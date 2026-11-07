Jobst-Smith trifft doppelt:DEB-Frauen siegen zum WM-Start gegen Österreich
Der erste Schritt zum Halbfinal-Traum ist getan: Zum Auftakt der Eishockey-Weltmeisterschaft haben die deutschen Frauen gegen Österreich gewonnen.
Die deutschen Eishockey-Frauen sind mit einem knappen Sieg in die Weltmeisterschaft in Dänemark gestartet. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes setzte sich gegen Aufsteiger Österreich trotz deutlicher Überlegenheit bei 50:14 Schüssen mit 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) durch. Katarina Jobst-Smith (28. Minute/59.) erzielte die Treffer.
Beim Turnier in Esbjerg und Herning ist der Einzug ins Viertelfinale das erste Ziel für das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod. Einige Spielerinnen träumen sogar von der ersten WM-Medaille.
Österreichs Torhüterin überragt
Viele Chancen, kein Ertrag hieß es vor nur 628 Zuschauern nach 20 Minuten in Esbjerg. 15:5 Torschüsse spiegelten die Dominanz dabei deutlich wider. Die Offensive um die Zwillinge Lilli und Luisa Welcke sowie Kluge besaß zahlreiche Gelegenheiten, scheiterte immer wieder an der starken österreichischen Keeperin Selma Luggin.
Nordamerika-Profi Jobst-Smith (28.) gelang im zweiten Durchgang der ersehnte Führungstreffer. Die Verteidigerin, die in der neuen Saison für Detroit spielen wird, traf mit einer schönen Einzelleistung zum 1:0. Für den ersten Treffer benötigten die DEB-Spielerinnen 22 Schüsse.
Deutschlands Star-Torhüterin Sandra Abstreiter hatte während der Partie wenig Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Auf der Gegenseite war Jobst-Smith (59.) erneut erfolgreich. Die 28-Jährige traf kurz vor dem Ende zum 2:0.
Sonntag warten die Top-Favoritinnen
Bereits an diesem Sonntag um 15 Uhr bekommt es die Auswahl von Bundestrainer Jeff MacLeod mit dem klar favorisierten Olympiasieger USA zu tun.
- WM 2017: USA (Gold), Kanada (Silber), Finnland (Bronze)
- Olympia 2018: USA, Kanada, Finnland
- WM 2019: USA, Finnland, Kanada
- WM 2021: Kanada, USA, Finnland
- Olympia 2022: Kanada, USA, Finnland
- WM 2022: Kanada, USA, Tschechien
- WM 2023: USA, Kanada, Tschechien
- WM 2024: Kanada, USA, Finnland
- WM 2025: USA, Kanada, Finnland
- Olympia 2026: USA, Kanada, Schweiz
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