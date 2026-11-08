Eishockey-WM: DEB-Frauen verlieren gegen Angstgegner USA

Die deutschen Eishockey-Frauen verlieren das WM-Vorrundenspiel gegen die USA mit 0:5. Keeperin Sandra Abstreiter ist gegen die Olympiasiegerinnen machtlos.

Die deutsche Torhüterin Sandra Abstreiter (links) und die deutsche Spielerin Laura Kluge (rechts) decken die US-Amerikanerin Tessa Janecke. Quelle: Petr David Josek/AP/dpa

Die deutschen Eishockey-Frauen haben bei der Weltmeisterschaft in Dänemark klar gegen Titelverteidiger und Olympiasieger USA verloren. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod unterlag in Esbjerg dem klaren Favoriten mit 0:5 (0:2, 0:1, 0:2).

Die Viertelfinal-Teilnahme haben die Spielerinnen des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) nach dem 2:0 zum Auftakt gegen Aufsteiger Österreich fast sicher. Vier der fünf Teams aus beiden Gruppen erreichen die Runde der besten Acht. Tschechien am Dienstag und die Schweiz einen Tag später sind die weiteren Gegner.

Der WM-Spielplan der deutschen Frauen Samstag, 19 Uhr: Deutschland - Österreich

Sonntag, 15 Uhr: Deutschland - USA

Dienstag, 15 Uhr: Deutschland - Tschechien

Mittwoch, 15 Uhr: Deutschland - Schweiz Die DEB-Frauen bei den vergangenen zehn Turnieren A-WM 2015: Abstiegsrunde (Platz 8, Abstieg)

B-WM 2016: Sieger (Platz 1, Aufstieg)

A-WM 2017: Halbfinale (Platz 4)

A-WM 2019: Viertelfinale (Platz 7)

A-WM 2021: Viertelfinale (Platz 8)

A-WM 2022: Abstiegsrunde (Platz 9)

A-WM 2023: Viertelfinale (Platz 8)

A-WM 2024: Viertelfinale (Platz 6)

A-WM 2025: Viertelfinale (Platz 8)

Olympia 2026: Viertelfinale (Platz 7)

Die deutschen Eishockey-Frauen sind mit einem 2:0-Sieg gegen Österreich ins WM-Turnier in Dänemark gestartet. Katarina Jobst-Smith erzielte die Treffer. 07.11.2026 | 1:03 min

Nach einem ruhigen Abend gegen Österreich war DEB-Torfrau Sandra Abstreiter diesmal von Beginn an gefordert. Die 28 Jahre alte Keeperin, die innerhalb der nordamerikanischen Profiliga PWHL von Montreal nach Hamilton wechseln wird, verhinderte mehrfach einen frühen Rückstand.

Die Medaillengewinnerinnen der vergangenen zehn Turniere: WM 2017: USA (Gold), Kanada (Silber), Finnland (Bronze)

Olympia 2018: USA, Kanada, Finnland

WM 2019: USA, Finnland, Kanada

WM 2021: Kanada, USA, Finnland

Olympia 2022: Kanada, USA, Finnland

WM 2022: Kanada, USA, Tschechien

WM 2023: USA, Kanada, Tschechien

WM 2024: Kanada, USA, Finnland

WM 2025: USA, Kanada, Finnland

Olympia 2026: USA, Kanada, Schweiz

Keeperin Abstreiter machtlos

Die US-Amerikanerinnen erhöhten vor lediglich 718 Zuschauern stetig den Druck. Casey O'Brien (14. Minute) und Emma Peschel wenige Sekunden vor dem Ende des ersten Durchgangs konnten Abstreiter doch bezwingen. Alex Carpenter (26.) war für das 0:3 verantwortlich, die Partie war damit nahezu entschieden.

Selbst die Bundesregierung hat sich in die Debatte um Russlands mögliche Wiederaufnahme bei der Eishockey-WM eingeschaltet. Frank Lutz, DEB-Vorsitzender, nimmt zur Causa Stellung. 08.11.2026 | 5:40 min

Das MacLeod-Team konnte erst im Schlussdrittel für Torgefahr sorgen. Waren es gegen Österreich noch 50 Schüsse auf das gegnerische Gehäuse, brachten sie gegen den Weltmeister lediglich 13 Versuche auf das US-Tor. Abbey Murphy (50.) und Joy Dunne (55.) bauten den Vorsprung weiter aus.

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