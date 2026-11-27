Die Handball-EM der Frauen steht vor der Tür. Das ZDF überträgt den Turnierauftakt und begleitet das DHB-Team danach weiter durchs Turnier.

Wird bei der Handball-EM wohl auch zu sehen sein: Nationalspielerin Jenny Behrend. Quelle: IMAGO / Pressefoto Baumann

Nach WM-Silber im Vorjahr startet die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen mit viel Selbstbewusstsein in die EHF-Europameisterschaft der Frauen, die vom 3. bis 20. Dezember 2026 in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei ausgetragen wird.

Das Auftaktspiel des deutschen Teams gegen Schweden überträgt das ZDF am Freitag, 4. Dezember 2026, ab 17:40 Uhr live. Zudem ist vom 3. bis 9. Dezember 2026, täglich eine EM-Vorrundenpartie im Livestream auf ZDFsportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal präsent. Und auch in der Hauptrunde sind Spiele des deutschen Teams live im ZDF und weitere Partien im ZDF-Streaming-Portal zu sehen.

Vor dem Start in die Europameisterschaft sind Deutschlands Handballerinnen schon in EM-Frühform. Gegen Frankreich setzte man sich mit 32:27 durch. 27.11.2026 | 1:07 min

Neue ZDF-Handball-Expertin Luisa Schulze

Beim Turnierauftakt des DHB-Teams begrüßt "ZDFsportstudio live"-Moderator Florian Zschiedrich ein neues Gesicht an seiner Seite: Luisa Schulze (36), langjährige deutsche Nationalspielerin, bringt ihre Expertise in die ZDF-Übertragung ein. Die Kreisläuferin und ausgewiesene Abwehrspezialistin begleitet die EM als ZDF-Handball-Expertin.

Nationalspielerin Emily Vogel zu Gast im "aktuellen sportstudio"

Wie die EM-Vorbereitung des deutschen Teams um Trainer Markus Gaugisch läuft, schildert am Samstag, 28. November 2026, Rückraumspielerin Emily Vogel im "aktuellen sportstudio", das ab 22:30 Uhr im ZDF-Streaming-Portal und um 23:00 Uhr im ZDF zu sehen ist.

Nach der EM-Generalprobe gegen Frankreich in Neu-Ulm reist die 28-Jährige direkt ins ZDF-Sendezentrum nach Mainz, um im Gespräch mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein ihre Einschätzung zum bevorstehenden Turnier zu geben.

Deutschland steht im Halbfinale der Handball-EM. Dank einer starken Leistung in der Offensive schlug das DHB-Team Frankreich und spielt weiter um den Titel. 28.01.2026 | 7:20 min

Der weitere Verlauf der Handball-EM der Frauen

Die deutschen Vize-Weltmeisterinnen treten nach ihrem Turnierauftakt am 4. Dezember 2006 gegen Schweden (Anwurf um 18:00 Uhr), am 6. Dezember, 15:30 Uhr, gegen Serbien und am 8. Dezember, 18.00 Uhr, gegen die Slowakei an – beide Spiele zu sehen in der ARD.

Nach einem möglichen Hauptrundeneinzug als eines der zwei besten Teams der Vorrundengruppe F geht es für die DHB-Frauen ab dem 11. Dezember 2026 in Kattowitz weiter.

Am 18. Dezember 2026 werden die Halbfinals und das Spiel um Platz fünf ausgetragen, am 20. Dezember 2026 stehen schließlich das Spiel um Platz drei und das Finale an.

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Quelle: dpa