Sport-Wochenende: Füllkrug, die El Malas, brisantes Türkei-Duell

Wird Füllkrug auch beim VfB treffen und wirbeln die El Malas Leverkusen durcheinander? Außerdem ein hochpolitischer türkischer Fußballgipfel. Der Blick aufs Sportwochenende.

Treffsicher und selbstbewusst: Werder-Stürmer Niclas Füllkrug bejubelt einen seiner zehn Bundesliga-Treffer. Kann er auch wieder in der Nationalmannschaft treffen? Quelle: imago images

Liebe Sport-Fans,

Jürgen Klopp berührt mit der Rückholaktion des 33-jährigen Topscorers Niclas Füllkrug ins DFB-Team sicherlich die Herzen vieler Fans. Schließlich gilt auch für den Chef-Reformer der Nationalmannschaft trotz der gebotenen Verjüngung ein hehrer Grundsatz: Die Leistung steht über allem, Alter hin oder her!

Bundestrainer Jürgen Klopp spricht über die Rolle von Niclas Füllkrug für Werder Bremen und seine wertvolle Spielerfahrung für die Mannschaft. 05.11.2026 | 0:25 min

VfB gegen Werder ausführlich im aktuellen sportstudio

Ob Klopp mit seiner Nominierung richtig liegt, kann Füllkrug schon am Samstag im Abendspiel beim VfB Stuttgart unter Beweis stellen. Eine ausführliche Zusammenfassung gibt es im aktuellen sportstudio ab 22:30 Uhr im Stream, wo die ersten Spielbilder zu sehen sind (TV ab 23 Uhr). Sendungsgast ist Nahuel Noll, Torwart vom starken Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn.

"das aktuelle sportstudio" wird diesmal von Jochen Breyer moderiert. Nicht fehlen darf die Torwand. 07.11.2026

Zu den Perspektivspielern, mit denen Klopp den deutschen Fußball wieder salonfähig machen will, zählt auch Said El Mala, der ebenfalls zum Aufgebot für die Partien in der Nations League steht. Der 20-Jährige will beim 1. FC Köln auch am Wochenende gegen Leverkusen gemeinsam mit seinem Bruder Malek für Furore sorgen.

Tipp: Alle Spiele, alle Tore der neun Bundesliga-Partien sowie ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga gibt’s montags ab 0 Uhr in der ZDFheute-App und auf ZDFsportstudio.de.

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Erinnerung an Fußball-Idol Uwe Seeler

Der 2022 verstorbene "Uns Uwe" Seeler wäre dieser Tage 90 Jahre alt geworden. Die Erinnerung an das volksnahe Fußball-Idol mit seiner beeindruckenden Karriere hält unvermindert an.

Uwe Seeler mit Fakten zu seiner Karriere Quelle: ZDF

Für Bestürzung sorgt in Spanien der Tod von Teneriffa-Stürmer Jesús de Miguel. Der 30-Jährige ist nach einem Zusammenstoß mit dem gegnerischen Torwart am Dienstagmorgen im Krankenhaus verstorben. Die Anteilnahme ist groß.

Teneriffa-Stürmer Jesús de Miguel ist in einem Zweitligaspiel nach einem Zusammenprall mit dem gegnerischen Torwart verstorben. Die Anteilnahme in der Sport- und Fußballwelt ist groß. 04.11.2026 | 0:55 min

Für einigen Wirbel sorgt derzeit Portugals Volksheld Cristiano Ronaldo. Nach dem Zerwürfnis mit Nationaltrainer Jorge Jesus hat Ronaldo seinen offiziellen Abschied von der Seleção mit viel Pathos via Social Media verkündet. "CR7" bleibt damit in einer Karriere, in der er fast alles gewonnen hat, der WM-Titel verwehrt:

Cristiano Ronaldos Traum vom WM-Pokal wird für immer unerfüllt bleiben. Mit Portugals Aus gegen Spanien endet die außergewöhnliche WM-Karriere einer Fußball-Legende. 07.07.2026 | 0:14 min

Das Fußballmärchen von Amed SK im Bolzplatz

Identifikation und Pathos spielen derzeit auch im türkischen Fußball mehr denn je eine große Rolle: Der Sensations-Zweite Amed SK wird am Samstag bei Galatasaray antreten.

Amed aus dem Südosten des Landes ist stark kurdisch geprägt, was schon allein für reichlich gesellschaftliches Konfliktpotenzial mit den Istanbuler Klubs sorgt. Der Bolzplatz beschäftigt sich ausführlich mit dem Newcomer und dem brisanten Gipfel:

Der kurdisch geprägte Amed SK aus dem Südosten der Türkei musste in seiner Historie gegen viele Widerstände kämpfen. Nun ist der Klub aus Diyarbakır die Sensation der Süper Lig. 05.11.2026 | 16:28 min

Sponsoren der Eishockey-WM drohen mit Rückzug

Hochpolitisch geht’s derzeit auch im Eishockey zu: Gegen eine Teilnahme Russlands an der Eishockey-WM 2027 bildet sich ein breite Front vieler Nationen, die schon jetzt mit Boykott des Turniers in Deutschland drohen.

Die Veranstalter sind in der Zwickmühle, zumal auch die wichtigsten Sponsoren nicht mehr mitspielen wollen, falls nach einer jüngsten CAS-Entscheidung russische Kufencracks auflaufen werden.

Breiter Widerstand mit Boykott-Ankündigungen regt sich bei vielen Ländern gegen eine Teilnahme Russlands an der Eishockey-WM 2027 in Deutschland. ZDF-Redakteur Kontantin Klostermann ordnet ein. 04.11.2026 | 2:56 min

Como 1907 sorgt für Tor-Rekord in der Champions League

Der italienische Klub Como 1907 hat diese Woche mit einem 9:1 beim französischen RC Lens Fußballgeschichte geschrieben. Es ist der höchste Sieg eines Vereins in der Champions League seit der Einführung der Königsklasse im Jahr 1992. Wir geben euch die wichtigsten Infos zum italienischen Senkrechtstarter:

Olympische Jugendspiele gehen weiter

Bei den Youth Olympics Games (bis 13. November in Dakar) sorgen junge Sportler auch abseits der Wettkampfstätten für unglaubliche Geschichten. Der kolumbianische Tischtennisspieler Emanuel Otalvaro findet mit Unterstützung seiner Eltern einen ganz speziellen Weg, die Kosten für eine Karriere zu finanzieren. Die Investition lohnt sich. Otalvaro holt Silber.

Ein junger kolumbianischer Tischtennisspieler verkaufte mit seinen Eltern an Straßenständen Süßigkeiten, um die Karriere zu finanzieren. Bei den Youth Olympic Games holt er Silber. 06.11.2026 | 0:24 min

Tipp: Frauen-Bundesliga - E. Frankfurt - VfL Wolfsburg im Livestream ab 18:30 Uhr / anschließend die Highlights in der Zusammenfassung auf ZDFsportstudio.de

Wir begleiten euch durch dieses ereignisreiche Sport-Wochenende. Alle wichtigen Ergebnisse, Highlights und Geschichten gibt es wie immer bei ZDFheute.de, bei ZDFsportstudio.de und auf unseren Social-Kanälen sowie im täglichen WhatsApp-Update. Einfach hier anmelden: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Und keine Sorge: Wer etwas am Wochenende verpasst hat, bekommt am Montag ein Update mit allen Highlights kompakt und einen Ausblick auf die Woche.

Und jede Wette: Niclas Füllkrug trifft auch wieder beim VfB Stuttgart - oder?

Sportliche Grüße,

Frank Schmidt und die ZDFsportstudio-Redaktion