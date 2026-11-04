Niclas Füllkrug: Klopp plant laut Medien Nominierung des Stürmers

Niclas Füllkrug steht offenbar vor der Rückkehr in die Nationalmannschaft - trotz seines fortgeschrittenen Alters. Bundestrainer Klopp gibt den Kader am Donnerstag bekannt.

Seine imposante Trefferquote in der Bundesliga beschert Niclas Füllkrug Medienberichten zufolge wieder eine Nominierung für die Nationalmannschaft. Quelle: dpa

Bundestrainer Jürgen Klopp will übereinstimmenden Medienberichten zufolge Stürmer Niclas Füllkrug von Werder Bremen für die kommende Länderspielphase nominieren.

In der Nations League gegen Serbien und die Niederlande

Wie die "Bild" berichtet, steht der 33-Jährige im Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die Partien in der Nations League gegen Serbien am 13. November und die Niederlande am 16. November. "Sky" berichtet ebenfalls von der Nominierung, sofern "nichts Außergewöhnliches" passiere.

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Seit seiner Rückkehr im Sommer nach Bremen sorgt Füllkrug wieder für Furore und viele Tore. In den ersten zehn Pflichtspielen dieser Saison gelangen ihm zwölf Treffer.

Füllkrug zuletzt im Sommer 2025 im DFB-Team

Zuletzt war der Angreifer im September des vergangenen Jahres unter Klopp-Vorgänger Julian Nagelsmann nominiert worden. Seine bislang letzte Partie im DFB-Trikot bestritt der Angreifer im Sommer 2025 in der Nations League im Spiel um Platz drei gegen Frankreich (0:2).

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Anschließend folgte eine Torflaute bei West Ham United in der Premier League sowie bei AC Mailand in Italien. Doch in Bremen fand Füllkrug zurück zu alter Stärke.

Klopp verwies auf das Alter des Stürmers

"Niclas Füllkrug schießt in der Bundesliga ein Tor nach dem anderen, aber er ist 33. Das ist nicht meine Schuld", hatte Klopp zuletzt noch gesagt und damit für zusätzliche Brisanz rund um die Personalie gesorgt.

Nun soll Füllkrug trotz seines Alters zurück im Kader sein. Klopp nominiert das Aufgebot für die beiden Nations-League-Spiele an diesem Donnerstag gegen 11:30 Uhr.

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