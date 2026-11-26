Der SC Freiburg hat Twente Enschede in der Europa League geschlagen. Niklas Beste traf in der Schlussphase der Partie entscheidend.

Durften in der Nachspielzeit noch jubeln: die Spieler des SC Freiburg. Quelle: IMAGO / Jan Huebner

Dank eines Treffers von Niklas Beste in der Nachspielzeit hat der SC Freiburg seine Erfolgsserie auf sechs Spiele ausgebaut. Der eingewechselte Jan-Niklas Beste (90. Minute+3) führte den Fußball-Bundesligisten zu einem 2:1 (1:0) im emotionalen Conference-League-Heimspiel gegen Twente Enschede. Direkt zuvor hatte Matthias Ginter einen Foulelfmeter nur an den Pfosten gesetzt.

SC-Flügelflitzer Cyriaque Irié (11. Minute) hatte den Sport-Club vor 32.500 Zuschauern zunächst in Führung gebracht, Younes Taha (62.) das 1:1 erzielt. Vor den abschließenden Spielen in der Ligaphase gegen Panathinaikos Athen und den litauischen Club Zalgiris Kaunas liegen die Südbadener mit neun Punkten weiter gut im Rennen ums Weiterkommen.

Freiburger in erster Halbzeit effizient

Die Freiburger bewiesen in Hälfte eins die Effizienz einer Spitzenmannschaft. Eine Torchance genügte dem Bundesliga-Dritten, um mit einem eher schmeichelhaften 1:0 in die Pause zu gehen. Hauptverantwortlich für die Führung war Yuito Suzuki, der den Ball flott durchs Zentrum trieb und bedrängt von mehreren Abwehrspielern perfekt für Irié querlegte.

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Ansonsten war Enschede in Halbzeit eins das bessere Team. Die ballgewandten Gäste mit Ex-Bundesliga-Stürmer Wout Weghorst in vorderster Reihe kombinierten sich immer wieder Chancen heraus und waren auch bei Freistößen gefährlich. SC-Torwart Mio Backhaus parierte mehrfach stark.

Nach der Pause schaffte es die Elf von Gästetrainer John van den Brom deutlich seltener vors Freiburger Tor. Spielbestimmend aber blieb der Tabellendritte der Eredivisie. Taha belohnte die Gäste mit einem traumhaften Freistoßtor aus 17 Metern. Der ausverkaufte Twente-Block schickte erneut zahlreiche Becher auf den Rasen, diesmal aber fast ausschließlich volle.

Siegtor mit Drama-Effekt

Auf den Ausgleich reagierte Schuster mit der Hereinnahme von Niklas Beste, Jordy Makengo und Lucas Höler. Letzterer verpasste kurz darauf per Kopf die erneute Führung. Als die Schlussviertelstunde anbrach, kamen auch noch Philipp Lienhart und Derry Scherhant ins Spiel, um für frischen Schwung zu sorgen.

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Der Nationalspieler war es dann auch, der den Foulelfmeter herausholte - was erst eine wilde Rudelbildung zur Folge hatte. Und dann traf Ginter nur den Pfosten. Es wurde wild, aber letztlich brachte Beste den Ball im Tor unter - und der Treffer hielt auch der Video-Überprüfung stand.

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Quelle: SID, dpa