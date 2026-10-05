Jürgen Klopp: Zocken aus Leidenschaft - Bilanz nach vier Spielen

Auf dem Papier steht nach vier Spielen unter Neu-Bundestrainer Klopp eine ausgeglichene Bilanz. Tatsächlich zeigen die Spiele aber deutlich mehr, findet ZDF-Reporter Nils Kaben.

Das Leistungsprinzip ist zurück - und die Leidenschaft

Neu-Bundestrainer Jürgen Klopp weiß, dass es schon bald konkret um Ergebnisse gehen wird. Quelle: Jürgen Fromme / firo Sportphoto

Vier Spiele, ein respektables Unentschieden bei sich ebenfalls neu sortierenden Holländern, eine eher an früher erinnernde Heimniederlage gegen tapfer verteidigende Griechen, ein erster Sieg gegen schwache Serben und ein mitreißendes 0:0 zum Schluss in Thessaloniki.

Zusammen viel Aufbruchstimmung, jede Menge Zuversicht, jugendliche Begeisterung, die ansteckend ist. Auf dem Papier eine ausgeglichene Bilanz, in Wirklichkeit aber doch deutlich mehr.

Deutschland und Griechenland trennen sich in Thessaloniki mit einem torlosen Unentschieden. Gerade in der ersten Halbzeit lässt die DFB-Elf mehrere gute Chancen ungenutzt. 05.10.2026 | 2:59 min

Jürgen Klopp zeigt: Deutschland hat viele Fußball-Talente

Da sind gleich zwei Kader voller junger Fußballer, deren Traum plötzlich Wirklichkeit wurde. Viele von den 44 eingeladenen Spielern sind morgens in Herzogenaurach aufgewacht und mussten sich erstmal vergewissern, ob das alles so stimmt und ob da tatsächlich lauter Nationalmannschaftsklamotten in ihren Zimmern rumflogen.

Jürgen Klopp hat Wort gehalten. Er ist zu neuen Ufern aufgebrochen, hat uns allen gezeigt, dass da eine Menge Talente schlummern, die gefördert und gefordert werden wollen. Wir haben Nationalspieler gesehen, denen zuzuschauen eine Freude ist, auch wenn längst nicht alles gelingt. Da sind Spieler dabei, die selbst erfahrene Reporter erstmal nachschlagen mussten, was Klopp eine fast diebische Freude bescherte. Derry Scherhant ist so ein herrliches Beispiel: Wer den Freiburger Stürmer am Sonntagabend in seinem erst zweiten Länderspiel gesehen hat, dürfte seinen Augen kaum getraut haben.

"Ich muss das alles nochmal realisieren", sagt Derry Scherhant nach dem Remis im zweiten Nations-League-Spiel gegen Griechenland. 04.10.2026 | 1:28 min

Bei der Nationalmannschaft gilt wieder das Leistungsprinzip

Das Leistungsprinzip kehrt zurück in die Nationalmannschaft. Ein Segen. Künftig wird es vermutlich für Spieler und Zuschauer wieder deutlich klarer werden, warum einer spielt und der andere auf der Bank oder zuhause vor dem Fernseher sitzt. Die Botschaft an den Kapitän Joshua Kimmich mag dafür als Indiz herhalten. Du wirst hochgeschätzt, keine Frage, aber wir müssen auch gucken, wie wir ohne Dich klarkommen, ohne Diskussion, alle dazugehörigen Risiken inklusive.

Bei Klopp fühlen sich die Spieler aufgehoben - auch die, die Mitte November erstmal nicht mehr dabei sein werden. Das Trainerversprechen, niemanden aus den Augen zu verlieren, wirkt kein bisschen aufgesetzt, im Gegenteil.

Nach dem Remis im zweiten Spiel gegen Griechenland im Rahmen der Nations League spricht Jürgen Klopp im Interview bei ZDF-Reporter Nils Kaben. 04.10.2026 | 4:35 min

Neuaufbau der DFB-Elf braucht Geduld

Es waren sich alle einig, dass so ein Neuaufbau Zeit brauchen werde, dass Geduld nötig sei. Trotzdem musste sich der einzige Hoffnungsträger, dem die Rettung des deutschen Fußballs zugetraut wird, schon nach zwei Spielen den schlechtesten Start eines Bundestrainers vorrechnen lassen. Sieht so Geduld aus?

Klopp und sein Team wissen, dass es schon recht bald auch ganz konkret um Ergebnisse gehen wird. Aber die gibt's eben nur, wenn die Basis funktioniert. Dafür hat er gesorgt mit seinem revolutionären Zwei-Kader-Auftakt.

Jetzt muss er die Nationalmannschaft Schritt für Schritt aus dem Mittelmaß herausmanövrieren, zeigen, dass es Mittel und Wege gibt, auch gegen individuell bessere Gegner gewinnen zu können. Mit Einsatz, Mut und Risikofreude. Wer die junge deutsche Mannschaft in Thessaloniki spielen sah, weiß, dass das kein Luftschloss ist.

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