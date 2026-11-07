Beach Wrestling: Mia Bauer hat Olympia im Blick

Beach Wrestling ist hierzulande kaum bekannt, bei den Youth Olympic Games in Dakar aber erstmals olympisch. Die deutsche Teilnehmerin Mia Bauer erklärt die Sportart.

Im Beach Wrestling bei den Youth Olympic Games am Start: Mia Bauer mit Bundestrainer Fabio Aiello. Quelle: privat

Beach Wrestling? Die meisten dürften bei diesem Begriff zunächst an Urlauber denken, die sich am Strand balgen. Dabei ist das Ringen im Sand schon seit 2004 eine internationale Wettkampfsportart. Bei den Youth Olympic Games in Dakar gehört es erstmals zum olympischen Programm. Eine, die erklären kann, worum es dabei geht, ist Mia Bauer. Die 16-Jährige ist U20-Weltmeisterin - und hat einen Traum, der bis zu den Olympischen Spielen 2032 in Brisbane reicht.

Unterschiede zum klassischen Ringen

"Ich würde jemandem erklären, dass es einfach normales Ringen im Sand ist", sagt Bauer. Das klingt schlicht, trifft den Kern aber ziemlich gut. Wobei: Ein paar Unterschiede zum klassischen Ringen gibt es schon.

Gekämpft wird drei Minuten lang barfuß in einem sieben Meter großen Kreis. Wer zuerst drei Punkte erreicht, gewinnt. Punkte gibt es, wenn der Gegner mit einem Körperteil außer Händen oder Füßen den Sand berührt oder aus dem Kreis gedrängt wird. Ein Wurf auf den Rücken bringt direkt drei Punkte - und damit den Sieg.

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Die Regeln sind also schnell erklärt. Was den Sport für Bauer ausmacht, geht allerdings über das Regelwerk hinaus. Strandfeeling statt Hallenluft - darin liegt für sie ein besonderer Reiz. "Beach Wrestling finde ich schon ein bisschen besser, weil man draußen an der frischen Luft ist, das Meer sieht und einfach am Strand ist", sagt sie. Auch taktisch setzt Bauer, die im Sommer beim RSV Rotation Greiz meist auf einem Beachvolleyballplatz trainiert, andere Akzente:

Am Strand mache ich Beinangriffe, die ich auf der Matte selten mache. „ Mia Bauer

Der Sand kam eher zufällig

Zum Ringen kam sie früh. Ihr Vater ist Trainer, sie wuchs in der Halle auf und schloss sich gemeinsam mit ihrem älteren Bruder dem Sport an. Der Sand kam eher zufällig hinzu. Ihr Jugendleiter schlug vor, aus Spaß bei den deutschen Meisterschaften im Beach Wrestling mitzumachen. Bauer trat an - und wurde Deutsche Meisterin. Bundestrainer Fabio Aiello wurde auf sie aufmerksam, lud sie zu einem Lehrgang ein und nahm sie 2025 mit zur Weltmeisterschaft.

Aus dem Ausflug wurde schnell mehr. 2026 gewann Bauer bei der Europameisterschaft Bronze in der U17 und Silber in der U20. Im September folgte der bisher größte Erfolg: In Griechenland wurde sie U20-Weltmeisterin - als erste Deutsche überhaupt in dieser Disziplin. Ein bemerkenswerter Weg für eine Athletin, die erst vor kurzer Zeit eher beiläufig in diese Variante des Ringens hineingerutscht war.

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Premiere für die Sportart

In Dakar steht Bauer nun vor einer besonderen Aufgabe. Beach Wrestling steht erstmals bei den Youth Olympic Games auf dem Programm, sie ist die einzige deutsche Starterin in dieser Disziplin.

Es bedeutet mir schon sehr viel, Deutschland zu vertreten. „ Mia Bauer

Zugleich hofft die Teenagerin, dass die Premiere dem Sport mehr Aufmerksamkeit verschafft und weitere Jugendliche neugierig macht. Am Samstag kämpft sie in Dakar um den nächsten Titel.

Der Traum von Olympia 2032

Und danach? 2032 möchte sie bei den Olympischen Spielen in Brisbane antreten – am liebsten im Beach Wrestling. Sollte das nicht möglich sein, kann sie sich auch einen Start im klassischen Ringen vorstellen.

Wie realistisch der Traum von olympischem Beach Wrestling ist, bleibt offen. Die YOG-Premiere ist ein wichtiger Schritt für die Sichtbarkeit der Disziplin, aber kein Versprechen für eine Aufnahme ins Programm der Sommerspiele. Dafür müsste sich der Sport gegen viele andere Bewerber behaupten.

Bauer lässt sich davon nicht bremsen. Ihr Ziel steht, der Weg dorthin ist offen. In Dakar kann sie am Samstag den nächsten Beleg liefern, dass sie im Sand längst mehr ist als eine talentierte Quereinsteigerin.

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