Gebete und Grätschen: So tickt DFB-Star Felix Nmecha

Felix Nmecha brillierte beim WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft. Der 25-Jährige traf, legte ein Tor vor - und versammelte nach Abpfiff einen Gebetskreis: auf dem Feld.

Felix Nmecha traf beim WM-Auftakt zur frühen Führung und holte den Elfmeter kurz vor der Halbzeit raus. Hier spricht der WM-Torschütze über seine ersten Eindrücke kurz nach dem Spiel. 14.06.2026 | 2:55 min

Felix Nmecha legte den Arm um Jonathan Tah und holte auch noch einige Spieler des so bitter unterlegenen Curacao in einen Gebetskreis. Im Spiel "waren wir Gegner", sagte er nach dem traumhaften 7:1 zum WM-Auftakt, "aber nach dem Spiel sind wir alle Christen und Brüder - und wir haben zusammen ein kleines Gebet gesprochen."

Nmecha ist ein tiefgläubiger Mann. Daraus erklärt sich auch, dass er vor dem Spiel in Houston mit einer Bibel in der linken Hand aus dem Bus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gestiegen war. Er studiere sie "jeden Tag", sagte der Profi von Borussia Dortmund.

Nmecha eröffnet Torfestival zum 7:1

Gegen Curacao war Nmecha mit Kraft und Zuversicht nach vorne gestürmt, er erzielte das 1:0 sehenswert selbst und holte den Foulelfmeter heraus, den Kai Havertz zum 3:1 verwandelte. Der Widerstand des kleinen Karibikstaates war damit gebrochen.

Das DFB-Team hat den WM-Neuling aus Curaçao nur kurz von der Sensation träumen lassen, dann drehte Deutschland auf und hat das Weiterkommen in der Gruppe E damit bereits so gut wie sicher. 14.06.2026 | 10:45 min

Doch ob Sieger, ob Verlierer, Nmecha betont auch mit Blick auf seinen Gebetskreis mit den curacaonischen Gegnern: "Wir glauben alle, dass Jesus durch das Spiel verherrlicht wird."

Adler: Nmecha "ganz, ganz wichtig" für DFB-Elf

Mitspieler und TV-Experten jedenfalls waren zumindest von seiner sportlichen Glanzleistung schwer begeistert. "Wenn der jetzt noch immer die Balance findet, dann hat er alles", schwärmte Bastian Schweinsteiger in der ARD.

ZDF-Experte René Adler lobte die Leistung der deutschen Mannschaft allgemein. "Ich fühle mich sehr wohl damit, so ins Turnier zu starten. Die Rollenprofile funktionieren", so der ehemalige DFB-Torhüter. Nmecha sei beim WM-Erfolg "ganz, ganz wichtig" gewesen.

Du brauchst Spieler mit WM-Erfahrung, wenn du gewinnen willst. Aber du brauchst auch junge Spieler, die anfangen, ihre eigene WM-Geschichte zu schreiben. „ ZDF-Experte René Adler

Nach dem 7:1-Auftaktsieg bei der Fußball-WM 2026 lobt ZDF-Experte René Adler die Leistung der deutschen Nationalmannschaft. Der Spielplan sei aufgegangen - und sogar das Gegentor sei wertvoll. 15.06.2026 | 4:22 min

Hohen Auftaktsieg "kann man definitiv mitnehmen"

Was Nmecha mitbringt: Dynamik, Wucht, Passschärfe, Instinkt für die Balljagd und eine technische Brillanz, die bei 1,88 Meter Körpergröße ungewöhnlich ist. "Ich freue mich natürlich enorm und realisiere gerade erst, was passiert ist", sagte er im ARD-Interview, wie immer freundlich und bescheiden. "Das ist ein sehr besonderer Moment für mich, meine Familie und für uns als Mannschaft." Das 7:1, fügte er lachend hinzu, "das kann man definitiv mitnehmen".

Spätestens jetzt ist Felix Nmecha aus dieser deutschen Nationalmannschaft also nicht mehr wegzudenken. Das ist einigermaßen erstaunlich, hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann doch noch im März offensiv für Leon Goretzka auf der Sechserposition geworben. Davon ist längst keine Rede mehr. Mit seiner Ruhe wird Nmecha immer wertvoller für das deutsche Spiel.

ZDFsportstudio Update : Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026 Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren! Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Umgang mit Glaube bringt Nmecha auch Kritik ein

Dass er sich an der Grenze zum Missionarischen bewegt, hat ihm aber auch schon Ärger eingebracht: Nmecha ist ein Posterboy der "Ballers in God", der Vereinigung der evangelikalen Fußballer. Er teilte und likte bei Instagram Inhalte, die als homophob und transphob gewertet werden können.

Nach der Ermordung des radikalen Eiferers Charlie Kirk in den USA löschte er einen Post, in dem er geschrieben hatte, Kirk habe "friedlich für seine Überzeugungen und Werte eingestanden". Einige BVB-Anhänger hatten sich 2023 wegen seiner Social-Media-Aktivitäten gegen eine Verpflichtung Nmechas ausgesprochen. Nmecha selbst hatte sich gegen die Vorwürfe gewehrt und betont, dass er weder homophob noch transphob sei.

Sport : Schland in Sicht! Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.

Quelle: sid, ZDF