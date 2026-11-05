Bundestrainer Jürgen Klopp hat Niclas Füllkrug für die anstehenden Spiele in der Nations League nominiert. Zum Kader gehört auch Teenager Mohya aus Mönchengladbach.

Niclas Füllkrug trifft für Werder Bremen wie am Fließband. Nun kehrt er in die Nationalmannschaft zurück. Quelle: dpa

Es wurde schon vorab heftig spekuliert, jetzt ist es Gewissheit. Bundestrainer Jürgen Klopp hat den formstarken Bremer Niclas Füllkrug für die anstehenden Spiele in der Nations League gegen Serbien (13. November) und die Niederlande (16. November) nominiert. Der 33-Jährige hat sich mit bereits 12 Pflichtspieltreffern in dieser Saison für eine Rückkehr aufgedrängt.

Der Publikumsliebling trug zuletzt am 8. Juni 2025 im Spiel um Platz drei gegen Frankreich bei der Nations-League-Finalrunde das Nationaltrikot.

Niclas Füllkrug baut seine Torserie weiter aus und besorgt gegen Hoffenheim den wichtigen Führungstreffer. Am Ende siegt Bremen 2:0 und mischt weiter in der Spitzengruppe mit. 02.11.2026 | 6:39 min

Überraschend hat Klopp auch den 17-jährigen Teenager Wael Mohya von Borussia Mönchengladbach nominiert.

Klopp kommt nicht an Füllkrug vorbei

Gegen das Nationalelf-Comeback von Füllkrug hatte zuletzt immer wieder das Alter von Füllkrug gestanden. Klopp, der den langfristigen Umbruch im DFB-Kader einleiten will, hatte dieses Argument in den vergangenen Wochen mehr oder minder deutlich ins Feld geführt. Die Treffsicherheit des Goalgetters hat Klopp nun aber offenbar zum Umdenken gebracht.

Der komplette DFB-Kader im Überblick Torhüter:

Alexander Nübel - Besiktas Istanbul (4 Länderspiele, 0 Tore)

Marc-André ter Stegen - Ajax Amsterdam (45/0)

Jonas Urbig - FC Bayern München (2/0)

Abwehr:

Waldemar Anton - Borussia Dortmund (17/0)

Nathaniel Brown - FC Bayern München (10/1)

Finn Jeltsch - VfB Stuttgart (0/0)

Maximilian Mittelstädt - VfB Stuttgart (16/1)

Nico Schlotterbeck - Borussia Dortmund (30/1)

Jonathan Tah - FC Bayern München (53/1)

Malick Thiaw - Newcastle United (9/0)

Philipp Treu - SC Freiburg (3/0)

Mittelfeld:

Tom Bischof - FC Bayern München (3/1)

Said El Mala - 1. FC Köln (2/0)

Brajan Gruda - RB Leipzig (0/0)

Lennart Karl - FC Bayern München (4/0)

Joshua Kimmich - FC Bayern München (116/10)

Wael Mohya - Borussia Mönchengladbach (0/0)

Felix Nmecha - Borussia Dortmund (14/3)

Aleksandar Pavlovic - FC Bayern München (17/1)

Derry Scherhant - SC Freiburg (2/0)

Florian Wirtz - FC Liverpool (48/12)

Angriff:

Younes Ebnoutalib - Eintracht Frankfurt (2/0)

Niclas Füllkrug - SV Werder Bremen (24/14)

Kai Havertz - FC Arsenal (63/25)

Außer dem Offensivspieler Mohya haben aus Klopps Kader Innenverteidiger Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) und Flügelspieler Brajan Gruda (RB Leipzig) noch kein Länderspiel bestritten. Das kann sich bei den Partien am 13. November in Belgrad und drei Tage später in Berlin ändern.

Ich freue mich riesig auf die nächsten beiden Spiele. Wir haben in der Mannschaft einen bunten Mix aus sehr jung und durchaus erfahren dabei. „ Jürgen Klopp

Die Aussagen von Klopp verdeutlichen, wie kompliziert es war, den XXL-Kader seiner ersten Nominierung jetzt zusammenschrumpfen zu müssen: "Es war nach dem 44er-Kader im September schwer, diese Auswahl zu treffen, weil, und das ist eigentlich die gute Nachricht, es wieder mehr Spieler verdient hätten, dabei zu sein", sagte Klopp und ergänzte:

Je mehr Qualität man hat, desto schwieriger im positiven Sinne werden die Entscheidungen, die man zu treffen hat. „ Jürgen Klopp

Nick Woltemade, Nadiem Amiri, David Raum, Karim Adeyemi, Yann Aurel Bisseck oder auch Jonathan Burkardt fehlen im Aufgebot. Ebenso sind zahlreiche Debütanten aus Klopps erstem Kader um Hennes Behrens, Vitaly Janelt, Felix Keidel und Mika Baur nicht dabei.

Philipp Treu und Derry Scherhant hingegen haben den Sprung nach ihren starken Auftritten erneut geschafft. Bei seinem Debüt als Bundestrainer hatte Klopp für vier Spiele im September/Oktober 44 Spieler nominiert und auf zwei Kader aufgeteilt.

Niclas Füllkrug über seine jüngste Entwicklung, seine Rolle bei seiner Rückkehr bei Werder Bremen und seine Ambitionen fürs DFB-Team. 24.10.2026 | 23:59 min

Quelle: mit Material von dpa/sid