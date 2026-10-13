Formel 1 kehrt nach Afrika zurück

Die Königsklasse feiert Afrika-Comeback: In den 2030ern soll es Rennen in Ruanda geben. Seit 1993 hat auf dem Kontinent kein Formel-1-Rennen mehr stattgefunden.

"Heute gehört der Tag Afrika", sagt Ruandas Präsident Paul Kagame. Der erste Afrika-Grand-Prix seit 1993 wird in Ruanda Stattfinden. Quelle: AFP | BRIGHT EMOJA

Mit einem Zehn-Jahres-Vertrag kehrt die Formel 1 nach Afrika zurück. Wie die Motorsport-Königsklasse mitteilte, soll ab Anfang der 2030er in Ruanda um WM-Punkte gerast werden. Unter der Tourismus-Kampagne "Visit Ruanda" soll es dann einen Grand Prix von Afrika geben. Letztmals machte die Formel 1 in Afrika 1993 Station. Damals hatte der Franzose Alain Prost in Kyalami, nördlich von Johannesburg, gewonnen.

"Da Ruanda ab dem nächsten Jahrzehnt in den Rennkalender aufgenommen wird, wird unser Sport auf jedem bewohnten Kontinent ausgetragen und bringt die Weltmeisterschaft den Fans rund um den Globus näher denn je", erklärte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali.

Heute gehört der Tag Afrika. „ Paul Kagame, Präsident von Ruanda

Verstappen siegt auch in Singapur Max Verstappen hat erstmals in Singapur gewonnen. In seinem 250. Grand Prix setzte sich der viermalige Weltmeister vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc und WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli durch. Quelle: Vincent Thian / AP

Katar investiert in Ruanda

Für Ruandas Präsident Paul Kagame ist ein Formel-1-Rennen ein Riesenschritt, sein Land noch stärker in den internationalen Fokus zu rücken. "Seit mehr als drei Jahrzehnten fand die weltweit führende Motorsportmeisterschaft ohne diesen Kontinent statt - das ändert sich nun mit dieser Vereinbarung", sagte Kagame.

Der Grand Prix im kleinen ostafrikanischen Land soll im Distrikt Bugesera stattfinden, südlich der Hauptstadt Kigali. Dort entsteht der neue internationale Flughafen. Qatar Airways ist 60-prozentiger Anteilseigner und auch einer der Hauptsponsoren der Formel 1. Die Rennstrecke soll Anfang der 2030er fertig sein. Sie soll im "Einklang mit der natürlichen Landschaft" stehen, wie es hieß.

Während die Vorbereitungen für den Formel-1-Grand-Prix laufen, legt sich dichter Smog über Singapur. Zeitweise verzeichnete die Stadt sogar die weltweit schlechteste Luftqualität. 09.10.2026 | 1:11 min

"Die Rennstrecke in Bugesera wird zusammen mit dem neuen internationalen Flughafen unserem Land und unserer Region über Jahrzehnte hinweg Arbeitsplätze, Qualifikationen, Tourismus und neue Geschäftsmöglichkeiten bringen", äußerte Kagame seine Hoffnung.

Lewis Hamilton begrüßt Afrika-Rückkehr

Zu "100 Prozent" sei die Zeit reif für einen Grand Prix in Afrika, sagte der siebenmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton.

Ruanda ist eines meiner liebsten Länder, in denen ich gewesen bin. „ Lewis Hamilton, Formel-1-Fahrer

Ob der heute 41 Jahre alte Ferrari-Pilot die Premiere allerdings noch als Rennfahrer erlebt, ist ob seines Alters zumindest fraglich.

Weltweit bekannt wurde Ruanda durch eine Tragödie: Während des Völkermords radikaler Angehöriger der Volksgruppe der Hutu an den Tutsi und gemäßigten Hutu wurden 1994 innerhalb von 100 Tagen rund 800.000 Menschen oft brutal ermordet.

In der europäischen Politik gilt Ruanda als sicheres Abschiebeland. Doch unter der 30-Jährigen Präsidentschaft von Paul Kagame nimmt das Land zunehmend diktatorische Züge an. 12.07.2024 | 8:14 min

Kritische Menschenrechtslage

Menschenrechtler bewerten die Lage in dem Land weiter sehr kritisch. Von willkürlichen Inhaftierungen ist die Rede. Regierungsgegner würden verfolgt, auch andere Menschen sehen sich demnach Misshandlungen ausgesetzt.

Die Formel 1 hat sich aber auch in der Vergangenheit nicht schwergetan, in autokratisch geführten Ländern zu fahren. Ein gewichtiger Faktor war stets die Bereitschaft, millionenschwere Antrittsgebühren zu bezahlen.

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Quelle: dpa