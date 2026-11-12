"Ballers in God" nutzte Klopp-Aussagen - ohne Zustimmung

Die Verbindung von Felix Nmecha zu "Ballers in God" überlagert die Länderspiel-Vorbereitung. Das religiöse Netzwerk postete - ohne Zustimmung - auch Aussagen des Bundestrainers.

DFB stellt klar: Posts mit Klopp-Aussagen bei "Ballers in God", ohne Einverständnis des Bundestrainers - hier mit Nationalspieler Nmecha, der dem religiösen Netzwerk angehört. (Archivfoto) Quelle: ddp | Frank Hoermann / SVEN SIMON

Der Wirbel um den religiösen Kronen-Jubel von Felix Nmecha und das evangelikale Netzwerk "Ballers in God" ebbt nicht ab. Die Vereinigung hat in der Vergangenheit auf ihren Social-Media-Kanälen auch Aussagen von Bundestrainer Jürgen Klopp aus dessen Zeit beim FC Liverpool genutzt, wie RTL/Sky zuerst berichtete.

Auch zu Klopps Amtsantritt beim DFB wurde ein Bild des 59-Jährigen mit einer Aussage aus seiner Liverpool-Zeit zu seinem christlichen Glauben bei Instagram gepostet. Dadurch wird der Eindruck erweckt, Klopp unterstütze die umstrittene Vereinigung. Wie der DFB auf Anfrage mitteilte, sind diese Posts ohne jedes Einverständnis und ohne Kenntnis von Klopp genutzt worden.

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Kronen-Jubel löst Kritik aus

Nmecha hatte nach seinen Toren am vergangenen Wochenende für Borussia Dortmund gegen die SV Elversberg (2:1) erneut den Kronen-Jubel gezeigt. Damit demonstriert er nach eigener Aussage seine Verbundenheit zu Jesus und Gott. Die Symbolik wird von dem Netzwerk "Ballers in God" genutzt.

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Es steht wegen homophober und queerfeindlicher Aussagen seiner Mitglieder, zu denen auch Nmecha gehört, in der Kritik. Von den Aussagen hatte sich Nmecha am Montag nach einem Gespräch mit Klopp und DFB-Sportdirektor Rudi Völler im Teamquartier in Herzogenaurach nochmals distanziert, seine religiöse Überzeugung aber erneut beteuert. Laut Medienberichten soll ihm der BVB den Torjubel untersagt haben. Vom DFB ist über ein Jubel-Verbot nichts bekannt.

Klopp ist gläubiger Christ

Klopp hat in seiner Karriere mehrfach Aussagen über seinen festen, christlichen Glauben gemacht. Allerdings ohne jede Verbindung zu einer speziellen religiösen Gemeinschaft. Die DFB-Elf spielt am Freitag (20:45 Uhr/RTL) in Belgrad gegen Serbien das vorletzte Gruppenspiel in der Nations League. Als aktueller Tabellendritter hinter den Niederlanden und Griechenland ist ein Erfolg gegen das Schlusslicht besonders wichtig.

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