Felix Nmecha: Klopp spricht mit BVB-Star über umstrittenen Jubel

Felix Nmecha demonstriert seine religiöse Überzeugung durch einen besonderen Torjubel. Das löst bei Fans von Borussia Dortmund Kritik aus. Auch der DFB hat Redebedarf.

Felix Nmecha bei seinem Torjubel mit einer imaginären Krone, die er vor sich auf den Rasen setzt. Quelle: Sven Simon

In der Debatte um den umstrittenen Torjubel von Felix Nmecha hat Bundestrainer Jürgen Klopp das Gespräch mit dem Profi von Borussia Dortmund gesucht. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa wurde das Thema im Teamquartier der Fußball-Nationalmannschaft in Herzogenaurach bereits erörtert. Inhalte oder Details über die Unterredung wurden nicht bekannt.

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Nmecha feiert Tore mit imaginärer Krone

Anlass für das Gespräch ist Nmechas wiederkehrender Torjubel, in dem er sich eine imaginäre Krone abnimmt und diese auf den Knien vor sich auf den Rasen legt. Die Geste ist der Kampagne "The King's Return" zuzuordnen, die dem evangelikalen Netzwerk "Ballers in God" nahesteht.

"Ballers in God" ist ein 2015 gegründetes Netzwerk christlicher Fußballer, das viele solcher Aktionen in den sozialen Medien aufnimmt und verbreitet. Bereits in der Vergangenheit wurde Nmecha für evangelikale Inhalte in sozialen Netzwerken kritisiert, die als homophob oder queerfeindlich bewertet wurden. Diese Vorwürfe hatte er zurückgewiesen.

Aufregung schon bei der WM

Auch bei der WM 2026 im Sommer hatte das Thema für kontroverse Debatten gesorgt, nachdem Nmecha über sein Tor beim 7:1-Sieg der DFB-Elf gegen Curaçao entsprechend gejubelt und nach dem Spiel in Houston mit gegnerischen Spielern auf dem Platz gebetet hatte.

Am Sonntag hatte die Fan- und Förderabteilung von Borussia Dortmund Nmecha und das Netzwerk "Ballers in God" scharf kritisiert, da der Profi die Geste nach seinen Toren beim 2:1-Sieg gegen die SV Elversberg erneut gezeigt hatte. Die Borussia kündigte als Reaktion auf die Fan-Kritik ebenfalls ein Gespräch mit Nmecha an.

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Völler will Brisanz aus dem Thema nehmen

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hatte derweil im Podcast "Kernes 11" versucht, dem Thema die Brisanz zu nehmen.

"Natürlich gibt es eine Religionsfreiheit und Glaubensfreiheit. Es kann ja jeder für sich selbst ein bisschen ausleben. Der eine mag das, der andere nicht. Natürlich werden wir mit ihm nochmal darüber reden, weil es jetzt ein öffentliches Thema geworden ist", so Völler.