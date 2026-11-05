Trainer Thomas Reis erwischte nach seiner Türkei-Rückkehr einen Traumstart - mit Trabzonspor trifft er im Europapokal auf Freiburg. Mitbeteiligt am Höhenflug: Jérôme Boateng.

Trainer Thomas Reis hat gut lächeln: Sein Einstand bei Trabzonspor hätte kaum besser laufen können. Quelle: Imago / Seskim Photo TR

Als Thomas Reis nach einem Intermezzo beim 14-maligen bulgarischen Meister Ludogorez Rasgrad vor sieben Wochen in Trabzon anheuerte, musste alles sehr schnell gehen. Vier Tage nach seiner Ankunft an der türkischen Schwarzmeerküste wartete auf den früheren Coach des VfL Bochum und von Schalke 04 die größte Herausforderung, die der türkische Fußball zu bieten hat.

Meister Galatasaray reiste als ungeschlagener Tabellenführer an - und flog mit einer 0:4-Packung wieder zurück nach Istanbul. Gelungen war der Coup dank Reis' klarem Matchplan, den er gemeinsam mit seiner neuen Mannschaft entworfen hatte. Und weil er Mohamed Salah, dem ägyptischen Superstar des Teams und dreifachen Torschützen gegen Galatasaray, große Freiheiten in der Offensive einräumte.

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"Einen Spieler auf seinem Niveau zu haben, ist vielleicht das Schönste, was einem Trainer passieren kann", schwärmt Reis, der in der Süper Lig bereits Samsunspor (Juli 2024 bis Februar 2026) erfolgreich coachte und nun einen märchenhaften Einstieg beim siebenmaligen türkischen Meister hingelegt hat: Fünf Ligaspiele, fünf Siege, 15:3 Tore.

Conference League: Freiburgs Hypothek im Papara Park

Auch in der Conference League ist seine Quote mit Trabzonspor bei zwei Siegen bislang makellos. Als dritter Kontrahent im Wettbewerb tritt am Donnerstag der Bundesliga-Dritte SC Freiburg im Papara Park Stadion an, die Hypothek vom jüngsten 0:3 in Monaco inklusive.

In der 40.000 Zuschauer fassenden Arena mit ihrem aus Trapezen und Dreiecken geformten Dach wird also eine knisternde Atmosphäre herrschen. Ganz nach dem Geschmack von Reis, der schon vor seinem herausfordernden Debüt gegen Galatasaray betonte:

Wenn du Angst vor großen Spielen hast, bist du hier falsch. „ Thomas Reis, Trabzonspor-Trainer

Trabzonspor mit Mo Salah, Fabinho - und Jerome Boateng

Vor großen Namen scheut der 53-Jährige ebenfalls nicht zurück. In Trabzon trainiert er neben Schlüsselspieler Salah etwa den Brasilianer Fabinho, einst Teamkollege des Sommerneuzugangs Salah in Liverpool. Aber auch Kameruns Nationalkeeper André Onana und das portugiesische Offensivtalent Noah Saviolo (22).

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Fünf der sieben Partien seit Reis' Einstieg brachte Trabzonspor ohne Gegentor über die Bühne. Zuletzt mit daran beteiligt: Jérôme Boateng, eine weitere prominente Personalie am Papara Park. Der Weltmeister von 2014 und zweimalige Champions-League-Sieger mit Bayern München arbeitet Reis seit etwa drei Wochen als Assistent zu.

Jerome Boateng als Defensiv-Trainer

Vor dem Duell mit Freiburg äußerte sich Boatengs Chef erstmals zu dessen Job. "Mein neuer Co-Trainer ist nicht da, um Hütchen aufzustellen", erwähnte Reis bei LinkedIn - und präzisierte:

Im Training nimmt er sich die Abwehrspieler. Er geht rein, korrigiert, gibt Hinweise. Verschieben der Kette. Rausschieben. Das ist sein Bereich. „ Thomas Reis über Jérôme Boateng

Bei den Bayern bekam der frühere Innenverteidiger im vergangenen Herbst nicht mal die Gelegenheit zu einem Trainer-Praktikum. Nach massiven Fanprotesten nahmen die Münchner und Boateng von der geplanten Hospitanz Abstand.

Boateng wegen Körperverletzung schuldig gesprochen

Hintergrund der Proteste: Im Juli 2024 war Boateng vom Landgericht München I wegen vorsätzlicher Körperverletzung an einer ehemaligen Partnerin schuldig gesprochen, zu Spendenzahlungen an gemeinnützige Einrichtungen in Höhe von insgesamt 100.000 Euro verurteilt und verwarnt worden.

Die Vorsitzende Richterin erklärte bei der Verkündung des Urteils, der Vorwurf des "notorischen Frauenschlägers" sei nicht zu halten gewesen. Als vorbestraft gilt Boateng (38) nicht. Der 76-malige Nationalspieler bestreitet, jemals eine Frau geschlagen zu haben.

Bei Trabzonspor habe Boateng seine anfängliche Zurückhaltung abgelegt, erwähnt Reis nun bei LinkedIn. Vielmehr sähe das inzwischen so aus: "Wenn er etwas zu den Jungs sagt, hat das eine Wertigkeit. Weil er weiß, wovon er spricht." Zu den Vorwürfen gegen Boateng schreibt der Trainer nichts.

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