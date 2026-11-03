Der VfB Stuttgart hat in der Champions League seine erste Niederlage hinnehmen müssen. Die Schwaben unterlagen bei Galatasaray Istanbul 0:2 (0:2).

Keine Punkte in Istanbul für Bilal El Khannouss (links) und seinen VfB Stuttgart. Quelle: AP | Khalil Hamra

Der VfB Stuttgart hat in Istanbul seine erste Niederlage in der Champions League kassiert. Bei Galatasaray unterlagen die Schwaben trotz einer guten zweiten Halbzeit mit 0:2 (0:2). Zuvor standen für Stuttgart zwei Siege und ein Unentschieden zu Buche.

Während die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß neben Schwächen in der Abwehr erneut auch Mängel im Abschluss offenbarte, traf der 21 Jahre alte Russe Alexei Batrakow doppelt für Galatasaray (12./15.).

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Die Niederlage beim Rekordmeister der Türkei, bei dem die ehemaligen Nationalspieler Leroy Sané und Ilkay Gündogan nur auf der Bank saßen, schmälert die Chancen auf die direkte Qualifikation für das Achtelfinale. Das nächste Spiel der Ligaphase bestreitet der VfB am 25. November bei Inter Mailand.

Leweling trifft beide Pfosten, Batrakow trifft doppelt

Das Spiel war vom Anpfiff weg von hoher Intensität geprägt. Der VfB hätte früh für etwas Ruhe sorgen können, nach einer Flanke von Maximilian Mittelstädt traf Jamie Leweling aber nur den linken Pfosten, von wo aus der Ball an den rechten Pfosten und zurück ins Feld flog (8.).

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Stuttgart verlor zunehmend den Überblick im Angriffswirbel der Gastgeber. Erst drosch Batrakow eine verunglückte Abwehr von Jeff Chabot präzise ins Tordreieck, nur drei Minuten später traf der Russe durch die Beine von Torhüter Fabian Bredlow. Den nächsten Schuss des 21-Jährigen konnte er gerade so parieren (22.).

VfB stabilisiert sich, vergibt aber seine Chancen

Für Atakan Karazor kam früh (17.) der 19 Jahre alte Österreicher Yanik Spalt, der dazu beitrug, dass sich der VfB wieder ein wenig fing. Die Emotionen waren dabei am Anschlag, bestens zu beobachten bei einer Rauferei am Spielfeldrand nach einem Zweikampf zwischen Chris Führich und Baris Yilmaz (37.).

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Das Spiel blieb auch nach der Pause ruppig und zerfahren, der VfB aber bewegte sich nun mindestens auf Augenhöhe beim erkennbaren Bemühen, den Rückstand wettzumachen. Nur an der Effizienz haperte es wie so oft in dieser Saison.

Der gute Chris Führich schlenzte am Tor vorbei (57.), Schüsse von Deniz Undav (63.) und erneut Führich (65.) parierte der starke Ugurcan Cakir. Und ein Treffer von Führich wurde wegen Abseits aberkannt (75.). Kurz vor Schluss scheiterte auch Dzenan Pejcinovic am Istanbuler Torhüter (86.).

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Quelle: sid, dpa