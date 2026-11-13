Nations League: Warum Deutschland heute vor leeren Rängen spielt

Nations League gegen Serbien:Warum Deutschland heute vor leeren Rängen spielt
Das wegweisende Nations-Lague-Spiel der DFB-Elf gegen Serbien wird in Belgrad unter weitgehend leeren Rängen ausgetragen. Warum ist das so und was sagt Bundestrainer Klopp dazu?
Wenn heute Abend (20:45 Uhr/RTL) in Belgrad die deutsche Nationalmannschaft in der Nations League auf Serbien trifft, werden die Ränge im Hexenkessel von Belgrad nahezu leer sein. Grund dafür ist eine Strafe der UEFA.
Warum die UEFA Serbien mit einem Zuschauerausschluss bestraft
Im September kam es bei den Nations-League-Spielen der Serben gegen Griechenland und die Niederlande zu rassistischen und diskriminierenden Vorfällen durch serbische Zuschauer. Die UEFA entschied daraufhin, dass Serbien sein nächstes Heimspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit austragen muss. Zusätzlich muss der serbische Verband 50.000 Euro zahlen.
Aber nicht nur heimische Fans müssen der Partie fernbleiben, auch einem Großteil der deutschen Fans bleibt der Zutritt verwehrt.
Welche Zuschauer trotz der Strafe ins Stadion dürfen
Allerdings hat die UEFA eine Ausnahme zugelassen: Bis zu 5.000 serbische Kinder unter 15 Jahren dürfen mit Betreuern ins Stadion. Außerdem dürfen 200 Personen der deutschen Delegation dabei sein, darunter 50 DFB-Fans.
Was der Zuschauerausschluss für deutsche Fans bedeutet
Bundestrainer Jürgen Klopp nimmt die Situation mit Humor. Auf der Pressekonferenz bemerkte er mit einem Augenzwinkern: "Wir haben die ganze Woche ohne Zuschauer trainiert. Also wir sind dran gewöhnt."
Für den Fußball generell sieht der Bundestrainer in der Minikulisse aber auch einen Nachteil: "Atmosphäre hat einen massiven Einfluss auf die Qualität des Spiels", sagte er am Donnerstag im ZDF-Interview.
Klopp bedauert den Ausschluss der deutschen Gästefans und die Folgen für bereits gebuchte Reisen. Es tue ihm wahnsinnig leid für jeden einzelnen Fan, der seine Reise bereits geplant hatte. Die Unterstützung der Fans sei für die Mannschaft sehr wichtig.
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