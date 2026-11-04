Gala der Bayern in Madrid:"Blabla"-Geste inklusive: Karl antwortet mit Tor auf Kritik
Der zuletzt kritisierte Youngster Lennart Karl leitete den Sieg der Bayern bei Atletico ein. Sein Tor und sein Jubel sorgen für Gesprächsstoff.
Auf das Gerede gab Jungstar Lennart Karl auf dem Fußballplatz die Antwort. Sein freches Führungstor, das den Weg zum großen Sieg des FC Bayern in der Champions League bei Atletico Madrid ebnete, feierte der 18-Jährige aber auch mit einer Jubelgeste, die nach dem 2:0 für neuen Gesprächsstoff sorgte.
Karl: Freches Tor, freche Geste
Nachdem der Jung-Nationalspieler Atlético-Verteidiger Robin Le Normand im Strafraum den Ball abgeluchst hatte, lupfte er diesen in der 54. Minute über Torwart Jan Oblak hinweg ins Netz. Dann feierte Karl das 1:0 ausgelassen mit den Teamkollegen. Und er hielt sich die Hände an die Ohren und machte eine Blabla-Geste. "Redet ihr nur", sollte das wohl heißen.
Viel ist zuletzt über Karl gesprochen worden, der erstmals in seiner noch jungen Profi-Karriere Gegenwind zu spüren bekommt. Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß empfahl dem Teenager öffentlich mehr "Demut" und kündigte "ein ernstes Gespräch" mit ihm an. Sportvorstand Max Eberl riet Karl zu mehr Konzentration auf den Fußball. Karls Berater Michael Ballack missfielen diese Einlassungen: Karl werde "öffentlich zur Zielscheibe" gemacht.
Danks lobt: Karl zeigt "große mentale Stärke"
Die Jubelgeste umschifften die Münchner Sieger verbal, an Lob für Karl wurde jedoch nicht gespart. "Lennart Karl ist für uns ein wichtiger Spieler, das haben wir nie in Abrede gestellt", sagte Eberl. Er habe auf dem Platz "fleißig mitgearbeitet und sich mit dem Tor belohnt". Und der Jubel? "Ich habe es ehrlicherweise gar nicht gesehen", sagte Eberl.
Trainer Aaron Danks, der erneut Chefcoach Vincent Kompany vertrat, setzte im personellen Münchner Offensiv-Notstand auf den Youngster, der zuletzt nur eine Nebenrolle spielte. "Es gab in letzter Zeit viel Lärm um Lennart Karl. Als junger Spieler hat er, finde ich, großen Charakter und große mentale Stärke gezeigt. Er hat auch großen Glauben an sich selbst", kommentierte der Engländer.
Sonderlob von Neuer und Laimer
Im Team freuten sich alle für den Youngster. "Lenny ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Gruppe. Das hat er heute wieder unter Beweis gestellt", sagte Kapitän Manuel Neuer, der mit seinem 164. Einsatz zum deutschen Rekordspieler in der Champions League aufstieg. Es gebe da für ihn "auch gar nichts zu thematisieren".
Der als "Man of the Match" ausgezeichnete Verteidiger Konrad Laimer, der das 2:0 erzielte, bat auch um Nachsicht mit dem noch sehr jungen Karl. "Für den Jungen freut es mich. Er bleibt ruhig, er arbeitet hart, und heute hat er sich belohnt", sagte der Österreicher.
Spanische Presse verneigt sich: "Pure Elite"
Weltmeister Mats Hummels griff Karls Jubelgeste als Experte bei Amazon auf. "Den sehen wir viel zu oft mittlerweile", sagte der Ex-Profi. Kritik sei Teil des gut bezahlten Profigeschäfts. "Mein Sohn ist acht. In den Spielen von seiner Mannschaft sehe ich schon Kinder diesen Jubel machen, weil der so oft vorkommt mittlerweile." Seinem Sohn verbiete er den Jubel.
Die spanische Presse beschäftigte sich vielmehr mit der starken Leistung des gesamten Bayern-Teams. Die Münchner seien die "mit Abstand beste Mannschaft" gewesen, "die in diesem Jahr im Metropolitano zu Gast war", schrieb die Marca: "Pure Elite." "Eine großartige Mannschaft erobert das Metropolitano", titelte die AS.
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