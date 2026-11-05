Klopps DFB-Kader: Ein Mix aus Perspektive und Pragmatismus

Bundestrainer Jürgen Klopp beweist mit der Rückholaktion von Niclas Füllkrug, dass es der DFB-Elf nicht nur um Langfristigkeit geht. Auch ein 17-Jähriger darf reinschnuppern.

Jürgen Klopp holt Bundesliga-Toptorjäger Niclas Füllkrug nach mehr als einem Jahr zurück in die Nationalmannschaft. Zum ersten Mal dabei ist der 17 Jahre alte Wael Mohya von Borussia M'gladbach. 05.11.2026 | 1:19 min

Leicht gemacht hat sich Jürgen Klopp die Entscheidungen gewiss nicht. Auch wenn der Bundestrainer bei der vom DFB-TV verbreiteten Nominierung für die letzten Nations-League-Gruppenspiele gegen Serbien in Belgrad (13. November) und gegen die Niederlande in Berlin (16. November) einen entspannten Eindruck machte, sei es ihm nach dem 44er-Kader im September schwergefallen, "diese Auswahl zu treffen". Vor allem, weil - und das sei eigentlich die gute Nachricht - es wieder mehr Spieler verdient hätten, dabei zu sein, sagte der 59-Jährige auf dem Campus.

Niclas Füllkrug baut seine Torserie weiter aus und besorgt gegen Hoffenheim den wichtigen Führungstreffer. Am Ende siegt Bremen 2:0 und mischt weiter in der Spitzengruppe mit. 02.11.2026 | 6:39 min

Erinnerungen an Bierhoff?

Dort könnte ihn kürzlich die Begegnung mit Oliver Bierhoff beim Wiedersehen mit den Europameistern von 1996 animiert haben, den formstärksten deutschen Mittelstürmer zu berufen. Denn so wie einst Bierhoff beim letzten EM-Titel vor drei Jahrzehnten einen Lauf entwickelte, trifft gerade Niclas Füllkrug in Bundesliga und DFB-Pokal nach Belieben. Seine Rückkehr ist die spektakulärste Personalie im 24-köpfigen Kader.

Er hat unterschiedlichste Tore geschossen. Er hat einen unglaublichen Einfluss bei Werder Bremen - nicht nur durch seine Tore. „ Jürgen Klopp über Niclas Füllkrug

Obwohl der 33-Jährige in seiner Wohlfühloase an der Weser seinen dritten Frühling erlebt, hatte der Bundestrainer zwischendrin den Eindruck erweckt, eine Rückkehr mache aus Altersgründen keinen Sinn. Ein Missverständnis. "Ich bin jetzt nicht mit all meinen Aussagen, die ich in Halbzeit-Interviews getroffen habe, so glücklich", räumte der 59-Jährige ein.

Anruf bei Niclas Füllkrug nach dem ZDF-Sportstudio

Klopp ergänzte, dass er den zuletzt im Juni 2025 in der Nations-League-Finalrunde gegen Frankreich eingesetzten Torjäger nach seinem Auftritt im ZDF-Sportstudio kontaktiert habe.

Jetzt war es eine Freude, "die Entscheidung zu treffen und es war auch eine Freude, sie ihm mitzuteilen." Wäre morgen die Europameisterschaft, würde er "Fülle" sofort mitnehmen, denn: "Manchmal schlägt Form alles andere …"

Niclas Füllkrug über seine jüngste Entwicklung, seine Rolle bei seiner Rückkehr bei Werder Bremen und seine Ambitionen fürs DFB-Team. 24.10.2026 | 23:59 min

Sein aktuelles Aufgebot vereint Perspektive mit Pragmatismus. "Wir haben in der Mannschaft einen bunten Mix aus sehr jung und durchaus erfahren dabei." Zwar fehlen logischerweise viele der Überraschungsgäste aus dem Frühherbst, aber immer noch sind 13 Akteure dabei, die keine Verantwortung für die WM-Blamage in Nordamerika trugen.

Marc-André ter Stegen ist die Nummer eins

Auffällig, dass der Bundestrainer sich für den November-Doppelpack ein tragfähiges Gerüst zusammengebaut hat, um mit zwei Siegen noch das Nations-League-Viertelfinale im März 2027 zu erreichen. Das geht im Tor los, wo "Marc-Andre ter Stegen als Nummer eins in die Spiele geht". Es gehe auf dieser Schlüsselposition um "große Stabilität", und der Schlussmann von Ajax Amsterdam vereine nun mal "die meiste Erfahrung".

In der Innenverteidigung sind Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck als eingespieltes Gespann gesetzt, als Backup gelten Waldemar Anton, Malick Thiaw und überraschend Finn Jeltsch, von dem Klopp "langfristig" so viel hält, dass er den 20-Jährigen gerne mal rechts probieren würde. "Er ist ein sehr dynamischer, schlauer Kerl."

Kleiner Bayern-Block im Mittelfeld

In der schwarz-rot-goldenen Herzkammer setzt Klopp mit Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof auf einen "kleinen Bayern-Block", dazu käme mit dem Dortmunder Felix Nmecha eine "Maschine: Er macht ein paar Dinge, wo wir uns wirklich fragen, wo kann das noch hinführen". In diesem Mannschaftsteil brauche es "Physis mit technischen Fähigkeiten - und ein bisschen Torgefahr wäre auch nicht schlecht."

Im dritten Spiel unter Bundestrainer Jürgen Klopp gelingt der deutschen Nationalmannschaft der befreiende erste Sieg. Beim 2:0 gegen Serbien erspielt sich das DFB-Team Chancen über Chancen. 02.10.2026 | 7:44 min

Dafür steht Wael Mohya, der als blutjunger Überraschungsgast dazukommt. "Es gibt nicht viele 17-Jährige, die in der Bundesliga spielen, das allein ist schon ein herausragendes Merkmal", sagte der Bundestrainer, der mit dem Jungspund "drei Gespräche" führte, die alle "top" gewesen seien.

Klopp flapsig: "Ich war mit 17 nicht so selbstbewusst, aber ich war auch nicht so gut mit 17." Man habe sich mit der Familie darauf geeinigt "dass wir ihn einfach mal mitnehmen zum Sehen".

Vier Spiele unter Jürgen Klopp : Das Leistungsprinzip ist zurück - und die Leidenschaft Auf dem Papier steht nach vier Spielen unter Neu-Bundestrainer Klopp eine ausgeglichene Bilanz. Tatsächlich zeigen die Spiele aber deutlich mehr, findet ZDF-Reporter Nils Kaben. von Nils Kaben mit Video 2:59 Kommentar

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