nations League am Freitag (20:45 Uhr) gegen Serbien in Belgrad.

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Nmecha hatte beim 2:1 mit Borussia Dortmund gegen die SV Elversberg beide Tore geschossen und dann erneut seinen umstrittenen Jubel gezeigt. Der Jubel mit dem imaginären Ablegen einer Krone ist mit dem evangelikalen Netzwerk "Ballers in God" assoziiert.

Scharfe Kritik an Nmecha aus Dortmunder Fanumfeld

Im Anschluss äußerte die Dortmunder Fan- und Förderabteilung Kritik an dem 26-Jährigen und forderte eine klare Abgrenzung von evangelikalen Netzwerken. Nmecha schrieb in einer Reaktion bei Instagram, sein Jubel habe zu Missverständnissen geführt. Die geforderte Abgrenzung fehlte in seinem Post in den Sozialen Medien.

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"Ich habe mir absolut nichts dabei gedacht. Dann ging es los und ich habe angefangen, mich zu informieren. Er ist ein außergewöhnlich freundlicher, herzlicher und offener junger Mann. Er verströmt gute Vibes, wenn er mit uns zusammen ist", sagte Klopp am Donnerstagabend in der serbischen Hauptstadt.

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