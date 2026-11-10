Eishockey-WM: Deutsche Politik ringt wegen Russland um Lösung

Sport ist politisch. Das neuste Beispiel: Russland soll an der Eishockey-WM in Deutschland teilnehmen, doch der Weltverband ist dagegen. Jetzt schaltet sich die Politik ein.

Breiter Widerstand mit Boykott-Ankündigungen regt sich bei vielen Ländern gegen eine Teilnahme Russlands an der Eishockey-WM 2027 in Deutschland. ZDF-Redakteur Kontantin Klostermann ordnet ein. 04.11.2026 | 2:56 min

Für die deutschen Eishockey-Stars rund um Kapitän Leon Draisaitl steht ein mögliches Karriere-Highlight auf dem Spiel. In einem guten halben Jahr soll die Heim-WM im Fußballstadion von Schalke 04 angepfiffen werden. Die steht jetzt aber auf der Kippe. Der Grund: Russland soll nach 2021 zum ersten Mal wieder teilnehmen dürfen.

Der Eishockey-Weltverband IIHF hatte die russische Mannschaft nach Beginn des Angriffskriegs von allen Wettbewerben ausgeschlossen. Ende Oktober hob der internationale Sportgerichtshof CAS diese Sperre wieder auf. Der Ausschluss Russlands sei nicht ausreichend begründet, so die Richter.

Selbst die Bundesregierung hat sich in die Debatte um Russlands mögliche Wiederaufnahme bei der Eishockey-WM eingeschaltet. Frank Lutz, DEB-Vorsitzender, nimmt zur Causa Stellung. 08.11.2026 | 5:40 min

Sport-Ministerium: Durchführung der WM wäre mit Russland "faktisch unmöglich"

Der deutsche Verband DEB hofft jetzt, dass der Weltverband die Sperre Russlands neu begründet. Ob das passiert, ist noch völlig unklar. "Eine Zulassung Russlands hat für uns als Gastgeber erhebliche sicherheitsrelevante, politische und wirtschaftliche Folgen", so der DEB. Unter anderem der Hauptsponsor Skoda kündigte an, sein Engagement bei einer Teilnahme Russlands zu überprüfen.

Verbandschef Frank Lutz hatte zuletzt auch deshalb eine Rückgabe der WM als Option genannt, auch wenn das aktuell nicht geplant sei. Man sei trotzdem "sehr optimistisch", die WM ausrichten zu können. Das wird wohl aber nur ohne Russland möglich sein, denn zahlreiche Nationen, unter anderem der amtierende Weltmeister Finnland, haben ausgeschlossen, gegen Russland anzutreten.

Eine Sprecherin des Sport-Staatsministers Ronald Rauhe sagte auf ZDFheute-Anfrage, dass eine Teilnahme Russlands die Ausrichtung der WM "aus sportlichen und wirtschaftlichen Gründen faktisch unmöglich" machen würde. Die Bundesregierung und der DEB stünden "in einem engen Austausch", so die Sprecherin.

André Rankel redet über seine Rolle als Trainer zur kommenden Heim-WM 2027. "Meine Aufgabe ist es, die Jungs so vorzubereiten [...], dass wir die Chance haben auf den größtmöglichen Erfolg." 16.09.2026 | 4:20 min

Deutschland könnte Visa verweigern

Kanada steht aktuell als Ausrichter der U20-Eishockey-WM vor einem ähnlichen Problem. Zwar ist das russische Team vom Weltverband offiziell in das Turnier eingegliedert worden, aber der kanadische Premier Mark Carney kündigte an, keine Visa an die russischen Spieler zu vergeben.

Das könnte auch die Bundesregierung für die Männer-WM veranlassen. Man werde das "in jedem Einzelfall" prüfen, so die Sprecherin des Sport-Staatsministers. Man setzte sich generell für eine "restriktive Visumpolitik gegenüber Russland ein". Die Bundesregierung steht hier vor einem Dilemma. Sollte man Russland trotz des Gerichtsurteils ausschließen, könnte das auch negative Folgen für die Olympia-Bewerbung haben.

Nach einem Urteil des CAS darf die russische Eishockey-Nationalmannschaft wieder an internationalen Wettbewerben teilnehmen. Was das für die WM in Deutschland bedeutet, ist unklar. 30.10.2026 | 1:28 min

AfD und Linke für Teilnahme Russlands

Auch in den deutschen Parteien wird über den Umgang mit dem russischen Team diskutiert. Der AfD-Sportpolitiker begrüßt gegenüber ZDFheute die Rückkehr Russlands.

Russland ist im Eishockey eine sehr erfolgreiche Nation und sie haben sportlich gefehlt. Wir halten dies für die Rückkehr zur Normalität. Natürlich sollten auch Visa für die russischen Sportler erteilt werden. „ Jörn König, sportpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion

Den "russischen Krieg in der Ukraine" verurteile er trotzdem. König verwies zudem darauf, dass die USA auch nie ausgeschlossen wurden, obwohl sie "völkerrechtswidrige Kriege" geführt haben.

Auch die Linkspartei spricht sich dafür aus, das Urteil des CAS zu "akzeptieren". Auch in anderen Sportarten seien russische Sportler wieder "am Start". Man dürfe sich der "bedauerlichen Realität nicht weiter verschließen", so der sportpolitische Sprecher der Linksfraktion, Christian Görke.

Union sieht "außenpolitischen Konsens" gefährdet

Die SPD-Sportpolitikerin Bettina Lugk findet es richtig, "jetzt nicht vorschnell über eine Absage der Weltmeisterschaft in Deutschland zu entscheiden", sagte die auf ZDFheute-Anfrage. Sie stellte in Aussicht, den deutschen Verband zu unterstützen. Eine "Rückkehr zur Normalität" dürfe es im Umgang mit Russland jetzt nicht geben, so Lugk.

Einen Schritt weiter geht der sportpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Stephan Mayer, gegenüber ZDFheute. Wenn Deutschland Visa an russische Sportler verteile, würde man den "außenpolitischen Konsens mit verbündeten Staaten verlassen". Auch die grüne Sportpolitikerin Tina Winklmann forderte, die Erteilung von Visa zu prüfen.

Wir als Politik dürfen den Sport nicht alleine lassen und es muss jetzt gemeinsam schnell an einem Ergebnis gearbeitet werden. „ Tina Winklmann, sportpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion

Visa für Putin-Freund?

Ein Visum würde wohl auch an den russischen Top-Star Alexander Owetschkin gehen. Der 41-Jährige ist der beste Torschütze aller Zeiten in der amerikanischen Eishockey-Liga NHL. Auf seinem Instagram-Profilbild zeigt er sich mit Wladimir Putin. Er gilt als treuer Verbündeter des russischen Präsidenten.