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Engels: "Atletico ist absolut im Flow"

Bayern zu Gast in Madrid:Engels: "Atletico ist absolut im Flow"

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Lili Engels | ZDF-Reporterin in München

Angeschlagene Bayern treten in der Champions League am Abend bei Atletico Madrid an: ZDF-Redakteurin Lili Engels mit letzten Eindrücken vor dem Knaller am Abend.

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