Jolina Reinhold ist bereits U18-Weltmeisterin. Bei den Jugendspielen in Dakar hofft die 17-jährige Judoka auf die nächste Goldmedaille – und träumt von Olympia 2028.

Judoka Jolina Reinhold beim European Youth Olympic Festival am 24.07.2025 in Skopje. Quelle: Imago

"Was ist denn Olympia?" Als Jolina Reinhold diese Frage ihrem Vater stellte, war sie etwa sieben Jahre alt. Bei einem Bundesligakampf des TSV Abensberg hatte sie den Judoka Sebastian Seidl gesehen, der gerade für die Olympischen Spiele nominiert worden war. Ihr Vater erklärte ihr, was es mit Olympia auf sich hat. Ihre Reaktion: "Boah krass, das will ich auch." Ein Schalter sei umgelegt worden - von da an hatte die damals noch kleine Jolina ein großes Ziel.

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Heute ist sie U18-Weltmeisterin und kämpft am Montag bei den Jugendspielen in Dakar (ab 10:50 Uhr im ZDF-Livestream) als einzige deutsche Judoka um den Titel. "Schon die Goldmedaille" sei ihr Ziel, sagt die 17-Jährige, die am Samstagabend gemeinsam mit Beachvolleyballer Filo Wüst die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier tragen durfte.

Dabei versuche sie, den Druck beiseitezuschieben. "Ich bin ja noch eine der Jüngsten in meiner Altersklasse. Und irgendwie vergesse ich auch immer wieder, dass ich ja eine Weltmeisterin bin." Vielleicht hilft ihr genau das, fokussiert zu bleiben. Auf der Matte zählt ohnehin nicht, was gestern war.

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Der Umweg zum WM-Gold

Dabei war ihr Weg zum WM-Titel nicht ohne Rückschläge. 2025 verletzte sie sich bei der U18-WM in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm. Als Nummer eins der Weltrangliste galt sie als Favoritin, musste das Turnier aber verletzt abbrechen und fiel für den Rest des Jahres aus. Anfang 2026 wechselte sie in die Klasse bis 63 Kilogramm. Der wiederholte Gewichtsverlust war nicht mehr gesund.

"Ich wollte eigentlich in meiner alten Gewichtsklasse Weltmeisterin werden", sagt sie. Doch der Wechsel zahlte sich aus: Nach vier Turniersiegen und dem deutschen Meistertitel holte sie im Sommer WM-Gold in ihrer Altersklasse. Ausgerechnet der Schritt, gegen den sie sich anfangs sträubte, führte sie zu ihrem bisher größten Erfolg.

Warum Niederlagen Jolina Reinhold so nahegehen

Doch wenn ein Kampf mal verloren geht, können auch Tränen fließen. "Dann sollte man mich erst einmal nicht auf den Kampf ansprechen", sagt Reinhold. Sie brauche Zeit, um die Enttäuschung zu verarbeiten. Steht noch ein Kampf um Bronze an, muss sie schnell umschalten. Ist das Turnier vorbei, lenkt sie sich zunächst ab und schaut sich den Kampf manchmal erst am nächsten Tag noch einmal an. Auch eine Weltmeisterin muss eben lernen, mit Niederlagen umzugehen.

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Auch abseits der Matte verlangt ihr der Sport einiges ab. Nach dem Schulabschluss im Sommer begann Reinhold bei der Spitzensportförderung der Bayerischen Polizei in Dachau. Sie lebt inzwischen in einer Wohngemeinschaft nahe der Trainingshalle in Großhadern und organisiert ihren Alltag selbst. Der Tag ist eng getaktet: Training, Unterricht, wieder Training. "Manchmal würde ich schon gerne auf einen Geburtstag oder ein Treffen mit Freunden gehen." Doch das Training und die vielen Wettkampfreisen lassen wenig Spielraum.

Jolina Reinhold hat Olympia 2028 im Blick

Dass sie ihren Weg gehen kann, verdankt sie auch ihren Eltern. Ihr Vater fuhr sie jahrelang regelmäßig zum Training, ihre Mutter kümmerte sich um Formulare, Impfungen und die Organisation der Reisen. "Meine Eltern haben mir das alles ermöglicht." Inzwischen führen Reinholds Wettkämpfe sie bis nach Ecuador, Japan und nun in den Senegal. "Ich finde es schön, andere Kulturen kennenzulernen und zu sehen, wie die Menschen dort leben." Der Sport öffnet ihr damit Türen, die weit über die Judomatte hinausführen.

Den nächsten Schritt nach den Olympischen Jugendspielen hat sie bereits im Blick: Reinhold wurde erstmals für einen Grand Prix der Erwachsenen nominiert. Los Angeles 2028 ist ein Ziel, trotz ihres jungen Alters. "Wenn es nicht klappt, habe ich ja noch 2032 oder 2036", sagt sie. Der Olympia-Traum, der einst mit einer Kinderfrage begann, ist also geblieben. Nur ist Jolina Reinhold ihm inzwischen ein ganzes Stück nähergekommen.

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