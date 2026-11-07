Jobst-Smith trifft doppelt:DEB-Frauen siegen zum WM-Start gegen Österreich

Der erste Schritt zum Halbfinal-Traum ist getan: Zum Auftakt der Eishockey-Weltmeisterschaft haben die deutschen Frauen gegen Österreich gewonnen.

Die deutschen Eishockey-Frauen sind mit einem 2:0-Sieg gegen Österreich ins WM-Turnier in Dänemark gestartet. Katarina Jobst-Smith erzielte die Treffer. 07.11.2026 | 1:03 min

Die deutschen Eishockey-Frauen sind mit einem knappen Sieg in die Weltmeisterschaft in Dänemark gestartet. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes setzte sich gegen Aufsteiger Österreich trotz deutlicher Überlegenheit bei 50:14 Schüssen mit 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) durch. Katarina Jobst-Smith (28. Minute/59.) erzielte die Treffer.

Beim Turnier in Esbjerg und Herning ist der Einzug ins Viertelfinale das erste Ziel für das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod. Einige Spielerinnen träumen sogar von der ersten WM-Medaille.

Breiter Widerstand mit Boykott-Ankündigungen regt sich bei vielen Ländern gegen eine Teilnahme Russlands an der Eishockey-WM 2027 in Deutschland. ZDF-Redakteur Kontantin Klostermann ordnet ein. 04.11.2026 | 2:56 min

Österreichs Torhüterin überragt

Viele Chancen, kein Ertrag hieß es vor nur 628 Zuschauern nach 20 Minuten in Esbjerg. 15:5 Torschüsse spiegelten die Dominanz dabei deutlich wider. Die Offensive um die Zwillinge Lilli und Luisa Welcke sowie Kluge besaß zahlreiche Gelegenheiten, scheiterte immer wieder an der starken österreichischen Keeperin Selma Luggin.

Der WM-Spielplan der deutschen Frauen Samstag, 19 Uhr: Deutschland - Österreich

Sonntag, 15 Uhr: Deutschland - USA

Dienstag, 15 Uhr: Deutschland - Tschechien

Mittwoch, 15 Uhr: Deutschland - Schweiz Die DEB-Frauen bei den vergangenen zehn Turnieren A-WM 2015: Abstiegsrunde (Platz 8, Abstieg)

B-WM 2016: Sieger (Platz 1, Aufstieg)

A-WM 2017: Halbfinale (Platz 4)

A-WM 2019: Viertelfinale (Platz 7)

A-WM 2021: Viertelfinale (Platz 8)

A-WM 2022: Abstiegsrunde (Platz 9)

A-WM 2023: Viertelfinale (Platz 8)

A-WM 2024: Viertelfinale (Platz 6)

A-WM 2025: Viertelfinale (Platz 8)

Olympia 2026: Viertelfinale (Platz 7)

Nordamerika-Profi Jobst-Smith (28.) gelang im zweiten Durchgang der ersehnte Führungstreffer. Die Verteidigerin, die in der neuen Saison für Detroit spielen wird, traf mit einer schönen Einzelleistung zum 1:0. Für den ersten Treffer benötigten die DEB-Spielerinnen 22 Schüsse.

Deutschlands Star-Torhüterin Sandra Abstreiter hatte während der Partie wenig Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Auf der Gegenseite war Jobst-Smith (59.) erneut erfolgreich. Die 28-Jährige traf kurz vor dem Ende zum 2:0.

André Rankel hat einen erfolgreichen Einstand als Eishockey-Bundestrainer gefeiert. Sein DEB-Team gewann zum Auftakt beim Deutschland Cup in Düsseldorf mit 3:0 gegen Österreich. 06.11.2026 | 1:11 min

Sonntag warten die Top-Favoritinnen

Bereits an diesem Sonntag um 15 Uhr bekommt es die Auswahl von Bundestrainer Jeff MacLeod mit dem klar favorisierten Olympiasieger USA zu tun.

Die Medaillengewinnerinnen der vergangenen zehn Turniere: WM 2017: USA (Gold), Kanada (Silber), Finnland (Bronze)

Olympia 2018: USA, Kanada, Finnland

WM 2019: USA, Finnland, Kanada

WM 2021: Kanada, USA, Finnland

Olympia 2022: Kanada, USA, Finnland

WM 2022: Kanada, USA, Tschechien

WM 2023: USA, Kanada, Tschechien

WM 2024: Kanada, USA, Finnland

WM 2025: USA, Kanada, Finnland

Olympia 2026: USA, Kanada, Schweiz

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Quelle: dpa