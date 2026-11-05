Deutschland Cup: 3:0 gegen Österreich bei Rankels Debüt

André Rankels Debüt als Eishockey-Bundestrainer ist geglückt Das DHB-Team besiegte Österreich zum Auftakt des Deutschland Cups mit 3:0.

Benjamin Baumgartner (Österreich) kämpft mit Stefan Loibl (Deutschland) um den Puck. Quelle: IMAGO / Eibner

Die Ära des neuen Eishockey-Bundestrainers André Rankel hat vielversprechend und mit einem Prestigeerfolg begonnen. Zum Auftakt des Deutschland Cups in Düsseldorf gab es gegen Österreich ein 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes.

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Stefan Loibl (33. Minute) von den Straubing Tigers, Colin Ugbekile (40.) von den Iserlohn Roosters und Schweden-Legionär Wojciech Stachowiak (48.) von Örebro HK schossen vor 5.101 Zuschauern den verdienten Auftaktsieg beim Vier-Nationen-Turnier heraus.

Für das deutsche Team geht es am Samstag gegen Lettland weiter, das im ersten Turnierspiel zuvor 3:2 nach Verlängerung gegen die Slowakei gewonnen hatte. Zum Abschluss am Sonntag steht das Duell mit der Slowakei an.

Der Spielplan beim Deutschland Cup Donnerstag:

16:15 Uhr: Lettland - Slowakei

19:45 Uhr: Deutschland - Österreich



Samstag:

15 Uhr: Slowakei - Österreich

18:30 Uhr: Deutschland - Lettland



Sonntag:

11 Uhr: Lettland - Österreich

14:45 Uhr: Deutschland - Slowakei

Rankel macht mit DEB-Team Schritt in die richtige Richtung

Zwar lief noch längst nicht alles zusammen, nach den letzten Turnierenttäuschungen unter Harold Kreis machte Rankels Mannschaft aber immerhin einen kleinen Schritt zur geforderten Euphorie auf dem Weg zur Heim-WM im kommenden Mai.

Sofern das Turnier überhaupt in Deutschland stattfindet. Nach dem Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs CAS, das Russland die Teilnahme an den Wettbewerben des Weltverbands IIHF künftig wieder erlaubt, steht vieles in den Sternen. Frank Lutz, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB), brachte gar eine Rückgabe der WM ins Spiel.

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Quelle: sid, dpa