Cyberangriffe auf Kühlanlagen: Frankreich macht Iran verantwortlich

Nach Cyberangriffen auf Kühlanlagen hat Frankreichs Innenminister die iranischen Revolutionsgarden dafür verantwortlich gemacht.

In Frankreich waren zahlreiche Kühlanlagen durch Cyberangriffe ausgefallen. Quelle: Fred Tanneau / AFP

Frankreich hat die iranischen Revolutionsgarden für die Cyberangriffe auf Kühlanlagen in Frankreich verantwortlich gemacht. "Es ist der erste groß angelegte Cyberangriff zu Sabotagezwecken auf dem nationalen Hoheitsgebiet", sagte der französische Außenminister Jean-Noël Barrot am Montag in Paris. "Ich kann bestätigen, dass die Verantwortung für diesen Angriff bei den Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran liegt", fügte er hinzu.

Die Pariser Staatsanwaltschaft teilte mit, sie habe internationale Haftbefehle gegen den Anführer der Cyber-Einheit Schahid Kaweh und seine beiden Stellvertreter beantragt. Die Einheit gehört zu den Revolutionsgarden. Die Ermittler stießen den Angaben zufolge auf eine für Schahid Kaweh typische Vorgehensweise.

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Lebensmittel wegen ausgefallener Kühlungen weggeworfen

Die Cyberangriffe hätten an zwei Tagen im Oktober insgesamt 700 Standorte in Frankreich betroffen, sagte Barrot. "Wir werden auf europäischer Ebene Sanktionen gegen alle Verantwortlichen dieses Angriffs verhängen", betonte Barrot. Er kündigte zudem "alle weiteren verhältnismäßigen und notwendigen Maßnahmen" an, um mögliche Nachahmer abzuschrecken. Die Justiz sei bereits mit dem Fall befasst. Auch der iranische Botschafter solle einbestellt werden.

Bei einem Angriff am 11. Oktober wurden die Temperaturregler von Kühlanlagen in Hunderten von Einrichtungen außer Kraft gesetzt. In einigen Fällen wurde die Temperatur so hochgedreht, dass die Geräte Feuer fingen. Mitarbeiter von Supermärkten warfen kistenweise verdorbenes Fleisch und geschmolzenes Eis weg.

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Ein französischer Supermarktbetreiber schätzte die landesweiten Gesamtkosten auf einen zweistelligen Millionenbetrag. In diesem Monat folgte eine zweite Angriffswelle, die mehr als 100 Einrichtungen in ganz Europa traf. Betroffen waren auch Kühlschränke französischer Blutbanken. Mitarbeiter mussten daraufhin einen Teil der Blutkonserven in andere Kühleinheiten umlagern.

Auch Deutschland von Cyberangriffen betroffen

Vor den Angriffen in Frankreich waren in erster Linie Kühlsysteme eines dänischen Herstellers betroffen, deren Sicherheitssystem veraltet war. Die Angreifer hatten nach Darstellung der Staatsanwaltschaft aus der Ferne über das Internet die Kontrolle über die Geräte übernommen und sie zeitlich unbegrenzt auf hohe Temperaturen eingestellt. Zugleich schalteten sie die Alarmsysteme aus, die bei diesen Temperaturen sonst ausgelöst worden wären. In etwa 20 Fällen brachen zudem Brände aus. Die Ermittler stießen auf IP-Adressen, die auf Iran verwiesen.

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Später meldeten zahlreiche weitere europäische Länder Cyberangriffe auf Gefrier- und Kühlanlagen in Supermärkten, darunter auch Deutschland. Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) ist derzeit mit den Angriffen auf Kühlanlagen sowie mit den jüngsten Bombendrohungen gegen europäische Fluggesellschaften befasst.

Die G7-Außenminister wollen am Dienstag in Paris auch über die Lage in Iran beraten. Die von Frankreich wegen der Cyberangriffe erhobenen Vorwürfe dürften dabei auch Thema sein.

Quelle: AFP, Reuters, dpa, ZDF