  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Deutschland Cup: 3:0 gegen Österreich bei Rankels Debüt

Rankel-Debüt geglückt:Deutschland Cup: DEB-Team besiegt Österreich

|

André Rankels Debüt als Eishockey-Bundestrainer ist geglückt Das DHB-Team besiegte Österreich zum Auftakt des Deutschland Cups mit 3:0.

Benjamin Baumgartner (Österreich) kämpft mit Stefan Loibl (Deutschland) um den Puck.

Benjamin Baumgartner (Österreich) kämpft mit Stefan Loibl (Deutschland) um den Puck.

Quelle: IMAGO / Eibner

Die Ära des neuen Eishockey-Bundestrainers André Rankel hat vielversprechend und mit einem Prestigeerfolg begonnen. Zum Auftakt des Deutschland Cups in Düsseldorf gab es gegen Österreich ein 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes.

Eishockey-WM: Kontantin Klostermann

Breiter Widerstand mit Boykott-Ankündigungen regt sich bei vielen Ländern gegen eine Teilnahme Russlands an der Eishockey-WM 2027 in Deutschland. ZDF-Redakteur Kontantin Klostermann ordnet ein.

04.11.2026 | 2:56 min

Stefan Loibl (33. Minute) von den Straubing Tigers, Colin Ugbekile (40.) von den Iserlohn Roosters und Schweden-Legionär Wojciech Stachowiak (48.) von Örebro HK schossen vor 5.101 Zuschauern den verdienten Auftaktsieg beim Vier-Nationen-Turnier heraus.

Für das deutsche Team geht es am Samstag gegen Lettland weiter, das im ersten Turnierspiel zuvor 3:2 nach Verlängerung gegen die Slowakei gewonnen hatte. Zum Abschluss am Sonntag steht das Duell mit der Slowakei an.

Donnerstag:
16:15 Uhr: Lettland - Slowakei
19:45 Uhr: Deutschland - Österreich

Samstag:
15 Uhr: Slowakei - Österreich
18:30 Uhr: Deutschland - Lettland

Sonntag:
11 Uhr: Lettland - Österreich
14:45 Uhr: Deutschland - Slowakei

Rankel macht mit DEB-Team Schritt in die richtige Richtung

Zwar lief noch längst nicht alles zusammen, nach den letzten Turnierenttäuschungen unter Harold Kreis machte Rankels Mannschaft aber immerhin einen kleinen Schritt zur geforderten Euphorie auf dem Weg zur Heim-WM im kommenden Mai.

Sofern das Turnier überhaupt in Deutschland stattfindet. Nach dem Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs CAS, das Russland die Teilnahme an den Wettbewerben des Weltverbands IIHF künftig wieder erlaubt, steht vieles in den Sternen. Frank Lutz, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB), brachte gar eine Rückgabe der WM ins Spiel.

Eishockey Spieler. (Symbolbild)

Nach einem Urteil des CAS darf die russische Eishockey-Nationalmannschaft wieder an internationalen Wettbewerben teilnehmen. Was das für die WM in Deutschland bedeutet, ist unklar.

30.10.2026 | 1:28 min
TV-Kameramann beim Fußballspiel

ZDFsportstudio Update:Dein ZDFsportstudio Newsletter

Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport.
Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.
Quelle: sid, dpa
Über dieses Thema berichtete das gemeinsame Mittagsmagazin von ARD und ZDF am 05. November ab 12:00 Uhr. Zudem berichtete das ZDF am 04.11.2026 um 12:33 in dem Beitrag "Klostermann: "Eishockey-WM steht tatsächlich auf der Kippe"".

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen

Jetzt aktivierenMehr erfahren
Thema
Sport

Sport-Nachrichten