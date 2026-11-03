Champions League: Bayern feiert Auswärtssieg bei Atletico Madrid

Der FC Bayern zeigt sich bei Atletico Madrid unbeeindruckt von seinen Ausfällen und feiert einen wichtigen Auswärtssieg. Nach Toren von Karl und Laimer gewinnen die Münchner 2:0.

Lennart Karl (l.) brachte die Bayern bei Atletico Madrid mit 1:0 in Führung. Quelle: Imago

Bayern München hat seinen Personalsorgen getrotzt und in der Champions League einen verdienten Auswärtssieg bei Atletico Madrid eingefahren. Lennart Karl in der 54. Minute und Konrad Laimer (74.) erzielten die Treffer zum 2:0 (0:0)-Erfolg des deutschen Rekordmeisters.

Zweiter Sieg für Bayern in der Königsklasse

Für die Münchner ist es im vierten Spiel in der Königsklasse der zweite Sieg. Durch zuletzt zwei Unentschieden waren die Münchner mit Blick auf die direkte Qualifikation für das Achtelfinale etwas unter Zugzwang gekommen.

Dieser Sieg gibt uns Auftrieb für die nächsten Wochen. „ Konrad Laimer, FC Bayern

Noch vor Weihnachten kann der Rekordmeister beim OSC Lille (25.11.) und gegen Slavia Prag (8.12.) nachlegen. In der Bundesliga geht es für den Tabellenführer am Samstag mit der Partie bei Mainz 05 weiter.

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Einige Ausfälle, aber Olise und Neuer sind dabei

Bei den heimstarken Rojiblancos im Estadio Metropolitano, wo in dieser Saison auch das Finale der Königsklasse stattfindet, mussten die Bayern nach den Verletzungen im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Dortmund noch weitere Ausfälle kompensieren. Auch Trainer Vincent Kompany ist nach seiner Hirnhautreizung weiterhin nicht dabei.

Bei den Spielern gesellten sich zu Luis Diaz und Jamal Musiala nach dem 2:2 gegen den BVB Ismael Saibari und Serge Gnabry. Dafür konnte Assistenztrainer Aaron Danks auf Michael Olise bauen, der am Samstag ebenfalls angeschlagen ausgewechselt werden musste. "Bei ihm ging es nur um die Schmerzbehandlung", erklärte Danks vor dem Anpfiff bei Prime Video.

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Neuer mit Rekord in der Königsklasse

Auch Kapitän Manuel Neuer war nach seiner Fußverletzung wieder dabei. Der 40-Jährige absolvierte seinen 164. Einsatz in der Königsklasse. Er ist damit alleiniger deutscher Rekordhalter vor Thomas Müller.

Die Begegnung begann nach dem verheerenden Zugunglück vergangene Woche und dem tragischen Tod des spanischen Zweitliga-Fußballers Jesús de Miguel mit einer Schweigeminute. Beide Teams spielten mit Trauerflor.

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Atletic mit erster Chance, dann dominiert Bayern

Den besseren Start erwischte dann Atletico, doch Julián Álvarez verfehlte knapp das Ziel (2.). Die Bayern zeigten sich aber wenig beeindruckt, auch von der stimmungsvollen Kulisse. Sie hatten mehr Ballbesitz und setzten sich früh in der Hälfte der Spanier fest.

Lennart Karl hatte nach 23 Minuten die erste dicke Chance. Kurz darauf verzog Kane in aussichtsreicher Position, ebenso wie Josip Stanisic.

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Upamecano mit Lattenkracher

Nach dem Wechsel ging es erst mal so weiter: Die 70.000 Fans sahen die Bayern am Drücker und Schüsse von Kimmich und Kane. Ein entschlossener Einsatz von Karl gegen Robin Le Normand führte schließlich zur Führung der Münchner. Der 18-Jährige behielt im Fallen die Übersicht und überwand Oblak.

Atlético versuchte zu antworten, die Bayern-Defensive um Upamecano hielt aber leidenschaftlich dagegen. Die Münchner hatten nun mehr Räume, Upamecano traf die Latte, ehe Laimer nach Vorlage von Kane den Ball zur Vorentscheidung ins Netz hämmerte.

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Quelle: ZDF, SID, dpa