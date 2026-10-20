50 deutsche Talente, 25 Sportarten und eine historische Premiere in Afrika. Hier gibt's alle Infos zur olympischen Nachwuchsveranstaltung.

Erstmals brennt das olympische Feuer in Afrika: Rund 2.700 Youngster starten im Senegal. Die deutschen Wettkämpfe gibt es live im ZDF-Stream. 20.10.2026 | 2:15 min

Vom 31. Oktober bis zum 13. November trifft sich der olympische Nachwuchs im Senegal. Rund 2.700 Athletinnen und Athleten gehen bei den Youth Olympic Games (YOG) an den Start, darunter 50 Nachwuchstalente aus Deutschland.

Warum Dakar 2026 Geschichte schreibt?

Dakar 2026 ist die vierte Ausgabe der Olympischen Jugend-Sommerspiele nach Singapur 2010, Nanjing 2014 und Buenos Aires 2018. Die diesjährigen Spiele markieren einen historischen Wendepunkt: Zum ersten Mal in der Geschichte findet eine olympische Veranstaltung auf afrikanischem Boden statt.

Sportlich orientieren sich die YOG an den Olympischen Spielen der Aktiven, richten sich aber speziell an den internationalen Nachwuchs. Neben Medaillen und Platzierungen dreht sich die Veranstaltung auch um Begegnungen, Austausch und gemeinsame Erfahrungen außerhalb der sportlichen Wettkämpfe.

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Wann startet der olympische Nachwuchs in Dakar?

Die Spiele erstrecken sich über einen Zeitraum von zwei Wochen und beginnen mit der Eröffnungsfeier am 31. Oktober 2026 um 18:30 Uhr (live im ZDF-Stream). Ihren Abschluss findet die internationale Nachwuchsveranstaltung am 13. November.

Neben den 2.700 erwarteten Athletinnen und Athleten aus 206 Nationalen Olympischen Komitees ist erstmals auch ein Flüchtlingsteam vertreten.

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Wo werden die Youth Olympic Games live übertragen?

In Deutschland sind ausgewählte Wettbewerbe im Livestream zu sehen. In der ersten Woche überträgt das ZDF live im Streamingportal, in der zweiten Woche übernimmt die ARD.

Mit der Eröffnungsfeier am 31. Oktober um 18:30 Uhr wird die Übertragung beim ZDF beginnen. Die Sportarten Rugby (1.11.), Tischtennis (1.-5.11.), Judo (2.11.) und Beachvolleyball (1.-3.11.) sind für den Livestream vorgesehen. Bei deutscher Beteiligung sollen außerdem weitere Wettbewerbe gezeigt werden. Online-Zusammenfassungen sind unter anderem für die Sportarten Coastal Rowing und Triathlon geplant.

Wo finden die Wettkämpfe statt?

Die Youth Olympic Games verteilen sich auf drei Standorte: Dakar, Diamniadio und Saly. Dakar bildet als die Hauptstadt des Senegals das Zentrum der Spiele. Dort stehen unter anderem Leichtathletik, Schwimmen und Futsal auf dem olympischen Programm.

In Diamniadio, einem der wichtigsten Entwicklungszentren des Landes, werden beispielsweise Tischtennis, Bogenschießen und Fechten ausgetragen. In der südöstlich von Dakar gelegenen Stadt steht zudem das Stade du Senegal (Abdoulaye Wade Stadium), in dem die Eröffnungs- und Abschlussfeier stattfinden werden.

In dem zwischen beiden Städten gelegenen Küstengebiet befindet die Stadt Saly. Sie liegt an der Atlantikküste, etwa eine Autostunde von Dakar entfernt und eignet sich als Küstenstadt für die Austragung der Strand- und Wassersportarten wie Beachvolleyball, Beachhandball und Triathlon.

Das sind die deutschen Medaillenhoffnungen

Zahlreiche deutsche Starterinnen und Starter haben bereits vor Dakar international auf sich aufmerksam gemacht. Zu den größten deutschen Medaillenhoffnungen gehört Judoka Jolina Reinhold. Die 17-Jährige wurde 2026 in der Klasse bis 63 Kilogramm Kadetten-Weltmeisterin und steht aktuell auf Platz zwei der Kadetten-Weltrangliste.

Im Badminton gehört Lovis Deters zu den bekannten deutschen Nachwuchsspielern. Der 16-Jährige gewann im Juni die YONEX German U17 Junior sowohl im Einzel als auch im Doppel. Im Einzel blieb er im gesamten Turnier ohne Satzverlust.

Weitere deutsche Hoffnungsträger

Auch Koharu Itagaki gilt als eines der größten Nachwuchstalente der Welt. Die Tischtennisspielerin gewann 2025 den U15-Welt- und Europameistertitel und holte 2026 mit dem deutschen U19-Team Bronze bei der Jugend-EM.

Im Triathlon startet Josefine Doseth. Sie gewann 2026 die Gesamtwertung des deutschen Jugendcups in der Altersklasse Jugend A und sicherte sich über die nationale Qualifikation ein Ticket für Dakar.

Bei diesen deutschen Höhepunkten solltet ihr einschalten:

Rugby: 1.11 (Vorrunden, Männer), 2.11 (Finals Männer)

Tischtennis: 3.11 (Finals Mixed-Doubles), 5.11 (Einzel-Finals)

Judo: 2.11 (63 kg, Frauen)

Beachvolleyball: 1.11-3.11 (Vorrunden, Männer), 4.11 (Finals, Männer)

Welche YOG-Talente schafften später den Sprung zu Olympia?

In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass die Youth Olympic Games eine wichtige Station auf dem Weg in die Weltspitze sein können. Mehrere Athletinnen und Athleten, die bei vergangenen Jugendspielen gestartet sind, schafften später auch den Sprung zu den Olympischen Spielen der Aktiven.

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Olympia-Bronzemedaillengewinnerin Rebekka Haase und Tennis-Doppel-Profi sowie Viertelfinalist Kevin Krawietz nahmen sowohl an Youth Olympic Games als auch später erfolgreich an Olympischen Spielen Teil. International gelang dieser Weg unter anderem den amtierenden Olympiasiegerinnen und –Siegern Noah Lyles, Julien Alfred und Ana Patricia.

Die Jugendspiele sind selbstverständlich kein Garant für eine Weltklasse-Karriere, aber für zahlreiche Talente die erste große internationale Bühne.

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