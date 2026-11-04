Nations League: Kommt Klopp an Füllkrug vorbei?

Jürgen Klopp muss für die November-Länderspiele ein kniffliges Personalpuzzle lösen. Wer aus dem ersten XXL-Kader erhält eine zweite Chance - und was ist mit Niclas Füllkrug?

Nachdenkliches Grübeln bei Bundestrainer Jürgen Klopp. Wird der Bundestrainer den formstarken Niclas Füllkrug für die anstehenden Spiele der Nationalmannschaft berücksichtigen? Quelle: dpa | Christian Charisius

Es muss nicht jedes Mal eine Pressekonferenz in Überlänge sein, mit der Jürgen Klopp eine Kadernominierung erläutert. Für die Partien in der Nations-League gegen Serbien in Belgrad (13. November/20:45 Uhr) und gegen die Niederlande in Berlin (16. November/20:45 Uhr) wird der Bundestrainer am Donnerstag gegen 11:30 Uhr eine Videobotschaft in Umlauf bringen.

"Es wird ein kleinerer Kader sein. Das ist klar", kündigte der 59-Jährige an, der der zum Einstand insgesamt 44 Spieler für zwei Kader und vier Länderspiele nominierte. Diesmal dürften 25 Spieler reichen.

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Es ist der zweite wichtige Fingerzeig nach Amtsantritt des Hoffnungsträgers, der einen Umbruch eingeleitet hat, der mit Risiken und Nebenwirkungen verbunden ist. Die Stimmung ist besser als es dem fünften Tabellenplatz in der Gruppe entsprechen könnte. Für das Viertelfinale muss Deutschland mindestens Gruppenplatz zwei erreichen, um noch das Nations-League-Viertelfinale im März 2027 zu erreichen. Entscheidend sind auch die Parallelspiele und gegebenenfalls die direkten Vergleiche.

Ein Für und Wider bei Niclas Füllkrug

Doch wer schießt die dafür benötigten Tore? Spannendste Personalie ist fraglos die vieldiskutierte Rückkehr von Niclas Füllkrug. Der Publikumsliebling trug zuletzt am 8. Juni 2025 im Spiel um Platz drei gegen Frankreich bei der Nations-League-Finalrunde das Nationaltrikot.

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Aktuell gibt es keinen formstärkeren Mittelstürmer als den 33-Jährigen, der in seiner Wohlfühloase beim SV Werder mit Selbstvertrauen, Fitness und Abschlussstärke aufwartet: Bei "Fülle" mit seinen zwölf Pflichtspieltoren passt gerade alles. Aber gehört ihm mit Blick auf die EM 2028 wirklich die Zukunft? Vor zwei Wochen streute Klopp Zweifel:

Wir haben eine Gegenwart, eine mittelfristige Zukunft und eine langfristige Zukunft. In der Gegenwart kann es natürlich funktionieren, mittelfristig unter Umständen auch. Langfristig, ja, also da müssen wir jetzt mal sehen ... „ Jürgen Klopp zu den Perspektiven von Niclas Füllkrug im DFB-Kader

Eine perspektivische Alternative ist Nicolò Tresoldi. Seine Entscheidung zwischen Deutschland und Italien will er allerdings erst nach der U21-EM 2027 treffen. Dem 22-Jährigen bescheinigte Klopp explizit "ganz viel Entwicklungspotenzial" - und natürlich würde man auch zu seinem Club nach Brügge schauen, "wir sind ja nicht doof".

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Keinerlei Diskussion gibt es für den 59-Jährigen, dass Joshua Kimmich wieder zurückkehrt. Der DFB-Kapitän bot im Champions-League-Auswärtsspiel bei Atletico Madrid (2:0) zusammen mit Tom Bischof im zentralen Mittelfeld eine Galavorstellung.

Die Berufung eines Bayern-Blocks mit Jonas Urbig, Jonathan Tah und Aleksandar Pavlovic gilt als ziemlich sicher, während Serge Gnabry und Jamal Musiala aktuell verletzt sind. Offen ist, ob Dribbler Lennart Karl auch dazugehört, der in Madrid mit dem Führungstor für sich warb. Auch Verteidiger Yann Aurel Bisseck punktete am Dienstag mit dem Führungstor für Inter Mailand, um weitere DFB-Einsätze zu ergattern.

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Bangen um Philipp Treu

Wer der vielen Neulinge aus der ersten Länderspielmaßnahme erhält eine zweite Chance? Eigentlich auf jeden Fall Freiburgs Rechtsverteidiger Philipp Treu, der sich dummerweise vergangene Woche am Knöchel verletzte, aber keine strukturelle Verletzung erlitt. Bei seiner ersten Nominierung stand der Newcomer in drei Partien über 90 Minuten auf dem Platz.

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Überzeugen konnte auch der ebenso forsche Flügelflitzer Derry Scherhant. Dagegen dürften es Max Rosenfelder und Yannik Engelhardt aus der Sportclub-Fraktion schwer haben. Bambasé Conté (TSG Hoffenheim) und Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) sind aus Verletzungsgründen außen vor.

Burkardt im Hintertreffen?

Unterschiedlich scheinen die Perspektiven von Younes Ebnoutalib und Jonathan Burkardt von Eintracht Frankfurt. Während Shootingstar Ebnoutalib gegen den HSV sein sechstes Bundesligator und damit sein achtes Pflichtspieltor der Saison erzielte, saß Burkardt bis zur 74. Minute auf der Bank. Hütter verwies auf strategische Rotation nach einer intensiven Woche. Nur wenn Füllkrug und Tresoldi nicht dabei sind, kann Burkardt hoffen. Bei einem kniffligen Personalpuzzle hängt eben alles miteinander zusammen.

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