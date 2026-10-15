Der SC Freiburg ist erfolgreich in die neue Conference-League-Saison gestartet. Gegen den FK Jablonec aus Tschechien gab es einen knappen Erfolg.

Durften gegen Außsenseiter Jablonec jubeln: Die Freiburger um Maximilian Eggestein (l.), Lukas Kübler (m). und Igor Matanovic Quelle: IMAGO / STEINSIEK.CH

Die Europa-Spezialisten des SC Freiburg haben auf ihrer Titelmission in der Conference League gleich eine Duftmarke hinterlassen, mussten in der Schlussphase aber etwas zittern.

Das Team von Julian Schuster bezwang den tschechischen Außenseiter FK Jablonec nach drückender Überlegenheit mit 3:2 (1:1) und erfüllte damit seine Pflichtaufgabe. Der personell runderneuerte Bundesliga-Tabellenführer machte sich mit einer mangelhaften Chancenverwertung das Leben aber selbst schwer.

Grifo eröffnet das Toreschießen

Vincenzo Grifo (15.), ein Eigentor von Dusan Pavlovic (58., nach Videobeweis) und Maximilian Eggestein (65.) besorgten letztlich den Erfolg, der durch das unglückliche Eigentor von Matthias Ginter (29.) und einen späten Treffer von Garang Kuol (90.+3) ins Wanken geraten war.

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Dennoch scheint Freiburg für das Liga-Spitzenspiel bei Bayer Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr) gerüstet, im fünften Anlauf soll erstmals Platz eins verteidigt werden.

Cyriaque Irié (7.) und Lukas Kübler (12.) hatten jeweils noch Pech mit Lattentreffern, ehe Grifo mit einem Traumfreistoß in den Winkel die starke Anfangsphase krönte. Freiburg sprühte nur so vor Spielfreude, erspielte sich Chance um Chance - es haperte nur am Abschluss.

Kalte Dusche für den SC

Stattdessen gab es aus dem Nichts hinten die kalte Dusche, Ginter fälschte einen harmlosen Schuss von Rusek ins eigene Tor ab. Der Favorit wirkte etwas geschockt, der Ball lief nun nicht mehr ganz so sauber.

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Erst nach der Pause ging der Sturmlauf weiter, Jablonec kam kaum einmal aus der eigenen Hälfte. Ginter zwang Pavlovic nach einer Ecke zu einem Eigentor, dann traf Eggestein mit einem Kracher aus dem Rückraum. Kurz vor Schluss wurde es noch einmal spannend, doch letztlich war der Sieg hochverdient.

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