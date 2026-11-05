Der SC Freiburg hat seine Conference-League-Partie bei Trabzonspor 1:0 gewonnen. Stürmerstar Mohamed Salah vergab dabei zwei große Chancen gegen die Gäste.

Freiburgs Lukas Kübler (rechts) feiert seinen Treffer gegen Trabzonspor mit seinem Mannschaftskollegen Vincenzo Grifo. Quelle: IMAGO / STEINSIEK.CH

Der SC Freiburg hat beim Rendezvous mit dem großen Mohamed Salah seine Eurofighter-Qualitäten wiederentdeckt und mit viel Leidenschaft im Hexenkessel von Trabzon triumphiert. Die Breisgauer gewannen am dritten Spieltag der Conference League 1:0 (1:0) beim türkischen Pokalsieger Trabzonspor mit dem deutschen Trainer Thomas Reis und seinem Assistenten Jerome Boateng - der langjährige Liverpool-Sturmstar Salah erlebte einen frustrierenden Abend.

Lukas Kübler (14.) traf für die Mannschaft von Trainer Julian Schuster, die mit sechs Punkten aus drei Spielen zur Halbzeit der Ligaphase wieder klar die K.o.-Runde im Blick hat. Für den Europa-League-Finalisten der Vorsaison war es der dritte Pflichtspielsieg in Serie - in drei verschiedenen Wettbewerben.

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Kübler trifft nach Freiburgs Offensivumbau

Für das schwierige Spiel an der Schwarzmeerküste hatte Schuster seine komplette Offensive umgebaut. Vincenzo Grifo, Keisuke Goto, Cyriaque Irié und Igor Matanovic, die beim 2:1 in Augsburg am Wochenende eingewechselt worden waren und das Spiel drehten, rückten in die Startelf.

Das war mal eine andere Art von Sieg, den wir so lange nicht mehr hatten, der vor allem über den Kampf kam. In der zweiten Halbzeit hätte ich eigentlich die Schuhe auf Laufschuhe wechseln können. „ Stürmer Igor Matanovic

Zwei der Neuen waren dann maßgeblich am Führungstreffer beteiligt: Einen Kopfball von Matanovic nach einer Ecke von Grifo konnte Trabzons Keeper Andre Onana noch abwehren, doch Kübler staubte ab. Von Salah war zunächst nichts zu sehen, die Freiburger Abwehr mit Matthias Ginter stand sehr gut.

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Salah vergibt zwei Großchancen gegen Freiburg

Weil Trabzonspor, das seine ersten beiden Spiele im kleinsten europäischen Wettbewerb gewonnen und in der nationalen Liga zuletzt fünf Siege in Folge gefeiert hatte, im Spielaufbau immer wieder grobe Fehler beging, ergaben sich für den Sportclub in der Folge gute Chancen. Auf der Gegenseite hatte Salah seine spektakulärste Szene, als er den Ball frei vor SC-Schlussmann Mio Backhaus über das Tor drosch (40.).

Nach der Pause erhöhte Trabzonspor deutlich den Druck, Freiburg stand tief und lief weitgehend hinterher. Erneut Salah war es, der die Riesenchance zum 1:1 liegenließ, als er aus kürzester Distanz am starken Backhaus scheiterte (61.). Nur langsam befreiten sich die Freiburger aus der Umklammerung.

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Quelle: sid