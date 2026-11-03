Bayern zu Gast in Madrid:Engels: "Atletico ist absolut im Flow"
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Angeschlagene Bayern treten in der Champions League am Abend bei Atletico Madrid an: ZDF-Redakteurin Lili Engels mit letzten Eindrücken vor dem Knaller am Abend.
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