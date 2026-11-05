Deutsches Eishockey-Team zwischen Aufbruch und Ungewissheit

Das Turnier in Düsseldorf soll der Neustart für die Nationalmannschaft sein, mit neuem Trainer und neuem Jungstar. Doch die Debatte um Russland und die Heim-WM überschattet alles.

Gibt beim Deutschland Cup sein Debüt im DEB-Team: Max Calce (Adler Mannheim). Quelle: ddp

Max Calce ist noch keiner dieser abgezockten Medienprofis. Wer dieser Tage in Düsseldorf mit ihm spricht, erlebt einen Eishockeyprofi, der selten mehr als zwei, drei Sätze antwortet. Sätze wie: "Ich will einfach ein gutes Spiel spielen." Und der fast erleichtert wirkt, wenn die Mikrofone und Kameras wieder ausgeschaltet werden.

Verdenken sollte ihm das niemand. Max Calce ist 17 Jahre alt und damit ein Gesicht des Neuanfangs beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB). Das soll der Deutschland Cup ja werden nach drei enttäuschenden Turnieren und einem Trainerwechsel. Los geht es am Donnerstag (19:45 Uhr) gegen Österreich. Am Samstag (18:30 Uhr) wartet Lettland, am Sonntag (14:45 Uhr) die Slowakei.

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Der Spielplan beim Deutschland Cup Donnerstag:

16:15 Uhr: Lettland - Slowakei

19:45 Uhr: Deutschland - Österreich



Samstag:

15 Uhr: Slowakei - Österreich

18:30 Uhr: Deutschland - Lettland



Sonntag:

11 Uhr: Lettland - Österreich

14:45 Uhr: Deutschland - Slowakei

Rankels erster Auftritt als Cheftrainer überhaupt

Calce, Stürmer der Adler Mannheim, Deutschlands größtes Eishockeytalent seit Jahren und auf dem Zettel diverser Scouts aus der Eliteliga NHL, ist nicht der einzige Neuling. Da wäre vor allem Bundestrainer André Rankel. Auch für den ist das Turnier am Rhein eine Premiere, es ist sogar sein erster Job als Cheftrainer bei den Profis.

Da sei er vorher "ein bisschen aufgeregt" gewesen, sagte Rankel, der also nachvollziehen kann, wie sich Calce und andere gerade fühlen. Am Mittwoch versuchte der Bundestrainer dann, alle zu beruhigen:

Sie sollen einfach rausgehen, frei sein. Niemand wird perfekt sein, das erwarte ich gar nicht. „ André Rankel, Eishockey-Bundestrainer

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Drohungen, Boykotte und Einreiseverbote

Frei sein ist aber nicht so einfach. Denn über dem Turnier schwebt die Debatte um die mögliche Rückkehr Russlands auf die internationale Eishockeybühne - und damit auch zur WM 2027 in Deutschland. Seit Freitag läuft sie, seitdem der Internationale Sportgerichtshof CAS die Suspendierung Russlands durch den Weltverband IIHF aufgehoben hat.

Seitdem gibt es ständig neue Entwicklungen. Der DEB denkt darüber nach, als WM-Ausrichter zurückzutreten. Nationalverbände kündigen Boykotte an, solange Russland seinen Krieg gegen die Ukraine führt. Sponsoren drohen mit Rückzug. Mehrere Länder, die bald Nachwuchsturniere austragen, kündigen Einreiseverbote für russische Teams an.

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Nationalspieler wollen sich nicht äußern

Mittendrin der DEB, der ja eigentlich Aufbruch will. Auch die Aktiven wollen das - und nicht über Krieg, Boykotte und Visa-Fragen reden. Zwar wurden sie am Mittwoch in Düsseldorf danach gefragt, aber sie hatten sich vorher auf eine Formulierung geeinigt, die sie brav aufsagten: "Der DEB hat sein Statement abgegeben, wir konzentrieren uns auf das, was wir kontrollieren können."

Auch Bundestrainer Rankel, der sich zumindest entlocken ließ, dass er sich vom CAS "eine andere Entscheidung gewünscht" hätte, sagte nicht viel:

Wir sind jetzt hier beim Deutschland Cup, da wird der Fokus drauf liegen. „ André Rankel, Eishockey-Bundestrainer

Wobei der 41-Jährige auch da Unterschiede macht: Ergebnisse sind ihm relativ egal, es gehe "um die Art und Weise, um das Auftreten, wie wir als Mannschaft agieren".

Nur wenige gestandene Spieler dabei

Ob das Publikum ähnlich denkt, bleibt abzuwarten. Voll wird die Halle in Düsseldorf ohnehin nicht, es gab dieser Tage extra noch Ticketaktionen. Aber so ist das beim Deutschland Cup, wenn meist ein Perspektivkader mit wenigen gestandenen Nationalspielern übers Eis läuft.

Dass die NHL-Stars um Leon Draisaitl nicht dabei sind, ist logisch. Aber auch aus der DEL hat Rankel größere Namen zu Hause gelassen, wenn sie auch in der Champions League spielen. "Wir müssen das Energielevel managen", sagt der Bundestrainer.

Die Sieger der vergangenen zehn Deutschland Cups 2016 in Augsburg: Slowakei

2017 in Augsburg: Russland

2018 in Krefeld: Russland

2019 in Krefeld: Schweiz

2020 in Krefeld: Lettland

2021 in Krefeld: Deutschland

2022 in Krefeld: Deutschland

2023 in Landshut: Deutschland

2024 in Landshut: Slowakei

2025 in Landshut: Deutschland

Was sicher stimmt, aber bei seinem Debüt, das Aufbruchstimmung erzeugen und die Skepsis gegenüber einem unerfahrenen Trainer verstummen lassen soll, hätte es ein wenig prominenter sein dürfen.

Wahrscheinlich ist es aber wirklich egal, ob die Deutschen das Turnier gewinnen oder nicht. Die großen Fragen beim DEB lauten, ob Russland bald wieder international Eishockey spielen darf. Und ob die WM 2027 wie geplant stattfindet.