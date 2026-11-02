Die Bundesliga bot ein Unentschieden im Spitzenspiel und einen beachtlichen Rekord durch Niko Ilicevic. Die Youth Olympic Games haben begonnen und Kimi Antonelli ist Weltmeister.

Nach dem Bundesliga-Remis bleiben Bayern und der BVB punktgleich an der Bundesligaspitze. Hier am Ball: Aleksandar Pavlovic (Bayern München) und Jobe Bellingham (BVB Borussia Dortmund). Quelle: AFP

Liebe Sport-Fans,

der FC Bayern München und Borussia Dortmund teilen sich im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga die Punkte und Eintracht Frankfurts Niko Ilicevic wird jüngster Bundesliga-Profi. Das DFB-Pokal-Achtelfinale der Männer wurde ausgelost und das der Frauen bereits ausgespielt.

Außerdem starteten am Wochenende die Youth Olympic Games im Senegal, das erste olympische Turnier auf afrikanischem Boden. Alexander Zverev verpasste derweil als neue Nummer eins der Welt das ATP-Finale in Wien und Kimi Antonelli ist der jüngste Formel-1-Weltmeister der Geschichte.

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BVB entreißt dem FC Bayern spät den Sieg

Der FC Bayern und Borussia Dortmund haben am Samstagabend 2:2 (1:0) gespielt. Erst in der 89. Minute erzielte Dortmunds Joker Fabio Silva den Ausgleich. Den FC Bayern verfolgte an diesem Abend nicht nur das Verletzten- (Gnabry, Saibari und Olise wurden ausgewechselt), sondern auch das Alu-Pech. Durch die Punkteteilung bleiben die Kontrahenten punktgleich an der Tabellenspitze:

02.11.2026 | 14:55 min

Ilicevic ist jüngster Bundesliga-Profi

Eintracht Frankfurt besiegte den HSV mit 3:1 (1:1). Ein sehr besonderer Moment wartete in der Nachspielzeit: Niko Ilicevic wurde einen Tag nach seinem 16. Geburtstag eingewechselt. Gemeinsam mit Youssoufa Moukoko ist er damit jüngster Spieler der Bundesliga-Geschichte.

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DFB-Pokal

Am Sonntagabend wurde das Achtelfinale der Männer ausgelost. Unter anderem treffen mit Bayern München und Hertha BSC die Tabellenführer der 1. und 2. Bundesliga sowie Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund aufeinander. Die Begegnungen finden am 1. und 2. Dezember statt.

Bei den Frauen stieg das Achtelfinale bereits am Wochenende und hatte einige spannende Paarungen. Unter anderem bezwang Eintracht Frankfurt den 1. FC Nürnberg erst im Elfmeterschießen und der FC Bayern besiegte Bayer Leverkusen durch einen umstrittenen Strafstoß:

01.11.2026 | 4:44 min

Antonelli jüngster Formel-1-Weltmeister

Der Italiener löst Sebastian Vettel als jüngsten Weltmeister in der Formel 1 ab. Im Alter von 20 Jahren und 68 Tagen reichte dem Mercedes-Piloten beim Großen Preis von Mexiko ein dritter Platz hinter Rennsieger Max Verstappen (Red Bull) und Lewis Hamilton (Ferrari). Vettel, der insgesamt viermal Weltmeister wurde, war bei seinem ersten Titel (2010) 23 Jahre und 134 Tage alt.

das aktuelle sportstudio mit Laura Siegemund

Tennis-Profi Laura Siegemund war am Samstag zu Gast im aktuellen sportstudio. Dort sprach die dreimalige Grand-Slam-Siegerin im Doppel mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein über physische und psychische Belastung im Profisport. Siegemund entschied sich nach Wimbledon dazu, eine Pause einzulegen.

30 Jahre im Tennissport gehen nicht spurlos an einem vorüber. „ Laura Siegemund

Laura Siegemund ist eine der erfolgreichsten deutschen Tennisspielerinnen und ständig unterwegs. Nun hat sie sich eine Auszeit gegönnt, damit sich Körper und Psyche erholen können. 01.11.2026 | 14:41 min

Weitere Sportnachrichten vom Wochenende im Überblick

Die Youth Olympic Games 2026 haben begonnen

Mit den Youth Olympic Games in Dakar startete das erste Mal ein olympisches Turnier auf afrikanischem Boden. Unter anderem in Rugby, Volleyball und Tischtennis wurden bereits erste Wettkämpfe ausgetragen.

Die Youth Olympic Games im Senegal sind noch bis Donnerstag bei uns im Livestream: Olympische Jugendspiele 2026, heute unter anderem:

Weiterer Live-Sport unter der Woche

Dienstag ab 12:55 Uhr - Nations League der Frauen : Auslosung der Ligaphase - auf wen treffen die DFB-Frauen?

: Auslosung der Ligaphase - auf wen treffen die DFB-Frauen? Mittwoch ab 23 Uhr - Champions League Männer : Am Dienstag und Mittwoch gibt es den 3. Spieltag bei uns: Zusammenfassungen der wichtigsten Spiele in der ZDFheute-App sowie unsere Sendung UEFA Champions League-Magazin

: Am Dienstag und Mittwoch gibt es den 3. Spieltag bei uns: Zusammenfassungen der wichtigsten Spiele in der ZDFheute-App sowie unsere Sendung UEFA Champions League-Magazin Freitag ab 18:30 Uhr: Frauen Bundesliga mit Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg

Auch durch Nasenbluten nicht zu stoppen!

Bei den Youth Olympic Games kämpft Beachvolleyballer Lasse Hüper mit seiner blutenden Nase. Der Ärger verleiht ihm aber neuen Schwung. 31.10.2026 | 0:14 min

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Bleibt gesund und kommt gut durch die Woche!

Sportliche Grüße

Tjard Häusling und die ZDFsportstudio-Redaktion