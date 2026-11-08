Eishockey-Nationalmannschaft:Russland-Frage überschattet Rankels Debüt

Am Sonntag hatte der Deutschland Cup unter dem neuen Bundestrainer einen echten Höhepunkt. Aber echte Aufbruchstimmung kam nicht auf: Über allem schwebt die Debatte um die Heim-WM.

Deutschland gewinnt gegen die Slowakei im Deutschland Cup mit 4:3. Der Sieg hatte sich nicht abgezeichnet: Lange lag das DEB-Team mit 0:3 zurück. 08.11.2026 | 0:37 min

Wenn eine Mannschaft wie verwandelt aus der Kabine kommt, stellt sich immer die Frage, was der Trainer da in der Pause gemacht hat. André Rankel hatte am Sonntagabend in Düsseldorf nichts Großes zu erzählen. "Ich habe die Jungs daran erinnert, was uns zum Erfolg führt. Ich wollte einfach, dass sie sich für die harte Arbeit diese Woche belohnen. Und das haben sie gemacht."

Das haben sie in der Tat, die deutschen Eishockey-Nationalspieler. Also wurde aus dem 0:3 gegen die Slowakei noch ein 4:3. Das reichte zwar nicht zum Turniersieg beim Deutschland Cup, den hat sich Lettland gesichert. Aber Rankel schien zufrieden mit seinem Debüt als Bundestrainer: "Wir haben ein gutes Turnier gespielt."

Deutschland hat wieder ein Ausnahmetalent

Das galt besonders für Max Calce. In allen drei Spielen deutete der 17-Jährige an, dass er wirklich der nächste Deutsche sein kann, der in Nordamerika durchstartet. Am Sonntag erzielte er auch ein Tor und wurde damit zum jüngsten Torschützen der Nationalmannschaftsgeschichte.

Nach einem Urteil des CAS darf die russische Eishockey-Nationalmannschaft wieder an internationalen Wettbewerben teilnehmen. Was das für die WM in Deutschland bedeutet, ist unklar. 30.10.2026 | 1:28 min

Große Aufbruchstimmung ging dennoch nicht vom Turnier aus. Zwar sagten die Nationalspieler allesamt, wie sehr ihnen Rankel als Typ gefalle, ebenso sein offensives Eishockey. Aber alles hatte nicht geklappt. Das 3:0 gegen Österreich war gerade zu Beginn zäh, beim 1:3 gegen Lettland ließen die Deutschen zu viele Chancen liegen. Und gegen die Slowakei wachten sie erst spät auf.

Weiter kein Durchbruch in der Russland-Frage

Die Voraussetzungen für den Befreiungsschlag nach drei enttäuschenden Turnieren waren allerdings auch schwierig. Selbst wenn die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) drei Kantersiege gefeiert hätte, hätte die große Debatte über dem Turnier geschwebt: die um die Rückkehr Russlands auf die internationale Eishockey-Bühne - und was das für die WM 2027 in Deutschland bedeutet.

Breiter Widerstand mit Boykott-Ankündigungen regt sich bei vielen Ländern gegen eine Teilnahme Russlands an der Eishockey-WM 2027 in Deutschland. ZDF-Redakteur Kontantin Klostermann ordnet ein. 04.11.2026 | 2:56 min

Auch das Wochenende brachte keinen Durchbruch. Es ist weiter unklar, ob die WM wie geplant stattfinden kann. Oder ob der DEB alles umwerfen muss: Spielplan, Ticketverkauf, Sicherheitskonzept. Eine Lösung erscheint in weiter Ferne. Für DEB-Chef Frank Lutz mehr als unbefriedigend, der DEB sei in einer "Situation, die ein Ausrichter nicht allzu lange aushält".

Weltverband will Gespräche mit Russland aufnehmen

Fest steht nur, dass der Sportgerichtshof CAS den Ausschluss Russlands wegen "Sicherheitsbedenken" kassiert hat und das auch nicht mehr ändern wird. Auch der Weltverband IIHF äußerte sich am Wochenende. Er lehne das CAS-Urteil zwar weiter ab, aber er will die "geforderten Maßnahmen umsetzen". Allerdings prüfe er "alle verfügbaren Wege", auch Gespräche mit den Russen. Aber dass die freiwillig verzichten, wirkt unrealistisch.

Selbst die Bundesregierung hat sich in die Debatte um Russlands mögliche Wiederaufnahme bei der Eishockey-WM eingeschaltet. Frank Lutz, DEB-Vorsitzender, nimmt zur Causa Stellung. 08.11.2026 | 5:40 min

Beim DEB bauen sie auf zwei andere Lösungen: Die erste wäre rein sportlich, indem die IIHF einen Weg findet, Russland doch noch auszuschließen. Die zweite wäre politisch, indem die Bundesregierung den Russen die Einreise verweigert. So machen es Kanada und Tschechien bei Nachwuchsturnieren.

Die Abschlusstabelle des Deutschland Cups 1. Lettland 8 Punkte / 12:5 Tore

2. Deutschland 6 Punkte / 8:6 Tore

3. Slowakei 4 Punkte / 11:8 Tore

4. Österreich 0 Punkte / 3:15 Tore

Die WM könnte zur Farce werden

DEB-Chef Frank Lutz präferiert die erste Lösung, und dafür habe das CAS "die Tür geöffnet", wie Lutz am Wochenende sagte. Die IIHF müsse mit der "Integrität des Wettbewerbs" argumentieren. Acht WM-Teilnehmer haben angekündigt, nicht gegen Russland zu spielen. Was wäre dann vom Turnier übrig?

André Rankel hat einen erfolgreichen Einstand als Eishockey-Bundestrainer gefeiert. Sein DEB-Team gewann zum Auftakt beim Deutschland Cup in Düsseldorf mit 3:0 gegen Österreich. 06.11.2026 | 1:11 min

Klappt das nicht, müsse die Politik handeln. Lutz war dieser Tage in Berlin, zudem gab die Bundesregierung bekannt, dass eine WM in Deutschland nur ohne Russland möglich sei. Allerdings könnte das die Olympiabewerbung gefährden, weil das Internationale Olympische Komitee freie Einreise für Athleten fordert.

Die Ergebnisse des Deutschland Cups Lettland - Slowakei 3:2 n.V.

Deutschland - Österreich 3:0

Slowakei - Österreich 6:1

Deutschland - Lettland 1:3

Lettland - Österreich 6:2

Deutschland - Slowakei 4:3

Die Zeit drängt

So blieb vom Wochenende in Düsseldorf ein gemischtes Gefühl zurück. Einerseits sportlich, weil es zwar gute Ansätze gab, aber auch viel Stückwerk. Und mit Blick auf die WM zeichnet sich immer noch keine Lösung ab. Aber die muss langsam kommen, bis Mai ist nicht mehr viel Zeit.

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