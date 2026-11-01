  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Formel 1: Antonelli ist jüngster Weltmeister aller Zeiten

Italiener schreibt Geschichte:Formel 1: Antonelli ist jüngster Weltmeister aller Zeiten

|

Sebastian Vettel ist seinen Rekord los. Denn nach dem GP von Mexiko darf sich Kimi Antonelli jüngster Formel-1-Weltmeister aller Zeiten nennen.

AUTO-PRIX-F1-MEX-RACE

Ist nun jüngster Formel-1-Weltmeister aller Zeiten: Andrea Kimi Antonelli.

Quelle: AFP

Mercedes-Pilot Kimi Antonelli ist zum ersten Mal Formel-1-Weltmeister. Dem Italiener reichte am Sonntag beim Großen Preis von Mexiko ein dritter Platz hinter Max Verstappen (Red Bull) und Lewis Hamilton (Ferrari), um sich im 19. von 23 Saisonrennen vorzeitig den historischen Titel in der Motorsport-Königsklasse zu sichern.

Antonelli krönt sich in Mexiko zum Formel-1-Weltmeister

Im Alter von 20 Jahren und 68 Tagen löste Antonelli in seiner erst zweiten Formel-1-Saison Sebastian Vettel als jüngsten Weltmeister der Geschichte ab. Der Deutsche war bei seinem ersten Titel (2010) 23 Jahre und 134 Tage alt.

"Weltmeister, wir haben es geschafft", jubelte Teamchef Toto Wolff. Nach neun Siegen und 16 Podien in 19 von 23 Rennen ist der WM-Triumph der vorläufige Höhepunkt von Antonellis verheißungsvoller Karriere. Enorm schnell und cool unter Druck: In seiner erst zweiten Formel-1-Saison raste er im Stile großer Champions zum dominanten Triumph.

Hamilton und Russell halten Titelrennen offen

Zwischen Verstappen und Antonelli beendete Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Ferrari das Rennen, das auch von einer rund 40-minütigen Unterbrechung geprägt war, als Zweiter.

Antonellis zumindest rechnerisch verbliebene Konkurrenten Hamilton und George Russell hatten im Qualifying am Samstag noch ihre Pflicht erfüllt. Hamilton schnappte sich erstmals als Ferrari-Pilot und erstmals nach mehr als drei Jahren die Pole Position. Antonellis Teamkollege Russell ging als Zweiter ins Rennen - sie waren zum Siegen verdammt, wollten sie die Titelentscheidung noch einmal aufschieben.

Antonelli allerdings hatte sein Schicksal erstmals selbst in der Hand - und eine komfortable Ausgangslage von Startplatz vier: Der neunte Platz hätte ihm in jedem Fall zum Triumph gereicht.

Angespannter Titelanwärter vor dem großen Tag

Der Trubel der vergangenen Wochen war am sonst so unbeschwerten Antonelli nicht spurlos vorbeigegangen: Erst fing er sich einen Virus ein, der ihn unter der Woche ausbremste, nach der unbefriedigenden Zeitenjagd am Samstag gab er außerdem zu: "Ich war vielleicht ein bisschen angespannt."

Am Sonntag fühlte sich Antonelli dann aber "sehr gut", auf eine kontrollierte Titelfahrt hatte er an einem "absolut aufregenden Tag" keine Lust. "Ich will mindestens auf das Podium", kündigte er an.

Rennunterbrechung bringt zusätzliche Spannung

Noch weit vor dem Rennstart stand er Arm in Arm mit Papa Marco in der Garage, scherzte und blickte lächelnd auf seinen Mercedes. Auch für einen Geburtstagsstreich blieb noch Zeit: Antonelli schmierte Ingenieur Andrew Shovlin Schlagsahne ins Gesicht.

Beim Start hielt er sich dann aus den Zweikämpfen seiner Mitstreiter heraus. Russell verlor mehrere Positionen und kassierte für eine Kollision mit Red-Bull-Pilot Isack Hadjar zudem eine Zeitstrafe.

Kimi Antonelli bei der Fahrerparade vor dem Großen Preis von Mexiko.
Formel 1: Lewis Hamilton jubelt.
Andrea Kimi Antonelli von Mercedes auf dem Circuit of The Americas.
Mercedes-Pilot Kimi Antonelli fährt beim GP der USA in Texas auf die Pole Position
Max Verstappen jubelt nach seinem Sieg beim Formel-1-Grand-Prix von Singapur am Sonntag, dem 11. Oktober 2026.
Max Verstappen fährt während des Qualifyings für den Formel-1-Grand-Prix von Singapur auf dem Marina Bay Street Circuit in Singapur am 10. Oktober 2026 in die Boxengasse.
Max Verstappen steuert seinen Wagen vor dem britischen Ferrari-Piloten Lewis Hamilton in Singapur am Samstag, dem 10. Oktober 2026.
Formel 1: Max Verstappen in Singapur.
Formel-1-Pilot Max Verstappen siegt beim GP von Bahrain, der als Nachholrennen in Malaysia ausgetragen wird.
Formel-1-Pilot Max Verstappen bejubelt seine herausgefahrene Pole Position beim Großen Preis von Bahrain
Fernando Alonso läuft mit Sonnenbrille, Kappe und grünem Aston Martin Shirt in Richtung Kamera
Mercedes-Pilot George Russell aus Großbritannien jubelt nach seinem Sieg beim Formel-1-Grand-Prix von Aserbaidschan.
Rennfahrer in schwarzem Overall und blauem Helm grüsst die Fans
Drei Rennfahrer stehen nebeneinander. Links Ferrari Fahrer Leclerc, in der Mitte Mercedes Fahrer Russell und rechts McLaren Pilot Piastri
Rennfahrer in schwarzem Overall läuft mit gesenktem Kopf aus dem Bild
Der italienische Mercedes-Pilot Kimi Antonelli bestreitet am 13. September 2026 den Großen Preis von Spanien der Formel 1 auf der Rennstrecke von Madrid.
Andrea Kimi Antonelli am 06.09.26
Der französische Alpine-Pilot Pierre Gasly feiert seine Pole-Position in Monza, Italien, am Samstag, dem 5. September 2026.
Pierre Gasly, Fahrer mit der Startnummer 10 des BWT Alpine Formula One Teams aus Frankreich, während der Pressekonferenz beim Formel-1-Grand-Prix von Italien 2026 am 03.09.2026.
Lando Norris im McLaren während des Formel-1-Grand-Prix der Niederlande.
Der britische McLaren-Pilot Lando Norris wischt sich nach der Sicherung der Pole-Position im Qualifying in Zandvoort (Niederlande) am Samstag, dem 22. August 2026, über das Gesicht.
Formel-1-Pilot George Russell beim Grand-Prix der Niederlande am 21.08.2026 in Zandvoort.
Der britische Autorennfahrer George Russell ballt jubelnd die Faust, nachdem er beim Großen Preis der Niederlande die Sprint-Pole holt
Red-Bull-Pilot Max Verstappen holt die Pole Position für den GP von Aserbaidschan
Weltmeister Lando Norris feiert den Sieg beim GP von Ungarn mit seinem McLaren-Team.
Der deutsche Audi-Pilot Nico Hülkenberg steuert.
Der britische Autorennfahrer Lando Norris gewinnt das Qualifying beim Formel-1 Ungarn-GP
Kimi Antonelli
Der italienische Automobilrennfahrer Andrea Kimi Antonelli steigt nach dem Qualifying beim Grand Prix in Spa aus seinem Auto
Charles Leclerc jubelt nach seinem Sieg in Silverstone am 5. Juli 2026.
Der italienische Mercedes-Pilot Andrea Kimi Antonelli steuert seinen Wagen in Silverstone, England, am 4. Juli 2026.
Formel 1: Kimi Antonelli in Silverstone.
Der britische Mercedes-Pilot George Russell jubelt nach seinem Sieg beim Formel-1-Grand-Prix von Österreich auf dem Red Bull Ring in Spielberg am 28. Juni 2026.
Der britische Formel-1 Rennfahrer Lewis Hamilton holt beim Barcelona-GP seinen ersten Saisonsieg und ballt freudig seine Fäuste
Kimi Antonelli (ITA), Mercedes-AMG F1 Team W17, in Aktion beim Großen Preis von Monaco 2026 am 07.06.2026 auf dem Circuit de Monaco in Monte-Carlo.
Kimi Antonelli (Italien) jubelt.
Kimi Antonelli feiert vierten Grand-Prix-Sieg in Serie in Montréal, Kanada.
George Russell am 23.05.26
Der italienische Formel 1 Fahrer Andrea Kimi Antonelli jubelt nach seinem Sieg beim Miami GP
Lando Norris (McLaren, Großbritannien) bereitet sich vor dem Sprintrennen beim Miami Formula One Grand Prix vor.
Kimi Antonelli (Mercedes) feiert seinen Sieg beim Großen Preis von Japan auf dem Podium zusammen mit Ferrari-Pilot Charles Leclerc aus Monaco, der den dritten Platz belegte.
Das verunglückte Auto von Oliver Bearman (Haas F1) beim Großen Preis von Japan 2026 in Suzuka.
Kimi Antonelli (Italien) jubelt.
Kimi Antonelli (Italien), George Russell (Großbritannien) und Lewis Hamilton (Großbritannien) stehen.
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes, M.) jubelt über die Pole Position neben George Russell (Mercedes, l.) und Lewis Hamilton (Ferrari) im Qualifying zum Chinese Grand Prix am 14. März 2026 auf dem Shanghai International Circuit in Shanghai, China.
Kimi Antonelli, Russell und Leclerc feiern auf dem Podium am 08.03.2026 in Melbourne, Australien.
Der britische Mercedes-Fahrer George Russell fährt während des Formel-1-Grand-Prix von Australien auf dem Albert Park Circuit in Melbourne am 8. März 2026.
Charles Leclerc mit seinem F1-Wagen auf der Albert Park Circuit in Melbourne

Kimi Antonelli bei der Fahrerparade vor dem Großen Preis von Mexiko.

Kimi Antonelli bei der Fahrerparade vor dem Großen Preis von Mexiko. Das Rennen macht ihn später zum jüngsten Weltmeister in der Geschichte der Formel 1.

Quelle: dpa

An der Spitze duellierten sich die Ferrari-Piloten hart, auch Charles Leclerc wurden fünf Sekunden Strafe aufgebrummt. Doch der Monegasse führte zunächst - vor Verstappen und Hamilton, die sich per Funk über die milde Strafe beklagten.

Nach den ersten Reifenwechseln übernahm Verstappen dann die Führung, wenig später kamen alle Autos an die Box: Nach einem Einschlag von Valtteri Bottas musste das Rennen für Aufräumarbeiten unterbrochen werden. In der Boxengasse wirkte Antonelli in dieser Phase selbstsicher und grinste im Gespräch mit seinem Team.

Historischer Triumph für Italien und Mercedes

Beim stehenden Neustart blieb Verstappen vorn, Hamilton schob sich an Leclerc vorbei. Auch Antonelli überholte den Monegassen, war nun Dritter - und fuhr seinem großen Triumph entgegen.

Antonelli ist zudem der erste italienische Weltmeister seit Alberto Ascari, der 1953 seinen zweiten und letzten WM-Titel mit Ferrari holte. Für Mercedes ist es der erste Fahrer-Titel seit 2020. Das Werksteam stellt auch den ersten Weltmeister seit der Einführung des umfassenden neuen Reglements zur laufenden Saison.

Antonelli war mit einem komfortablen Vorsprung nach Mexiko gereist und hatte seinen Triumph erstmals in der eigenen Hand.

TV-Kameramann beim Fußballspiel

ZDFsportstudio Update:Dein ZDFsportstudio Newsletter

Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport.
Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.
Quelle: dpa, SID

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen

Jetzt aktivierenMehr erfahren
Thema
Sport

Sport-Nachrichten